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Статья опубликована в № 4388 от 18.08.2017 под заголовком: «Роснефть» делится бизнесом

«Роснефть» делится бизнесом

Нефтяная компания может создать на Дальнем Востоке СП с ННК Эдуарда Худайнатова и CEFC China Energy

На годовом собрании акционеров «Роснефти» главный исполнительный директор Игорь Сечин рассказывал, что компания разрабатывает новую стратегию и готова превратиться в холдинговую структуру. Тогда источники «Ведомостей» поясняли, что компания намерена в качестве эксперимента выделить розничный бизнес, частично его приватизировать и получать «доход в виде дивидендов на долю акций, которые у нее останутся». При этом «Роснефть» не готова была снижать свою долю ниже контрольной. Сейчас план начал обретать очертания: источник Reuters, близкий к «Роснефти», рассказал, что компания может продать долю в розничном бизнесе китайской CEFC China Energy.

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