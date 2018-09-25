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Губернатор Сахалина попросил «Газпром» и «Роснефть» построить на острове НПЗ

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко предложил «Газпрому» и «Роснефти» построить на острове нефтеперерабатывающий завод, пообещав компаниям налоговые льготы, передает «Прайм».

«Актуальным остается вопрос о создании на Сахалине переработки нефти и конденсата. Мы предлагаем компаниям "Роснефть" и "Газпром" рассмотреть возможность строительства нефтеперерабатывающего завода и газохимического производства с использованием ресурсов месторождений, расположенных на Сахалине и прилегающем шельфе», – сказал Кожемяко на форуме «Нефть и газ Сахалина».

Кожемяко подчеркнул, что Сахалин в свою очередь готов «компенсировать некоторые потери от налогового маневра предприятиям на региональном уровне и по налогам на прибыль, и на имущество, и на землю». Кроме того, сахалинские власти будут заниматься развитием необходимой инфраструктуры и помогать компаниям в обеспечении их сотрудников жильем.

Региональное правительство уже несколько лет обращается к бизнесу с предложением запустить на Сахалине НПЗ. Пока что сахалинские власти развивают производства газомоторного топлива. «Мы уже запустили проект малотоннажного мини-СПГ, на очереди, я уверен, и второй, и третий, строительство газозаправочных станций, перевод большего количества котельных на голубое топливо, поставки на Курилы и работа дизельных станций именно на этом виде топлива», – рассказал Кожемяко. Сейчас на Дальнем Востоке работают два крупных НПЗ – Комсомольский и Хабаровский.

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