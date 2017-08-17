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Reuters: Китайская CEFC может приобрести долю в «Роснефти»

Китайскую сторону смущают санкции, но о сделке может быть объявлено в сентябре, говорят источники

Китайская CEFC China Energy, которая выросла из нишевого нефтетрейдера в широкий энергетический конгломерат и агрессивно развивалась последние два года, ведет переговоры о покупке пакета акций «Роснефти». Это Reuters сообщили три источника, имеющие прямую информацию о переговорах. По их словам, переговоры топ-менеджеров компаний находятся на предварительной стадии и с июля главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и председатель совета директоров CEFC Е Цзяньмин встречались уже дважды. Пресс-секретарь и вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев опроверг эту информацию «Ведомостям».

В начале июля «Роснефть» сообщила, что подписала с CEFC соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое касается разведки и добычи нефти, нефтепереработки и нефтехимии, розничных продаж и финансовых услуг. Стороны договорились рассмотреть возможность создания в России вертикально-интегрированного совместного предприятия для реализации проектов в нефтегазовой отрасли, а также создание совместного инвестиционного фонда. Также соглашение предусматривает опцию для CEFC по покупке доли в розничном бизнесе «Роснефти».

Reuters не известно, сколько китайская сторона готова заплатить и будет ли она покупать уже существующие акции «Роснефти» или новые. Источник, близкий к «Роснефти», сообщил, что компания готова продать CEFC долю с своем розничном бизнесе, который объединяет около 3000 АЗС, 150 нефтехранилищ и более 1000 танкеров для бензина.

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