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Галина Старинская
ТЭК
Статья опубликована в № 4428 от 13.10.2017 под заголовком: Розничным рынком заправляют нефтяники

Как в России устроен рынок АЗС

Независимым компаниям принадлежит более половины заправок, но продают топливо они меньше, чем крупные игроки /

Всего в России 15 000 АЗС, из них только около 40% принадлежит нефтяным компаниям, остальное – независимым, рассказал «Ведомостям» начальник управления ТЭК Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин. Но по показателю пролива (топливо, проданное через одну АЗС) пропорция обратная, нефтяники продают больше: их доля в продажах – около 60%.

Нефтяникам хватает заправок

Антимонопольная служба, как правило, не согласовывает покупку вертикально-интегрированными компаниями нескольких десятков АЗС, рассказывает Махонин: «Это позволяет сохранить баланс между независимыми АЗС и заправками, принадлежащими нефтяникам». Правда, запросов на крупные сделки с заправками не было уже давно и нефтяники не планируют их в ближайшее время, знает он. По его словам, точечные покупки – 1–2 АЗС – происходят.

В тройку компаний, владеющих крупнейшими сетями АЗС в России, входят «Роснефть» (2897 заправок), «Лукойл» (2603), «Газпром нефть» (1244).

Представитель «Роснефти» не ответил, будет ли компания увеличивать розничную сеть. «Лукойл» не рассматривает вопрос значительного увеличения АЗС в долгосрочной перспективе, экстенсивный путь развития уже пройден, массового ухода из регионов тоже не будет, говорит представитель компании.

«Долгосрочная стратегия «Газпром нефти» предполагает незначительный прирост числа АЗС, приоритет – повышение эффективности», – сообщил директор по региональным продажам Александр Крылов. Shell (более 220 АЗС) планирует увеличивать сеть, говорит представитель компании: «До конца года мы откроем заправочные станции в Нижнем Новгороде и Самаре. Shell рассматривает Россию как один из самых приоритетных регионов для развития сети АЗС».

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