«Лукойл» не будет продавать заправки

«Лукойл» не будет продавать сеть автозаправочных станций (АЗС) в России, сообщил президент компании Вагит Алекперов на встрече с президентом России Владимиром Путиным, его цитирует «Интерфакс». «Прошла информация, что мы продаем все эти АЗС. Разрабатывая стратегию на 10 лет, наши стратеги сделали предложение по продаже розничной сети, правление не согласилось», – сказал он. В России под маркой «Лукойл» работает около 3000 заправок, напомнил Алекперов.

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