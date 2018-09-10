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Московское метро требует с подрядчика возместить расходы на ремонт «Бауманской»

Московский метрополитен требует с подрядчика возместить ущерб более чем на 35 млн руб. из-за некачественных аварийно-восстановительных работ на станции «Бауманская». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу метрополитена. По словам представителей пресс-службы, следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту мошеннических действий в особо крупном размере и халатности. На сайте СК информации о возбуждении дела пока нет.

Как сообщил собеседник агентства, ГУП «Московский метрополитен» провел проверку проведенных подрядчиком ЗАО «Триада-холдинг» аварийно-восстановительных работ по гидроизоляции пилонных проходов на платформенной части станции. По результатам проверки выяснилось, что подрядчик не выполнил предписанные договором работы. ЗАО «Триада-холдинг» предоставил «Московскому метрополитену» исполнительную документацию с ложными сведениями об объемах и видах проведенных работ. В результате подрядчик нанес предприятию ущерб на сумму более 35 млн руб.

Ремонт станции «Бауманская» Арбатско-Покровской линии длился 11 месяцев. Ее открыли 24 декабря 2015 г. Это был первый капитальный ремонт «Бауманской» с момента открытия в 1944 г. Пассажиропоток на станции - около 100 000 человек в сутки.