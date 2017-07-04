Китайская CEFC может купить долю в сети АЗС «Роснефти»

«Роснефть» сообщила, что подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с китайской China Energy Company Limited. Как передает «Интерфакс», оно затрагивает разведку и добычу нефти, нефтепереработку и нефтехимию, розничные продажи и финансовые услуги.

Стороны договорились рассмотреть возможность создания в России вертикально-интегрированного совместного предприятия для реализации проектов в нефтегазовой отрасли, а также создание совместного инвестиционного фонда.

Также соглашение предусматривает опцию для CEFC по покупке доли в розничном бизнесе «Роснефти». «Роснефть», представляя новую стратегию развития на собрании акционеров, сообщила, что планирует, в том числе, перейти к холдинговой структуре управления с проработкой пилотного проекта в розничном сегменте. Источник в «Роснефти» сообщал ранее «Интерфаксу», что «пилот» по выделению «Роснефть-розница» в отдельную холдинговую структуру может завершиться сделкой уже в 2018 г. При этом сеть АЗС даже после состоявшейся потенциальной сделки останется бизнесом, связанным с «Роснефтью»: компания предполагает остаться якорным поставщиком топлива, зарабатывать оптовую маржу на долгосрочных контрактах, а также получать доход в виде дивидендов на оставшуюся долю акций. Если эксперимент с сетями АЗС будет удачным, то позже в холдинг будут выделены «хвостовые» добычные активы и сервисный бизнес, добавлял источник в компании.

Новую стратегию развития до 2022 г. совет директоров «Роснефти» должен одобрить в конце 2017 г.