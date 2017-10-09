Худайнатов и бывший министр природы Хакасии создали компанию по переработке угля

Владелец Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуард Худайнатов, экс-министр природных ресурсов Хакасии Борис Варшавский и бывший владелец «Руды Хакасии» Александр Бородаев создали компанию по переработке угля. Как сообщает «Интерфакс», она названа ООО «Коулстар». По данным «СПАРК-Интерфакса», компания была зарегистрирована 4 октября в Москве по тому же адресу, что и ННК и другие структуры Худайнатова. Худайнатову принадлежит в ней 60%, у его партнеров - по 20%.

Среди основных видов ее деятельности названы деятельность холдинговых компаний; обогащение угля, кроме антрацита, коксующегося и бурого угля, а также строительство автомобильных дорог, автомагистралей и водных сооружений.

Гендиректором «Коулстара» стал Варшавский. Он был министром природных ресурсов и экологии Хакасии с лета 2013 г. до весны 2015 г. Сейчас ему принадлежит 50% строительной компании ООО «Трансстрой», 25% ООО «Махсом», которое занимается научными исследованиями и разработкой в области естественных и технических наук. Также он является соучредителем «Федерации плавания республики Хакасия» и хакасского регионального общественного фонда поддержки социальных, экономических, культурных программ «Республика».

Бородаеву принадлежало 99% «Руды Хакасии», которая четыре года назад приобрела у ОАО «Евразруда» (входит в Evraz) два рудника, две энергокомпании и обогатительную фабрику. Сейчас он владеет 100% московской «Арбат консалтинг груп», которая специализируется на оптовой торговле твердым топливом и деятельности агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическим веществами.