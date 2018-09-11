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«Русагро» надеется сделать Китай своим главным рынком

Один из крупнейших агрохолдингов России, группа компаний «Русагро» Вадима Мошковича видит Китай будущим главным рынком сбыта своей продукции.

«Мы надеемся, что рано или поздно главным рынком для нашей компании будет не Российская Федерация, а Китай. Планируем, что со временем в Китай мы будем продавать в два раза больше продукции, чем в России», - передал «Интерфакс» заявление гендиректора компании Максима Басова в кулуарах Восточного экономического форума.

Он уточнил, что речь идет прежде всего о продукции животноводства, которая будет поставляться в Китай «либо на автомобилях, либо на специализированных судах, либо контейнерами». «Главная задача сейчас - открыть экспортные рынки, прежде всего Китая и Японии. Думаю, это будет сделано в течение ближайших двух лет», - считает Басов.

»Русагро» строит на Дальнем Востоке свинокомплексы мощностью 82 000 т свинины в живом весе в год с производствами комбикорма и мясохладобойнями. Ввод трех свинокомплексов в Приморском крае намечен на февраль 2019 года. «Русагро» - третья компания на российском рынке сахара с долей в 14%, второй производитель свинины (5,3%).