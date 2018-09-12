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РФПИ изучает возможность совместных проектов с «Ситимобил»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) изучает возможность совместных проектов с сервисом заказа такси «Ситимобил». Об этом сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах Восточного экономического форума.

«Мы стали недавно изучать эту возможность в связи с наличием расхождений в ценовых параметрах с "Яндексом"», — пояснил Дмитриев (его цитирует ТАСС).

Кроме того, РФПИ сохраняет планы инвестировать в совместное предприятие (СП) «Яндекс.Такси» и Uber. «Интерес мы сохраняем, но у нас есть значимые разногласия по оценке этого бизнеса. Соответственно, будем смотреть, получится у нас или нет», — сказал Дмитриев.

Ранее сообщалось, что РФПИ договорился с «Яндексом» об инвестициях в СП «Яндекс.Такси» и Uber. Размер инвестиций не уточнялся.

Слияние «Яндекс.Такси» с Uber в России, Казахстане, Азербайджане, Армении, Белоруссии и Грузии завершилось в феврале текущего года. «Яндекс» инвестировал в новую компанию $100 млн и получил около 59,3% СП. Инвестиции Uber составили $225 млн, ему принадлежат 36,9% компании. Совместный бизнес оценен более чем в $3,8 млрд. Гендиректором новой компании стал Тигран Худавердян, ранее возглавлявший «Яндекс.Такси».

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