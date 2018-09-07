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Ритейлеры спрогнозировали подорожание хлеба в Петербурге

Петербургские ритейлеры ожидают роста цен на хлеб в ближайшее время, сообщает РБК со ссылкой на источники. Представитель одной из торговых сетей рассказал изданию, что его компания получила два сообщения от хлебопекарных предприятий Петербурга о планируемом повышении цен.

«Письма прислали «Дарница» и «Каравай», хотят поднять цены на 7–10% с целью поддержать высокое качество продукции», – сказал собеседник издания. По его словам, повышение цен намечено на начало октября.

Аналогичное письмо получил директор другой межрегиональной торговой сети. Его о росте цен тоже уведомили «Дарница» и «Каравай». Предлагаемый рост отпускных цен – 3–8%. «Думаю, что Fazer вышлет запрос на рост цен на следующей неделе. Все производители хлеба всегда в курсе о действиях своих конкурентов и, как правило, действуют схожим образом», – отметил источник.

Объем петербургского рынка хлеба составляет около 440 000 т, отмечает РБК. Лидером рынка является Fazer с долей около 35%, на втором месте «Каравай» с долей около 33%.

В пресс-службе Fazer изданию сообщили, что компания более полутора лет не повышала цены на хлеб и сейчас не планирует это делать. Гендиректор «Каравая» Максим Большов отказался от комментариев. Гендиректор «Дарницы» Виктория Устименко сообщила, что компания два года не повышала стоимость своей продукции и в пересчете на эти годы повышение на 5% незначительно для рынка.