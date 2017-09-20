Цены на бензин возобновили рост

В этом году темпы роста цен на топливо опережают инфляцию в 3 раза А. Гордеев / Ведомости

С 10 по 17 сентября цены на бензин на российских АЗС снова пошли вверх после нескольких недель затишья, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК. Лидерами роста стали Центральный и Северо-Западный округа, где бензины подорожали на 3–5 и 5–10 коп. соответственно. Наибольший рост наблюдался в Кировской области (+19–20 коп.), Пермском крае (+15 коп.), Свердловской области (+6–10 коп.). В целом в России бензин Аи-92 подорожал на 4 коп. до 37,67 руб./л, Аи-95 – на 3 коп. до 40,36 руб./л. Летнее дизтопливо подорожало на 3 коп. до 38,44 руб./л.

Розничные цены растут вслед за биржевыми. В начале сентября биржевая цена бензина Аи-95 в европейской части России обновила максимум 2017 г. (44 843 руб./т), стоимость Аи-92 была лишь примерно на 200 руб. ниже максимума этого года, говорит гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов: «В этой связи рост стоимости бензинов на заправках выглядит вполне закономерным». Подорожание топлива на бирже он объясняет осенними ремонтами на заводах и увеличением экспорта топлива из-за привлекательной конъюнктуры внешнего рынка.

В этом году темпы роста цен на топливо опережают инфляцию в 3 раза. С начала года бензин подорожал на 5%, дизтопливо – на 4,1% при инфляции 1,7%. ФАС не считает ситуацию критичной. «Если говорить про накопленную инфляцию, то в более долгосрочном лаге мы отстаем от темпов инфляции, поэтому брать один год не совсем корректно, – объяснил во вторник замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. – Если брать с предыдущим, еще с одним предыдущим, а если взять за семь лет, то мы вполне находимся в общем тренде» (цитата по «Интерфаксу»).

Розничные цены на бензин в среднем по России выбрали свой потенциал роста, обозначенный ФАС как годовая инфляция, считает гендиректор «Алгоритм. Топливный интегратор» Виктор Костюков: «Перспектив роста до конца года у них нет. Но в отдельных регионах, там, где цены еще не выбрали свой ресурс, возможно, будет рост».

В 2018 г. рост цен будет близок к инфляции, считает Голомолзин. В следующем году повысятся акцизы дважды по 50 коп. Это может привести к росту розничных цен более чем на 1 руб., сказал ТАСС начальник управления ФАС Дмитрий Махонин.