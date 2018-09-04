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СМИ узнали о контракте «Энергомаша» на поставку в США ракетных двигателей РД-181

Химкинское НП «Энергомаш» заключило с американской Orbital ATK контракт на поставку четырех дополнительных двигателей РД-181 для ракет-носителей типа Antares. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров космической промышленности. В «Энергомаше» ситуацию не комментируют.

Контракт на поставку должен быть исполнен до 2021 г. Его сумма не раскрывается. Вице-премьер Дмитрий Рогозин отметил, что Россия не планирует разрывать космическое сотрудничество с США, несмотря на санкции, и будет поставлять двигатели до тех пор, пока в этом заинтересован Вашингтон. Он также указал на «взаимную зависимость» двух стран в вопросе о поставке двигателей.

У «Энергомаша» уже есть обязательство по поставке РД-181 для ракеты-носителя Antares, разработанной той же Orbital. Она предназначена для запуска на орбиту грузов, прежде всего для МКС. Ранее гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов рассказывал о заключении контракта с американской United Launch Alliances (ULA) на поставку дополнительных ракетных двигателей РД-180. Сейчас же, по его словам, переговоры на поставку двигателей ведутся не только с США, но и с Китаем, а также Аргентиной, Бразилией и Индией.

Тем не менее, зависимость «Энергомаша» от поставок в США пока остается критической, отмечает собеседник, близкий к руководству «Роскосмоса». Ни одна другая стране не готова начать серийные закупки двигателей – более 10 единиц. В случае с поставками в Китай, в российском СБ полагают, что речь может идти о закупке Пекином минимальной партии для последующей разработки своих аналогов. При подписании с Китаем соглашения необходимо будет подписать и документы по защите интеллектуальной собственности, подчеркнул Рогозин.