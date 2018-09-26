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В России будет создан единый оператор биомедицинских данных

Ассоциация разработчиков и пользователей систем искусственного интеллекта «Национальная база медицинских знаний», появившаяся летом при поддержке Российской венчурной компании, приступила к созданию единого оператора биомедицинских данных. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников совещания, на котором присутствовали представители Минздрава, медицинского и страхового сообщества. Создание медицинской big-data создаст стимул к применению в этой отрасли систем искусственного интеллекта.

Единый оператор должен монополизировать оборот деперсонализированных биомедицинских данных. По словам члена наблюдательного совета ассоциации «Национальная база медицинских знаний» Игоря Горбунова, вероятнее всего, оператор будет сформирован на принципах частно-государственного партнерства, где государство будет отвечать за хранение данных, а частный бизнес – за развитие сервисов. Одними из перспективных пользователей системы он считает страховщиков. До сих пор они не имели доступа к медданным.

Анализом хранящихся у оператора данных, в случае получения согласия граждан, займется национальный риск-офис, над созданием которого работает Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Результатом его работы могут стать индивидуальные программы страхования жизни или планы лечения. Сейчас российские страховщики вынуждены пользоваться иностранными наработками. Ранее «Сбербанк страхование жизни» заключила договор с IBM по использованию системы Watson for Oncology для выработки рекомендаций по лечению онкологических заболеваний.

Стоимость создания баз по одной группе заболеваний может составлять несколько миллиардов рублей, отмечает член «Национальная база медицинских знаний», руководитель направления цифровой медицины фонда «Сколково» Сергей Воинов.