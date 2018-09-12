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Новак допустил снижение цены на нефть

Министр энергетики Александр Новак не исключил снижения цены нефти в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра в эфире телеканала «Россия 24» на полях Восточного экономического форума.

Цены на бензин в России, по словам Новака, ге должны превысить уровень инфляции. «Мы рассчитываем, что в долгосрочной перспективе цены [на бензин], как и в предыдущие годы, не должны меняться выше уровня инфляции. Для этого предпринимаются все меры», - подчеркнул он.

Комментируя предстоящую встречу в фомате ОПЕК+ в Алжире 22-23 сентября, Новак отметил, что у производителей есть возможности увеличить добычу нефти. «По моим оценкам, у нас есть еще большой потенциал всех стран [ОПЕК+] суммарно, которые могут увеличить. Он может быть использован в случае необходимости [в случае возникновения дефицита на рынке]», - сказал министр.

В ноябре ожидается вступление в силу санкций США против Ирана. В результате экспорт этой страны может сократиться примерно на треть.