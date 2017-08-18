Худайнатов назвал «бредом, чушью и провокацией» статью о возможном СП с «Роснефтью» и CEFC

Владелец нефтяной компании ННК, бывший президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов опроверг публикацию «Ведомостей» о том, что на Дальнем Востоке его компания, «Роснефть» и китайская CEFC China Energy могут создать совместное предприятие. «Это бред, чушь и провокация, просто фантастика какая-то», — заявил он РБК. Он добавил, что «никак не участвует» в переговорах и не имеет никаких отношений с «Роснефтью». «ННК работает с различными китайскими компаниями, но с CEFC пока нет», — сказал Худайнатов.

Пресс-секретарь, вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался комментировать РБК информацию газеты. «Любая информация о компании «Роснефть», полученная не от пресс-службы, является фейком», - сказал он.

О том, что может быть создано совместное предприятие, куда будут переданы часть розничного бизнеса «Роснефти», а также активы ННК, а CEFC China Energy вложится в капитал деньгами, «Ведомостям» рассказали два российских чиновника и источник, близкий к одному из участников возможной сделки. Один из них утверждает, что оперативное управление СП будет осуществлять ННК. Будут ли в СП переданы все активы ННК, источники не говорят, но в новую структуру будут переданы не все розничные активы «Роснефти», утверждает человек, близкий к одной из сторон переговоров.

Один из источников называет сделку сложной и комплексной, по его данным, в ней будут задействованы акции самой «Роснефти», переговоры велись с CEFC China Energy в том числе и о возможности ее вхождения в капитал QHG Oil, которая владеет 19,5% «Роснефти», это же знает и российский чиновник, но подробностей он не приводит. О возможной покупке пакета акций «Роснефти» китайской CEFC China Energy пишет и Reuters со ссылкой на три источника, «имеющих прямую информацию о переговорах».