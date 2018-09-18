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Суверенный фонд Катара QIA сменит руководителя

Главный исполнительный директор суверенного фонда Катара — Qatar Investment Authority (QIA) — шейх Абдулла бин Мухаммед бин Сауд Аль Тани уйдет с занимаемой должности после 4 лет работы, передает Bloomberg со ссылкой на источники. Причины ухода неизвестны. Официально об отставке еще не было объявлено. О том, кто возглавит фонд, также не сообщается.

По данным Sovereign Wealth Fund Institute, QIA занимает 10 место среди крупнейших мировых суверенных фондов. Стоимость его активов оценивается в $320 млрд.

В начал сентября швейцарский трейдер Glencore сообщил о завершении сделки, в результате которой он получил в прямое владение 0,57% акций «Роснефти», а QIA стал владельцем 18,93% акций российской компании. В результате сделки прямая доля QIA в «Роснефти» теперь составляет 18,93%.

QIA был создан в 2005 г. Его основной целью является инвестирование доходов Катара от экспорта нефти и сжиженного природного газа.