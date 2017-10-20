Компания экс-президента «Роснефти» вложит $5 млрд в месторождение на Таймыре

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Эдуард Худайнатов рассказал об инвестициях ННК в Пайяхское месторождение на Таймыре Валерий Шарифулин/ТАСС

Независимая нефтегазовая компания (ННК) бывшего президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова собирается вложить $5 млрд в разработку Пайяхского месторождения нефти на Таймыре. Об этом Худайнатов объявил на X Евразийском экономическом форуме в Вероне.

Запасы Пайяхского месторождения, по словам Худайтанова, - 3,8 млрд баррелей нефти. Начало разработки запланировано на III квартал 2023 г. На пике на месторождении можно будет добывать 21 млн т нефти. Это сопоставимо с добычей на Ванкорском месторождении «Роснефти». Общие инвестиции в разработку Пайяхского месторождения до 2026 г. оцениваются в $15-20 млрд, сказал Худайнатов. На первом этапе, до 2022 г., компания рассчитывает вложить в проект $5 млрд. Об источниках финансирования Худайнатов не сказал. Но сегодня ННК подписала с итальянским банком Intesa соглашение о сотрудничестве. Худайнатов затем объяснил журналистам, что Intesa будет помогать компании структурировать проект и искать инвесторов и, возможно, поучаствует в финансировании.