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Shell удвоит количество заправок в России в ближайшие пять лет

Shell планирует в ближайшие пять лет увеличить сеть АЗС в России в два раза, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя российского подразделения Shell Седерика Кремерса.

«В ноябре мы надеемся открыть трехсотую АЗС в России, в Санкт-Петербурге, что символично, так как там была открыта наша первая станция в стране. Если смотреть в перспективе 5–6 лет, мы планируем увеличить количество АЗС Shell в России с 300 до 600», – заявил он, отметив, что в последний год маржа на российском розничном рынке нефтепродуктов «находилась под давлением». Кремерс рассказал, что Shell не инвестирует в новые станции, «исходя из конъюнктуры одного года». По его словам, российский рынок для компании в долгосрочной перспективе привлекателен. «Мы считаем, что маржинальность бизнеса в долгосрочной перспективе значительно улучшится», – отметил он.

Кремерс также заявил, что Shell изучает сейчас возможность продажи на своих АЗС в России газомоторного топлива, произведенного на основе сжиженного природного газа (СПГ). «Мы сейчас смотрим, есть ли смысл развивать этот бизнес Shell в России», – сказал он.

Как отмечает ТАСС, сейчас продажи СПГ как газомоторного топлива на АЗС прорабатывают также «Газпром» и «Новатэк». Основное преимущество СПГ перед компримированным природным газом (КПГ) заключается в том, что автомобиль после заправки может проехать гораздо большее расстояние.