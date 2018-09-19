Правительство решило поддержать нефтяников
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«Лимит повышения цен на топливо в этом году уже выбран», – заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с нефтяниками. Но правительство может увеличить лимит поддержки нефтяной отрасли. Государству новые льготы и компенсации могут обойтись, по оценкам экспертов, не менее чем в 900 млрд руб., но в будущем бюджет получит от нефтяников более 1,7 трлн руб. дополнительных налогов.
Бензин замерз
Цены на АЗС в этом году, сразу после президентских выборов в марте, начали расти драматически быстро: за два месяца на 8% подорожал самый продаваемый в России бензин Аи-92, на 14% – дизельное топливо. С конца мая по договоренности с правительством вертикально-интегрированные нефтяные компании (те, что добывают, перерабатывают нефть и продают бензин) согласились сдерживать цены в обмен на снижение акцизов. Как долго – понятно не было. Подразумевалось, что до конца года, считает федеральный чиновник.
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