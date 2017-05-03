Худайнатов учредил новую компанию «Югорская нефть» – «Коммерсантъ»

Экс-президент «Роснефти», владелец Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуард Худайнатов в начале апреля учредил компанию «Югорская нефть». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. В самой компании изданию заявили, что она создается «для поиска и приобретения» новых добывающих активов в Западной Сибири и будет входить в группу ННК.

Сейчас ННК обременена долгами. На конец 2016 г. чистый долг ее основного актива – Alliance Oil – превышал $1,95 млрд, а его отношение к EBITDA составляло 5,3. В 2017 г. ННК должна погасить около 35 млрд руб. долга своей дочки «ННК-актив», владеющей Хабаровским ПНЗ. За продажу «Роснефти» компании «Конданефть» ННК выручила 40 млрд руб.

Не исключена и дальнейшая продажа активов для снижения долга. В частности, источники «Ведомостей» утверждали, что Худайнатов намерен продать 25% акций в ННК, а также Хабаровский НПЗ и некоторые добывающие активы. Переговоры ведутся с широким кругом инвесторов. Худайнатов планы по продаже ННК опровергал.

Один из собеседников издания полагает, что «Югорская нефть» будет претендовать на «недорогие проекты с перспективами роста». К тому же послужной список самого Худайнатова тесно связан с ХМАО, так что эти места ему хорошо знакомы, добавляет другой собеседник. Правда, отвечая на вопрос о планах ННК в отношении крупного Эргинского месторождения в ХМАО, в компании заявили, что она готова рассматривать «все интересные активы».