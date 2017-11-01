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Виталий Петлевой|Маргарита Папченкова
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Статья опубликована в № 4441 от 01.11.2017 под заголовком: CEFC нужно больше российской нефти

Китайский инвестор может купить долю в нефтяном месторождении на Таймыре

Будущий акционер «Роснефти» может стать партнером ее бывшего президента

Малоизвестный до этого года китайский конгломерат CEFC China Energy агрессивно скупает российские активы. За последние два месяца компания договорилась о покупке 14,16% «Роснефти» у Glencore и Катарского инвестфонда за $9,1 млрд, а «дочка» китайской компании решила потратить $500 млн в ходе IPO электрометаллургического холдинга En+ Олега Дерипаски. За эту сумму ей достанется чуть больше 6% акций.

Но этим список интересов CEFC в России не ограничивается. Компания может купить почти 50% в Пайяхском месторождении нефти на Таймыре. Месторождение принадлежит Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуарда Худайнатова, его запасы оцениваются более чем в 160 млн т, а резервы – примерно в 500 млн т.

ННК и CEFC начали переговоры о сделке несколько недель назад, российская компания может продать 50% минус 1 акция в проекте, знают человек, близкий к одной из сторон переговоров, федеральный чиновник и один из кредиторов ННК. Две недели назад все Пайяхское месторождение Худайнатов оценивал в $5,8 млрд, таким образом, сумма сделки может быть чуть менее $3 млрд. Один из собеседников отмечает, что стороны могут договориться о паритетных инвестициях в развитие месторождения, на что, по словам Худайнатова, нужно еще минимум $5 млрд. Общие затраты превышают $20 млрд, в таком случае с 2025 г. на месторождении можно будет добывать 18–20 млн т нефти в год, говорил он. Запросы «Ведомостей», направленные в ННК и CEFC, остались без ответа.

«Нам интересно инвестировать в России в нефть, газ и возобновляемые источники энергии», – рассказывал «Ведомостям» исполнительный директор CEFC Ли Юнг в середине октября. Для покупки доли в «Роснефти» CEFC рассматривает возможность привлечь $5,1 млрд бридж-кредита в ВТБ, но финансировать CEFC для покупки доли в Пайяхском месторождении российские банки не будут, знает источник «Ведомостей», близкий к российской компании, CEFC привлечет финансирование в своей стране.

«Китайские компании обычно не очень активно интересуются российским рынком, им гораздо комфортнее работать и покупать собственность в странах Африки, где правила понятны, можно договориться с местными племенами и добывать ресурсы», – комментирует руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев. То, как активно на российский рынок выходит CEFC, – труднообъяснимая аномалия, считает он.

О CEFC вообще мало кто знал за пределами Китая до 2015 г. До сих пор тайна, что происходило с компанией между 2002 г., когда ее основал китайский предприниматель Е Цзяньмин, и 2014 г., когда CEFC начала первые крупные инвестиции в Восточной Европе. Собеседник «Ведомостей», знакомый с менеджерами CEFC, поясняет, что компания активно занималась торговлей нефтью, инвестировала в строительство нефтехранилищ и развитие в КНР инфраструктуры.

Зато сделка, если она состоится, будет на руку ННК. Чистый долг компании – $1,9 млрд, а долговая нагрузка равна 5,23 EBITDA, напоминает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. «Еще останется и на инвестиции», – отмечает он. В трудное финансовое положение компания попала после приобретения Alliance Oil у Мусы Бажаева. Тогда компании объединили бизнесы, головной структурой ННК стала Alliance Oil, источники «Ведомостей», близкие к Бажаеву, оценивали компанию выше $6 млрд, весной этого года управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев оценивал ее капитализацию с учетом долга и обесценившейся нефти в $3–4 млрд.

С весны ННК активно ищет инвесторов, намеревалась продать до 25% компании или головной Alliance Oil, рассказывали источники «Ведомостей», активно интересовались бизнесом ННК инвесторы из Китая и с Ближнего Востока. Сначала активом заинтересовались катарские компании. В июне против Худайнатова США ввели санкции. Сделки не состоялись.

В апреле ННК удалось продать «Роснефти» несколько месторождений Кондинской группы за 40 млрд руб. Но на финансовых результатах головной структуры – Alliance Oil, которая консолидирует результаты ННК, – это почти не сказалось, долговая нагрузка только выросла, а чистый долг снизился всего на $40 млн, следует из отчета компании.

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