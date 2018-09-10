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СМИ узнали о скором визите министра энергетики США в Россию

Министр энергетики США Рик Перри прибудет в Россию на встречу со своим коллегой Александром Новаком. Переговоры намечены на 13 сентября. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников. До этого, 11 сентября, американский чиновник встретится с министром промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом бен Абдель Азизом аль-Фалехом, уточняет Reuters. Встречи состоятся в преддверии саммита в формате ОПЕК+ в Алжире 23 сентября, и введения американских санкций в отношении Ирана, намеченного на ноябрь.

Аль-Фалех находится в США с конца прошлой недели. В субботу, саудовский министр, Перри и исполнительный директор ExxonMobil Даррен Вудс были представлены участникам футбольного матча в Texas A&M University. Все трое являются выпускниками университета.

Из-за санкций США поступление иранской нефти на рынок может сократиться примерно на четверть. В преддверии этого цены на нефть выросли до $76 за барр. Лидерам сделки ОПЕК+ России и Саудовской Аравии предстоит решить, следует ли восполнить возможный дефицит и если да, то насколько, чтобы не уронить рынок.

Перри станет первым высокопоставленным чиновником США, пребывающим в Россию, после встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля. В повестке переговоров помимо иранской проблематики и сделки ОПЕК+, значится ситуация вокруг «Северного потока-2». Ранее Трамп отговаривал Германию от поддержки строительства газопровода, а представители Госдепартамента заявляли о том, что проект попадает под американские санкции. Законопроект о санкциях сейчас находится в конгрессе США. Однако введение ограничений на практике грозит ухудшением отношений американских энергетиков с европейскими партнерами.

Новак и Перри уже встречались в конце июня, когда российский министр прилетал в США. Тогда речь шла о работе американских энергетических компаний в России в условиях санкций. Ранее Перри признавал, что он «поддается разговорам о налаживании отношений с Россией».