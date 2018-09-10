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«Почта России» ввела новый маршрут для ускорения доставки товаров из Китая

«Почта России» открыла новый маршрут доставки нерегистрируемых почтовых отправлений из Китая. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Речь идет о так называемых простых посылках, которые принимаются у отправителя без квитанции и вручаются адресату без расписки.

По новому маршруту ежедневно наземная почта из Гонконга приходит морем во Владивосток, а оттуда отправляется в места международного почтового обмена в этом городе, а также в Новосибирске, Екатеринбурге и Москве. Доставляется почта поездом «Почты России», который курсирует каждый день по маршруту Владивосток – Москва.

До этого простая почта, не требующая квитанции и расписки, доставлялась из Китая в основном автомобильным транспортом, отмечает «Почта России». Регистрируемые же посылки, имеющие приоритет по доставке, по-прежнему будет доставляться авиатранспортом.

Появление нового маршрута – следствие того, что увеличивается количество почтовых отправлений из китайских интернет-магазинов, поясняет компания.

Новый маршрут «Почты России» позволяет доставлять отправления из интернет-магазинов и маркетплейсов Китая по железной дороге напрямую в регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала и Москвы, цитируется в пресс-релизе заместитель гендиректора «Почты России» по посылочному бизнесу и экпресс-доставке Сергей Малышев. Это сокращает срок доставки для большинства восточных регионов России, добавил он.

«На новый маршрут будет приходиться до 40% всех посылок AliExpress, и он охватит всю восточную часть страны. В первую очередь это скажется на скорости доставки и снизит нагрузку на распределительные центры нашего основного партнера – «Почты России» – в Москве. До этого значительное количество посылок обрабатывалось в логистическом центре Московского региона и отправлялось почтовыми маршрутами на восток», – пояснил гендиректор AliExpress в России Лю Вей.

Почтовые отправления «Почты России» делятся на два вида – простые и регистрируемые. Первые – те, которые принимаются у отправителя без квитанции и вручаются адресату без расписки. Это могут быть письма, открытки, бандероли и «мелкие пакеты» весом менее 2 кг за границу. Простые отправления нельзя отслеживать.