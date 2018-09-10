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Бизнес
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«Почта России» ввела новый маршрут для ускорения доставки товаров из Китая

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«Почта России» открыла новый маршрут доставки нерегистрируемых почтовых отправлений из Китая. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Речь идет о так называемых простых посылках, которые принимаются у отправителя без квитанции и вручаются адресату без расписки.

По новому маршруту ежедневно наземная почта из Гонконга приходит морем во Владивосток, а оттуда отправляется в места международного почтового обмена в этом городе, а также в Новосибирске, Екатеринбурге и Москве. Доставляется почта поездом «Почты России», который курсирует каждый день по маршруту Владивосток – Москва.

До этого простая почта, не требующая квитанции и расписки, доставлялась из Китая в основном автомобильным транспортом, отмечает «Почта России». Регистрируемые же посылки, имеющие приоритет по доставке, по-прежнему будет доставляться авиатранспортом.

Появление нового маршрута – следствие того, что увеличивается количество почтовых отправлений из китайских интернет-магазинов, поясняет компания.

Новый маршрут «Почты России» позволяет доставлять отправления из интернет-магазинов и маркетплейсов Китая по железной дороге напрямую в регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала и Москвы, цитируется в пресс-релизе заместитель гендиректора «Почты России» по посылочному бизнесу и экпресс-доставке Сергей Малышев. Это сокращает срок доставки для большинства восточных регионов России, добавил он.

«На новый маршрут будет приходиться до 40% всех посылок AliExpress, и он охватит всю восточную часть страны. В первую очередь это скажется на скорости доставки и снизит нагрузку на распределительные центры нашего основного партнера – «Почты России» – в Москве. До этого значительное количество посылок обрабатывалось в логистическом центре Московского региона и отправлялось почтовыми маршрутами на восток», – пояснил гендиректор AliExpress в России Лю Вей.

Почтовые отправления «Почты России» делятся на два вида – простые и регистрируемые. Первые – те, которые принимаются у отправителя без квитанции и вручаются адресату без расписки. Это могут быть письма, открытки, бандероли и «мелкие пакеты» весом менее 2 кг за границу. Простые отправления нельзя отслеживать.

Финансы
Новости

Евро превысил 81 рублей впервые с марта 2016 года

Ведомости
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Курс евро на торгах Московской биржи в понедельник превысил 81 руб. впервые с 1 марта 2016 г. Стоимость европейской валюты в ходе торгов достигала почти 81,5 руб. (+ 70 коп. или 0,9% к закрытию предыдущих торгов). К 13.40 мск курс евро скорректировался до 81,41 руб.

Курс доллара превысил 70 руб. впервые с 11 марта 2016 г. Стоимость американской валюты доходила до 70,4 руб. (+49 коп. или 0,7%). К 13.40 мск доллар стоит 70,32 руб.

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Недвижимость
Новости

Эксперты зафиксировали рост инвестиционных сделок с жильем в Москве

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Падение курса рубля и снижение ставок по банковским вкладам вернули на рынок вторичного жилья Москвы «консервативных частных инвесторов», покупающих квартиры с целью сбережения средств, говорится в исследовании компании «Инком-недвижимость».

Эксперты компании отмечают, что в настоящее время частными инвесторами являются 12% всех покупателей вторичных квартир в Москве. В то же время за предыдущие два года (с 2015 по 2017 г.) компанией не было зафиксировано ни одной сделки в инвестиционных и «сберегательных» целях – все покупки совершались только по необходимости.

«Сегодня условный обладатель нескольких миллионов рублей понимает: он может положить свои сбережения на годовой депозит и получить чуть больше 5% либо приобрести квартиру, сдать ее и иметь 5–7% прибыли в год», – говорит директор департамента вторичного рынка «Инком-недвижимости» Сергей Шлома.

По данным компании, самый востребованный объект у покупателей, приобретающих жилплощадь в сберегательных целях, – однокомнатная квартира пониженного и среднего классов комфортности рядом с метро. При этом премиальное и элитное жилье не рассматривается под арендный бизнес, как это было в 2014 г.

На конец августа средняя цена предложения на московском вторичном рынке жилья в долларовом эквиваленте составила $2651 за 1 кв. м, снизившись относительно конца июля на 7,9%, подсчитали эксперты компании.

