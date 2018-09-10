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Ассоциация кондитеров пожаловалась Медведеву на дефицит сухого молока

Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» написала письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву. В документе говорится о дефиците сухого молока в кондитерской отрасли из-за запрета поставок этой продукции из Белоруссии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.

Исполнительный директор «Асконда» Вячеслав Лашманкин в письме отмечает, что российские поставщики не могут покрыть острую нехватку качественных сухих молочных продуктов. По данным ассоциации, местное сухое молочное сырье обеспечивает только 50% потребностей российских кондитеров.

О том, что запрет поставок белорусского сырья создаст риски для российской пищевой промышленности, ранее предупреждала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Соответствующее письмо АЕБ направила первому вице-премьеру Антону Силуанову, вице-премьеру Алексею Гордееву и Дмитрию Патрушеву.

Представитель Гордеева заявил, что с разобраться с ситуацией поручено Минсельхозу. «Ведут работу по налаживанию взаимодействия производителей и потребителей сухих молочных продуктов», - отметили в пресс-службе ведомства.

Запрет на импорт части молочного сырья из Белоруссии, в том числе сухое молоко и сыворотку, был введен 6 июня. В июле министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и его белорусский коллега Леонид Заяц договорились о постепенном снижении взаимных ограничений. На данный момент Россельхознадзор разрешил поставки сухого молока в Россию только нескольким белорусским предприятиям.