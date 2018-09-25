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Минэнерго оценило возможности производства СПГ к 2035 году

В России производство сжиженного природного газа (СПГ) к 2035 г. может увеличиться в четыре раза и составить 83 млн т ежегодно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Александра Гладкова.

По его словам, сейчас в России ежегодно добывается около 21 млн т СПГ. Об этом он рассказал на конференции «Нефть и газ Сахалина – 2018». Увеличение объемов производства СПГ произойдет за счет реализации новых проектов, запуска третьей очереди завода СПГ проекта «Сахалин-2», а также запуска третьей и четвертой очередей проекта «Ямал СПГ».

По оценкам Минэнерго, к 2035 г. доля российского СПГ на мировом рынке может увеличиться с нынешних 4,5% до 15–20%. Мировой спрос на СПГ к 2035 г. вырастет до 551 млн т, а предложение действующих и строящихся проектов составит 355 млн т. Таким образом, по словам Гладкова, спрос будет превышать предложение на 196 млн т. «Это та ниша, за которую мы можем спокойно побороться», – добавил он.

В России первый завод по производству СПГ в рамках проекта «Сахалин-2» бы запущен в 2009 г. Оператором проекта является Sakhalin Energy. В рамках «Сахалина-2» осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского шельфа. Извлекаемые запасы месторождений оцениваются в 150 млн т нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционеры оператора проекта – компании Sakhalin Energy: «Газпром» – 50%, нидерландско-британская «Роял датч шелл» (Royal Dutch Shell) – 27,5%, японские «Мицуи» (Mitsui) – 12,5% и «Мицубиси» (Mitsubishi) – 10%.

Первым частным заводом по производству СПГ в России является «Ямал СПГ», строящийся на базе Южно-Тамбейского месторождения. Ожидается, что у него будет три очереди общей мощностью 16,5 млн т СПГ в год по 5,5 млн т каждая. Первая была запущена в декабре 2017 г., в августе 2018 г. – вторая, запуск третьей планируется до конца этого года, четвертой – в 2019 г. О строительстве последней очереди мощностью до 1 млн т в год компания объявила в сентябре 2017 г.

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»