Недвижимость
Новости

Власти выделят на достройку домов «СУ-155» и Urban Group еще 7,8 млрд рублей

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Правительство намерено выделить на достройку многоквартирных домов обанкротившихся компаний «СУ-155» и Urban Group дополнительные 7,8 млрд руб. Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов поручил Минфину совместно с Минстроем внести предложения о соответствующих поправках в бюджет 2018 г., сообщил журналистам представитель Силуанова.

Такое решение было принято по итогам совещания, посвященного защите прав граждан – участников долевого строительства. Также ведомства должны определить потребность в финансировании расходов по восстановлению прав дольщиков в 2019–2020 гг.

Ранее премьер Дмитрий Медведев распорядился выделить Минстрою из резервного фонда правительства 3 млрд руб. на достройку объектов Urban Group. Кроме того, еще 3 млрд руб. предоставит бюджет Московской области. Дома и объекты инфраструктуры планируют ввести в эксплуатацию до конца 2022 г.

В августе Минстрой сообщил, что правительство в общей сложности предоставит на достройку объектов Urban Group 14,6 млрд руб. Всего, чтобы завершить строительство домов, потребуется 55,7 млрд руб., подсчитали аудиторы для Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Urban Group также достраивала часть объектов за рухнувшей ранее «СУ-155». За достройку большинства домов последней отвечал банк «Российский капитал». Общая стоимость работ оценивалась в 49 млрд руб.

Где санатор ГК СУ-155 будет достраивать проблемные жилые дома

Политика
Новости

Памфилова назвала дату второго тура выборов в четырех регионах

Ведомости
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ЦИК настаивает на том, чтобы второй тур выборов в четырех регионах – Хакасии, Приморском и Хабаровском краях и Владимирской области – прошел 23 сентября. Об этом заявила председатель комиссии Элла Памфилова на брифинге по итогам единого дня голосования, прошедшего накануне.

Региональные законы Хакасии, Хабаровского края и Владимирской области предполагают, что второй тур состоится через две недели, а в Приморском крае – через 21 день после дня голосования, отметила Памфилова. «Однако мы рассчитываем, – добавила она, – и настоятельно рекомендуем, чтобы Приморье организовало работу таким образом, чтобы все четыре субъекта провели второй тур в один день, 23 сентября».

Также Памфилова сообщила об отмене результатов выборов на шести участках в четырех регионах: на двух участках в Ульяновской области, на двух участках в Московской области, на одном участке во Владимирской области и еще на одном – в Бурятии. На одном из участков в Калмыкии проводится проверка, так как был зафиксирован вброс, добавила она.

По мнению председателя ЦИК, выборы были конкурентными. «Несмотря на весь скепсис, мы действительно увидели конкурентную и в некоторых случаях непредсказуемую борьбу как итог результата, который мы видим», – подчеркнула она. Памфилова привела в пример Якутск, где на выборах мэра победителем стала кандидат от партии «Возрождение России» Сардана Аксентьева. «Сюрприз? Сюрприз», – констатировала она.

Единый день голосования прошел накануне, 9 сентября. В частности, в 22 регионах состоялись прямые губернаторские выборы.

В четырех субъектах по итогам голосования ни один из кандидатов не набрал необходимых 50% голосов. В Приморье временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко («Единая Россия») получил 46,57% голосов, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – 24,64%. В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал 35,81%, тогда как нынешний губернатор края, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт получил 35,62%.

Во Владимирской области действующий губернатор от «Единой России» Светлана Орлова набрала 36,42%, кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин – 31,19%. В Хакасии лидерство за коммунистом Валентином Коноваловым – он получил 44,81%, за ним следует кандидат от «Единой России» Виктор Зимин с 32,42%.

В Москве на выборах мэра победил действующий градоначальник Сергей Собянин. По итогам обработки 99% протоколов он набрал 70,02%. Второе место занял кандидат от КПРФ Вадим Кумин с 11,44%, третье – кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов с 7,06%. Четвертое и пятое место заняли кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев (6,76%) и кандидат от «Союза горожан» Михаил Балакин (1,87%). Явка на выборах в Москве составила 30,36%.

Недвижимость
Новости

Небоскреб Neva Towers в «Москва-сити» достроят до конца 2020 года

Ведомости
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Власти Москвы продлили сроки строительства башни «Россия» небоскреба Neva Towers в деловом центре «Москва-сити» до конца 2020 г., говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Решение о продлении срока по строительству небоскреба было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии города (ГЗК) на прошлой неделе, передает «Интерфакс».

