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Статья опубликована в № 4660 от 25.09.2018 под заголовком: Заводу Худайнатова обещаны льготы

Правительство может предоставить налоговые льготы Хабаровскому НПЗ Эдуарда Худайнатова

Это поможет сдерживать рост цен на топливо на Дальнем Востоке, считают эксперты
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Премьер-министр Дмитрий Медведев может поручить Минфину, Минэнерго и другим ведомствам в ближайший месяц внести в правительство проект федерального закона о корректировке налогового маневра. Об этом говорится в проекте протокола к совещанию 18 сентября с премьером, подлинность которого подтвердили четыре человека, знакомые с итогами совещания. Два из них отметили, что протокол не финальный и может еще корректироваться.

В документе, с которым ознакомились «Ведомости», упоминается, что в законопроекте нужно установить логистические надбавки при исчислении обратного акциза на нефть для НПЗ Дальнего Востока, ХМАО, Югры и Кемеровской области. Поправки, в частности, коснутся Хабаровского НПЗ «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова и Комсомольского НПЗ «Роснефти» (их представители не ответили на запросы «Ведомостей»). Первоначально Дальневосточный федеральный округ не попал в список регионов, которым правительство готово субсидировать стоимость нефти, если та после переработки в бензин и дизельное топливо класса «Евро-5» будет поставляться на российский рынок, рассказывал «Ведомостям» собеседник, близкий к одному из нефтепереработчиков на Дальнем Востоке.

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