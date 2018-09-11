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Российские вузы вошли в мировой рейтинг трудоустройства

В мировой рейтинг трудоустройства топ-500, опубликованный компанией Quacquarelli Symonds, вошли 11 российских вузов. Всего оценивались 600 вузов. Из российских лучшим стал МГУ им. Ломоносова, занявший место в категории с 101 по 110 место в рейтинге. За ним в идут Санкт-Петербургский университет (161-170), МГИМО (201-250) и Высшая школа экономики (ВШЭ) (251-300), в категории 301-500 расположились МГТУ им. Н.Э.Баумана, МФТИ, МИФИ и МИСИС, а также Новосибирский государственный технический университет, Новосибирский государственный университет и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.

МГУ продвинулся в рейтинге по двум важнейшим показателям – по успешности выпускников вуз вошел в топ-20, а по репутации среди работодателей – в топ 60.

При составлении рейтинга оценивались такие показатели репутация среди работодателей (30%), партнерство с работодателями (25%), и успешность выпускников (25%), а также организация взаимодействия работодателей со студентами (10%) и «для трудоустроенных выпускников» (10%).

Лидируют в рейтинге Массачусетский Технологический Институт, Стэнфордский университет и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. В конце августа британское издание Times Higher Education представило рейтинг ведущих евразийских университетов. В тройку лидеров вошли МГУ, МФТИ и Томский политех.