Срок исполнения обязательств по возведению комплекса (башня «Россия») общей площадью 357 000 кв. м продлен до конца декабря 2020 г. «без применения к арендатору земельного участка штрафных санкций», передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.

Объект расположен по адресу: ММДЦ «Москва-сити», участок № 17–18 (ЦАО). На этом участке первоначально компания бизнесмена Шалвы Чигиринского планировала строительство башни «Россия», которая должна была стать самым высоким зданием в Москве и Европе (612 м). Соинвестором проекта выступал владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. Но из-за финансовых проблем строительство небоскреба было отменено.

Права на половину участка получила турецкая компания Renaissance Construction, которая возводит там комплекс Neva Towers – это две башни на едином четырехэтажном стилобате. Максимальная высота комплекса составит 345 м.

Кто строит жилые небоскребы в Москве

Бизнес
Новости

Сбербанк стал владельцем «золотой акции» Антипинского НПЗ

Ведомости
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Сбербанк стал владельцем «золотой акции» Антипинского НПЗ (New Stream Group), а старший управляющий директор – замдиректора департамента крупнейших клиентов банка Алексей Гренков занял пост содиректора основного акционера предприятия – кипрской Vikay Industrial (владеет 80% НПЗ). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные кипрского реестра и представителя New Stream.

Совладельцы «Нового потока» – бизнесмен Дмитрий Мазуров и компания «Арети» Игоря Макарова (им принадлежит по 50%). Сбербанк выступает основным кредитором группы, размер долгов не уточняется.

В New Stream «Коммерсанту» не уточнили, какие права за Сбербанком закрепляет «золотая акция». Другим директором Vikay остается Мазуров, основавший New Stream. В августе он покинул пост президента группы, уступив кресло бывшему вице-президенту Газпромбанка Андрею Зокину.

Ранее «Арети» начала выходить из New Stream на фоне конфликта акционеров, а места представителей компании в группе заняли представители Сбербанка. Источники «Коммерсанта» утверждают, что «Арети» не исполнила обязательств по финансированию НПЗ. По данным собеседников издания, Макаров либо уже вышел из New Stream, либо находится в процессе выхода. Три источника газеты не исключают, что Сбербанк или близкие к нему структуры могут стать акционерами структур New Stream.

Один из акционеров Vikay – Mine Project однокурсника президента Владимира Путина – партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николая Егорова.

Расположенный в Тюмени Антипинский НПЗ – базовый нефтеперерабатывающий актив New Stream. Мощность НПЗ составляет 9 млн т нефти в год с глубиной переработки 98%.

Как работает Московский нефтеперерабатывающий завод

Политика
Новости

Воробьев победил на выборах губернатора Подмосковья с результатом 62,52%

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Действующий губернатор Московской области единоросс Андрей Воробьев набрал на выборах главы региона 62,52% голосов избирателей, следует из данных Центризбиркома по итогам подсчета 100% протоколов.

В общей сложности за Воробьева проголосовали более 1,338 млн человек. Наилучший результат он получил в Балашихе (78,9%), худший – в Рузском (27,8%) и Волоколамском районах (20,68%), где проходили протесты против свалок.

Второе место занял кандидат от КПРФ Константин Черемисов (12,99%, или более 278 000 голосов), третье – представитель «Альянса зеленых» Лилия Белова (7,51%, или более 160 700 голосов).

Прошлые губернаторские выборы в сентябре 2013 г. Воробьев выиграл с результатом 78,94%. В ноябре 2012 г. указом президента Владимира Путина Воробьев был назначен врио губернатора, сменив во главе Подмосковья Сергея Шойгу.

Подмосковье против мусора

Финансы
Новости

Курс доллара превысил 70 рублей впервые с марта 2016 года

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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в понедельник превысил 70 руб. впервые с марта 2016 г., свидетельствуют данные торговой площадки.

В первые минуты торгов стоимость доллара достигла 70,16 руб. (+25 коп., или 0,4% к закрытию торгов пятницы). К 10.10 мск курс американской валюты скорректировался до 69,8 руб. (-0,14% к закрытию).

Стоимость евро на открытии торгов достигала почти 80,89 руб. (+9 коп., или 0,1%). К 10.10 курс скорректировался до 80,56 руб. (-0,3% к закрытию).

