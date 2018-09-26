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Бизнес
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Фонд Порошенко готовит продажу подконтрольного ему судостроительного завода

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Управляющий активами президента Украины Петра Порошенко фонд «Прайм Ессетс Кепиiтал»» достиг принципиальной договоренности о продаже судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» «отечественному покупателю». Об этом говорится сообщении завода. Аудитором сделки выступает Ernst & Young. Соглашение будет подписано и реализовано, как только сделку одобрит Антимонопольный комитет Украины.

В январе 2016 г. Порошенко передал свой самый крупный актив – компанию Roshen – в доверительную собственность компании Rothschild, напомнил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook. Ее производство на Липецкой кондитерской фабрике было остановлено. Севастопольский морской завод в Крыму «был конфискован оккупантами», уточнил он.

Представитель украинского лидера также подчеркнул, что «никаких «аграрных или крахмальных бизнесов в РФ», о которых безосновательно и ложно утверждают оппоненты, у Петра Порошенко нет».

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Бизнес
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Более половины розничных продаж вина пришлось на российские марки

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В первой декаде сентября на российское вино пришлось более половины розничных продаж — 52% против 43% годом ранее. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику оператора фискальных данных «Такском», учитывавших долю тихих вин.

Средний чек на покупку вина в сентябре этого года превысил прошлогодний на 5,7% и составил 477 руб. Средняя розничная цена за бутылку выросла на 6,2% – до 324 руб. По данным Росстата в августе 2018 г. средняя стоимость 1 л. столового виноградного вина составила 394,6 руб., что на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Одной из причин интереса покупателей к российским винам стало снижение цен на эту продукцию – примерно на 5% за год, отмечает представитель торговой сети «Дикси» Юлия Чернышова.

Потребление вина в России составляет около 3,5 л в год на душу населения, в СССР этот показатель достигал 16 л, указывает директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз. По данным «Такском», наиболее популярно у потребителей красное сухое и полусладкое вино — на него приходится 38 и 21% всех продаж.

Наиболее популярными в России все-таки остаются иностранные бренды. В их числе абхазское вино «Лыхны», испанское Castillo Santa Barbara, а также грузинские «Chateau саперави» и «Талавари». Российская марка «Абрау купаж темный» - на пятом месте.

В числе крупнейших импортеров, по данным «Таском» оказалась Италия (12%), Испания (9%), Франция (8%), Абхазия (7%) и Грузия (6%), которая год назад занимала первое место с 16% от всех продаж.

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Политика
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Новый губернатор Хабаровского края призвал чиновников к совместной работе

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Избранный губернатором Хабаровского края кандидат от ЛДПР Сергей Фургал призвал региональных чиновников признать итоги выборов и приступить к совместной работе. Об этом он заявил на заседании комиссии краевого избиркома, утвердившего его победу о втором туре над действующим главой региона Вячеславом Шпортом. «Люди ждут от нас работы. Прошу вас поддержать меня на этом пути», — приводит слова победившего кандидата РИА Новости.

Инаугурация Фургала состоится 28 сентября.

После вступления в должность избранный губернатор пообещал сократить число своих заместителей с 21 до 8-12 человек. Краевое правительство по закону будет отправлено в отставку. «Я попрошу их продолжить работу, если кто-то не сможет или не захочет, держать не буду», — пообещал Фургал. Ранее он подчеркивал, что в новом кабинете смогут работать лишь те чиновники, кто не был замешан «ни в каких схемах, махинациях и хищениях».

Свою работу на посту главы региона Фургал намерен начать с решения острых социальных вопросов и проведения аудита тарифов на услуги ЖКХ, о чем он попросит региональную счетную палату. «Начну разбираться со структурой долга, потому что те долги, которые имеет Хабаровский край, они могут утопить весь край. Всю структуру долга лично сам просмотрю и постараюсь при помощи федерального центра, конечно, либо значительно снизить долговую нагрузку, либо ее реструктуризировать», - цитирует его «Интерфакс». Также в числе первоочередных мер он отметил решение проблем обманутых дольщиков и работников деревоперерабатывающего предприятия «Аркаим», оказавшегося в сложной финансовой ситуации.

Второй тур губернаторских выборов в Хабаровском крае прошел 23 сентября. Фургал набрал 69,57%, Шпорт - 27,97%. Итоговая явка избирателей составила 47,49%.

