Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4632 от 16.08.2018 под заголовком: Худайнатов просит еще угля

Эдуард Худайнатов претендует на новосибирский уголь

Инвестиции в разработку месторождения могут составить до 30 млрд рублей
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8 августа на имя министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина поступило письмо от председателя совета директоров «Коулстара» Эдуарда Худайнатова с просьбой включить западную часть Колыванского месторождения углей (Новосибирская обл.) в перечень объектов, подлежащих разработке. «Ведомости» ознакомились с текстом письма. Источник в Роснедрах подтвердил, что «Коулстар» направил обращение в ведомство с просьбой включить участок в планы лицензирования на 2018 г. Представители Минприроды и «Коулстара» от комментариев отказались.

«Коулстар» был зарегистрирован в октябре 2017 г. Бывшему президенту «Роснефти», а ныне владельцу Независимой нефтегазовой компании Худайнатову принадлежит, по данным «СПАРК-Интерфакса», 75,1% компании. По 12,45% – у бывшего министра природных ресурсов Хакасии Бориса Варшавского и бывшего владельца «Руды Хакасии» Александра Бородаева. Единственный угольный актив, разрабатываемый сейчас «Коулстаром», – разрез Майрыхский в Хакасии. Его запасы составляют около 220 млн т. В 2017 г. на разрезе Майрыхский добыча составила 1,7 млн т угля. Проектная мощность разреза – 3 млн т в год, на нее компания планирует выйти к 2019 г. К декабрю 2017 г. инвестиции «Коулстара» в разрез составили 1,7 млрд руб., писал «Интерфакс».

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