Официальный курс Центробанка, установленный на 8 сентября, составляет 69,03 руб. за доллар и 80,36 руб. за евро.

Экономика
Новости

Белоусов назвал нежелательным возможное повышение ключевой ставки ЦБ

Ведомости
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Центробанк может повысить ключевую ставку на заседании в пятницу, однако такое решение было бы нежелательным, заявил помощник президента Андрей Белоусов.

«Возможность [повышения ставки] есть, и есть некоторые основания для этого. Но я считаю, что это будет крайне нежелательное действие, потому что это сильно затормозит инвестиционную активность, а также приведет к дополнительным расходам на бюджет», – сказал Белоусов журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Российский рынок ждет, что ЦБ повысит ключевую ставку на заседании 14 сентября, написали в обзоре «О чем говорят тренды» аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ за август (выводы и рекомендации в нем могут не совпадать с официальной позицией регулятора). Они отметили, что об этом говорит рост ставок на денежном рынке,

ЦБ с марта держит ключевую ставку на уровне 7,25%. На прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина впервые предупредила о появлении факторов в пользу повышения ключевой ставки. Оснований снижать ставку немного, «если не сказать, они отсутствуют», есть основания для ее сохранения и появились «некоторые факторы, которые позволяют положить на стол и вопрос возможного повышения ставки», сказала она.

Кто из бизнесменов пришел на встречу с Белоусовым

Политика
Новости

Четырех губернаторов изберут во втором туре

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Губернаторы Приморского и Хабаровского краев, Республики Хакасии, а также Владимирской области будут избираться во втором туре. Ни один из кандидатов в этих регионах на прошедших 9 сентября выборах не набрал более 50% голосов избирателей, свидетельствуют данные Центризбиркома.

По итогам обработки 100% бюллетеней в Приморском крае в первом туре лидирует представитель «Единой России» Андрей Тарасенко (за него проголосовали 46,56% избирателей), на втором месте – коммунист Андрей Ищенко (24,64%).

В Хабаровском крае первое место занял кандидат ЛДПР Сергей Фургал (35,81%), второе – действующий губернатор-единоросс Сергей Шпорт (35,62%).

В Хакасии в первом туре представитель КПРФ Валентин Коновалов набрал 44,81%, второе место досталось действующему губернатору от «Единой России» Виктору Зимину (32,42%).

Во Владимирской области действующий губернатор-единоросс Светлана Орлова обошла кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина (36,42% и 31,19% соответственно).

Бизнес
Новости

«Нацимбио» может потерять статус монополии

Ведомости
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Дочерняя компания «Ростеха» – «Нацимбио» – может лишиться статуса единственного поставщика препаратов крови. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минпромторгу. «Правительство поручило проработать и представить сценарии возможной реализации проекта, некоторые из них действительно предполагают отсутствие необходимости использования механизма единственного поставщика», – рассказал один из собеседников. Окончательное решение должно быть принято в течение двух месяцев.

Причиной этого стало невыполнение компанией обязательств по строительству завода «Киров плазма» в Кирове. Это являлось условием для получения статуса единственного поставщика. Компания обещала завершить проект к концу 2018 г., но срок запуска был перенесен на конец 2019 г. После того как в 2015 г. в «Ростех» влился «Микроген», стало понятно, что между ним и «Киров плазмой» «возникают вполне понятная синергия и возможности для оптимального завершения реализации этого проекта», описывает собеседник издания. Именно «Микроген» будет достраивать завод, если «Нацимбио» потеряет статус единственного поставщика. Не исключается и возможность предоставления ему господдержки. Каждому разрабатываемому сценарию [по статусу «Нацимбио» и развитию поставок вакцин] соответствуют свои механизмы финансирования, в том числе не исключена возможность использования целевой господдержки», – говорит собеседник издания.

В 2017 г. для завершения строительства завода «Нацимбио» привлекла к проекту Kedrion Biopharma, которая должна передать компании технологию производства препаратов крови, а также соинвестора «Фармстандарт», одного из основных поставщиков зарубежных препаратов крови.

Если у «Нацимбио» заберут статус и завод, у нее останется 32% в заводе «Синтез» в Кургане и доля в 25% на заводе «Форт», следует из базы СПАРК. Также до конца 2019 г. компания сохранит статус единственного поставщика вакцин и единственного поставщика для Федеральной службы системы наказаний – до конца 2018 г.

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