Бизнес

Новости

Alstom запустила первый в мире поезд на водородном топливе

Машиностроительная компания Alstom запустила в Германии первый в мире поезд на водородных топливных элементах — Coradia iLint. В понедельник он вышел на маршрут, соединяющий немецкие города Бремерферд, Куксхафен, Бремерхафен и Букстехуде.

На крыше поезда установлены цистерна с водородным топливом и топливный элемент. Он преобразует энергию водорода в электрический ток. Поезд способен развивать скорость до 140 км/ч. На одной заправке Coradia iLint может проехать около 1000 км, что сопоставимо с длительностью работы современного тепловоза.

Как отмечается в сообщении компании, поезд на водородном топливе отличается нулевым уровнем вредных выбросов в атмосферу и высокой производительностью. При этом состав движется практически бесшумно.

Недостатком таких поездов является высокая стоимость водородного топлива, а также недостаточное количество заправочных станций, отмечает телеканал Deutsche Welle.

Министр экономики и транспорта Нижней Саксонии, где был разработан поезд, заявил о планах в ближайшем будущем полностью заменить в регионе дизельные поезда на водородные. На эти цели выделено 81,3 млн евро. Планируется, что уже к 2021 г. число таких поездов увеличится до 14.