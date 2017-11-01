Китайский инвестор может купить долю в нефтяном месторождении на Таймыре

Президент CEFC Чан Чауту ищет для своей компании новые активы в России Михаил Метцель / ТАСС

Малоизвестный до этого года китайский конгломерат CEFC China Energy агрессивно скупает российские активы. За последние два месяца компания договорилась о покупке 14,16% «Роснефти» у Glencore и Катарского инвестфонда за $9,1 млрд, а «дочка» китайской компании решила потратить $500 млн в ходе IPO электрометаллургического холдинга En+ Олега Дерипаски. За эту сумму ей достанется чуть больше 6% акций.

Но этим список интересов CEFC в России не ограничивается. Компания может купить почти 50% в Пайяхском месторождении нефти на Таймыре. Месторождение принадлежит Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуарда Худайнатова, его запасы оцениваются более чем в 160 млн т, а резервы – примерно в 500 млн т.

ННК и CEFC начали переговоры о сделке несколько недель назад, российская компания может продать 50% минус 1 акция в проекте, знают человек, близкий к одной из сторон переговоров, федеральный чиновник и один из кредиторов ННК. Две недели назад все Пайяхское месторождение Худайнатов оценивал в $5,8 млрд, таким образом, сумма сделки может быть чуть менее $3 млрд. Один из собеседников отмечает, что стороны могут договориться о паритетных инвестициях в развитие месторождения, на что, по словам Худайнатова, нужно еще минимум $5 млрд. Общие затраты превышают $20 млрд, в таком случае с 2025 г. на месторождении можно будет добывать 18–20 млн т нефти в год, говорил он. Запросы «Ведомостей», направленные в ННК и CEFC, остались без ответа.

«Нам интересно инвестировать в России в нефть, газ и возобновляемые источники энергии», – рассказывал «Ведомостям» исполнительный директор CEFC Ли Юнг в середине октября. Для покупки доли в «Роснефти» CEFC рассматривает возможность привлечь $5,1 млрд бридж-кредита в ВТБ, но финансировать CEFC для покупки доли в Пайяхском месторождении российские банки не будут, знает источник «Ведомостей», близкий к российской компании, CEFC привлечет финансирование в своей стране.

«Китайские компании обычно не очень активно интересуются российским рынком, им гораздо комфортнее работать и покупать собственность в странах Африки, где правила понятны, можно договориться с местными племенами и добывать ресурсы», – комментирует руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев. То, как активно на российский рынок выходит CEFC, – труднообъяснимая аномалия, считает он.

О CEFC вообще мало кто знал за пределами Китая до 2015 г. До сих пор тайна, что происходило с компанией между 2002 г., когда ее основал китайский предприниматель Е Цзяньмин, и 2014 г., когда CEFC начала первые крупные инвестиции в Восточной Европе. Собеседник «Ведомостей», знакомый с менеджерами CEFC, поясняет, что компания активно занималась торговлей нефтью, инвестировала в строительство нефтехранилищ и развитие в КНР инфраструктуры.

Зато сделка, если она состоится, будет на руку ННК. Чистый долг компании – $1,9 млрд, а долговая нагрузка равна 5,23 EBITDA, напоминает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. «Еще останется и на инвестиции», – отмечает он. В трудное финансовое положение компания попала после приобретения Alliance Oil у Мусы Бажаева. Тогда компании объединили бизнесы, головной структурой ННК стала Alliance Oil, источники «Ведомостей», близкие к Бажаеву, оценивали компанию выше $6 млрд, весной этого года управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев оценивал ее капитализацию с учетом долга и обесценившейся нефти в $3–4 млрд.

С весны ННК активно ищет инвесторов, намеревалась продать до 25% компании или головной Alliance Oil, рассказывали источники «Ведомостей», активно интересовались бизнесом ННК инвесторы из Китая и с Ближнего Востока. Сначала активом заинтересовались катарские компании. В июне против Худайнатова США ввели санкции. Сделки не состоялись.

В апреле ННК удалось продать «Роснефти» несколько месторождений Кондинской группы за 40 млрд руб. Но на финансовых результатах головной структуры – Alliance Oil, которая консолидирует результаты ННК, – это почти не сказалось, долговая нагрузка только выросла, а чистый долг снизился всего на $40 млн, следует из отчета компании.