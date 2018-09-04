Бизнес

Новости

РЖД выступила против идеи Минтранса отдать до 10% дальних маршрутов частным операторам

Компания РЖД, показывающая стабильный рост пассажиропотока в дальнем следовании, выступает против целевой модели рынка пассажирских перевозок до 2025 г., разработанной Минтрансом, в частности против отсутствия компенсации за передачу частникам прибыльных маршрутов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо директора РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрия Пегова заместителю министра транспорта Алану Лушникову.

В проекте Минтранса до 10% перевозок в дальнем следовании после 2021 года предлагалось отдавать на 15 лет частным перевозчикам и выставлять на конкурсы наборы направлений, включающие прибыльные и убыточные. РЖД выражало мнение, что это не целевая модель рынка, а модель регулирования работы самой монополии, ограничивающая ее самостоятельность.

Пегов в письме Лушникову обратил внимание на отсутствие механизма компенсации РЖД за то, что у нее будут отбирать прибыльные маршруты в пользу частников. По мнению монополии, закрепление за частниками до 10% создает неравные условия и не ведет развитию конкуренции. Кроме того, Пегов указал на дискриминирующие РЖД пункты программы — недопуск аффилированных с ней компаний к ряду конкурсов, приоритетность независимых перевозчиков перед монополией при определении победителя. Значительная часть претензий РЖД относится к приданию услугам локомотивной тяги публичного статуса и введения регулируемых цен на них.

РЖД подчеркивает, что заинтересована в качественной переработке целевой модели пассажирских перевозок. Знакомый с ситуацией источник рассказал «Коммерсанту», что недавно целевая модель рассматривалась на совещании в Аналитической центре при правительстве, РЖД покк не видело исправленной редакции. В Минтрансе сказали, что прорабатывают финальную версию целевой модели с учетом позиции монополии.

За период с января по август РЖД перевезла 760,1 млн человек — это на 3,2% больше, нежели годом раньше, в дальнем следовании показатель вырос на 8,3% до 76,2 млн человек. Пассажирооборот вырос на 5,1%, в дальнем следовании — на 6%.