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал об установке «Единой России» «не играть в поддавки» с оппозицией

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«Единой России» не следует «играть в поддавки» с оппозицией. Такой тезис был озвучен на встрече руководства партии с первым замом руководителя президентской администрации Сергеем Кириенко вечером 25 сентября. Об этом сообщают присутствовавшие на ней собеседники «Коммерсанта».

Кем именно был озвучен тезис об отказе от заигрывания с оппозицией и был ли он поддержан Кириенко, издание не уточняет. Это высказывание прозвучало в контексте рассказа о планах провести разбор качества работы внутриполитических вице-губернаторов и отказа от практики сдачи оппозиции округов. Кандидат от ЛДПР Сергей «Фургал выиграл в Хабаровском крае именно потому, что ему дали округ в 2016 г.», - говорит собеседник издания. Перед выборами в Госдуму «Единая Россия» не выставляла своих кандидатов в 18 округах.

Общение, посвященное итогам региональных кампаний, продлилось около двух часов. Обсуждая причины поражения губернаторов во вторых турах, участники встречи отметили «усталость от конкретных людей, неправильное преломление их негативных сторон, а также непогашенные внутриэлитные конфликты», рассказал один из собеседников издания. При этом пенсионная реформа, предопределившая негативный фон кампании, воспринималась гражданами как «нарушение общественного договора».

О вероятном отказе от практики согласования с ЛДПР И КПРФ регионов под выборы и от помощи при прохождении муниципального фильтра накануне рассказывал «Ведомостям» и собеседник, близкий к администрации президента. По его словам, на региональных выборах эти партии «перешли через красную линию, по сути, стали внесистемной оппозицией и могут теперь разделить ее судьбу». Также отмечалось, что по итогам кампании следует ожидать изменений в системе управления выборами. Речь, в частности, шла о заведении пере выборами в регионы не технических кандидатов, а людей с опытом работы.

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Бизнес
Новости

В России будет создан единый оператор биомедицинских данных

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Ассоциация разработчиков и пользователей систем искусственного интеллекта «Национальная база медицинских знаний», появившаяся летом при поддержке Российской венчурной компании, приступила к созданию единого оператора биомедицинских данных. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников совещания, на котором присутствовали представители Минздрава, медицинского и страхового сообщества. Создание медицинской big-data создаст стимул к применению в этой отрасли систем искусственного интеллекта.

Единый оператор должен монополизировать оборот деперсонализированных биомедицинских данных. По словам члена наблюдательного совета ассоциации «Национальная база медицинских знаний» Игоря Горбунова, вероятнее всего, оператор будет сформирован на принципах частно-государственного партнерства, где государство будет отвечать за хранение данных, а частный бизнес – за развитие сервисов. Одними из перспективных пользователей системы он считает страховщиков. До сих пор они не имели доступа к медданным.

Анализом хранящихся у оператора данных, в случае получения согласия граждан, займется национальный риск-офис, над созданием которого работает Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Результатом его работы могут стать индивидуальные программы страхования жизни или планы лечения. Сейчас российские страховщики вынуждены пользоваться иностранными наработками. Ранее «Сбербанк страхование жизни» заключила договор с IBM по использованию системы Watson for Oncology для выработки рекомендаций по лечению онкологических заболеваний.

Стоимость создания баз по одной группе заболеваний может составлять несколько миллиардов рублей, отмечает член «Национальная база медицинских знаний», руководитель направления цифровой медицины фонда «Сколково» Сергей Воинов.

Политика
Новости

МИД Сирии заявил о сдерживающем эффекте российских С-300 на Израиль

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Поставки Россией Сирии зенитных ракетных комплексов С-300 вынудит Израиль пересмотреть свою военную политику в отношении Дамаска, заявил сирийский замминистра иностранных дел Фейсал Мекдад в интервью Xinhua.

«Израиль, привыкший проводить множество атак [против Сирии] под разными предлогами, будет вынужден пересчитать и пересмотреть [свою позицию], прежде чем нападать снова», – сказал Мекдад.

Сирийский чиновник подчеркнул, что система С-300 будет поставлена в Сирию в ближайшее время, ее планируется использовать только для защиты от нападения. Отвечая на вопрос о новых возможных атаках Израиля на правительственные объекты Сирии, Медад сказал: «Пусть израильтяне попробуют, и мы будем защищаться, как делали это раньше».

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о поставке Сирии комплекса С-300 после того, как в небе над этой страной был сбит российский разведывательный самолет Ил-20 с 15 военнослужащими на борту. 17 сентября самолет был непреднамеренно сбит сирийским зенитным комплексом С-200, отражавшим атаку израильских ВВС. Минобороны возложило вину за произошедшее на Израиль, заявив, что израильский истребитель F-16 укрывался в небе за Ил-20 от сирийской ракеты. По данным источников газеты «Коммерсантъ», что Россия собирается поставить Сирии два комплекса С-300.

Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники

Политика
Новости

В Бразилии госпитализирован второй кандидат в президенты

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Третий по популярности кандидат в президенты Бразилии от Демократической рабочей партии Сиру Гомес госпитализирован во вторник из-за плохого самочувствия, сообщает Globo.

Гомес был доставлен в больницу после того, как почувствовал дискомфорт в области мочевого пузыря. После проведенных врачебных процедур кандидат вскоре сможет вернуться к избирательной кампании, отметили в его штабе. Пока что Гомес останется в больнице на ночь. В среду он должен был принять участие в президентских дебатах.

Ранее после полученного ножевого ранения в больницу был доставлен другой кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару, считающийся фаворитом гонки. На него было совершено покушение в ходе предвыборного митинга.

По данным Бразильского института общественного мнения и статистики, рейтинг Болсонару составляет 28%, на втором месте по уровню поддержки Фернанду Аддад от Партии трудящихся – 22%, Гомеса готовы поддержать 11% избирателей. Выборы президента Бразилии запланированы на 7 октября. 

Политика
Новости

Хабаровский избирком признал кандидата ЛДПР победителем на выборах губернатора

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Избирательная комиссия Хабаровского края признала прошедшие выборы губернатора состоявшимися, а кандидата от ЛДПР Сергея Фургала избранным на должность главы региона, передает ТАСС. Инаугурация губернатора состоится 28 сентября.

Депутат Госдумы Фургал по итогам прошедшего 23 сентября второго тура выборов набрал 69,57% (или 325 566 голосов избирателей), действующий губернатор-единоросс Вячеслав Шпорт – 27,97% (156 871). «Таким образом Фургал Сергей Иванович признан избранным губернатором Хабаровского края», – сказал председатель комиссии Геннадий Накушнов. По его словам, жалоб, влияющих на итоги голосования, выявлено не было.

Избранный губернатор заявил о планах сформировать коалиционное правительство из представителей «всех партий». «Будет предложено всем – "Единой России", коммунистам, "Справедливой России" <…> По политическим моментам, идеологии, разногласий не будет», – сказал он.

Лидеры КПРФ и ЛДПР Владимир Жириновский и Геннадий Зюаганов заявляли, что коалиционные правительства будут сформированы также во Владимирской области, где на губернаторских выборах победил депутат областного парламента от ЛДПР Владимир Сипягин, и Хакасии, где во втором туре за губернаторский пост поборется представитель КПРФ.

Политика
Новости

В США арестовали гражданина КНР по обвинению в шпионаже

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Гражданин Китая Цзи Чаоцюнь арестован в США по обвинению в незаконной работе иностранным агентом, сообщает американское министерство юстиции.

По данным американских властей, 27-летний Цзи Чаоцюнь работал под руководством высокопоставленного офицера разведки министерства госбезопасности Китая. Ему было поручено представить биографическую информацию о восьми лицах для их последующей вербовки. Среди этих людей были китайские граждане, работающие инженерами и учеными в США, в том числе по контрактам с Пентагоном.

Цзи Чаоцюнь приехал в США в 2013 г., в 2016 г. был зачислен в резервный штат американской армии в качестве специалиста. По данным Минюста, китаец отрицал какие-либо контакты с иностранным правительством в течение последних семи лет.

Ранее по аналогичному обвинению в работе иностранным агентом без предварительной регистрации в США была арестована россиянка Мария Бутина. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Что известно о задержанной в США Марии Бутиной

Бизнес
Новости

Козак поручил Минпромторгу пересмотреть план помощи бизнесу Дерипаски

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Вице-премьер Дмитрий Козак поручил доработать радикальные предложения Минпромторга о преференциях для попавших под санкции компаний Олега Дерипаски – «Русских машин» и группы ГАЗ, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Факт поручения и необходимость «серьезной доработки» документа газете подтвердил представитель Козака.

Ранее Минпромторг по поручению Козака подготовил проект постановления, согласно которому предлагалось утвердить список продукции сельхозмашиностроения, автомобильной и строительно-дорожной техники, при закупках которой регионы и муниципалитеты должны отдавать предпочтение заявкам 11 предприятий группы ГАЗ (основной актив «Русских машин»). Заявки остальных компаний в этом случае должны отклоняться. 

По словам источников газеты, изначальное поручение Козака не предусматривало запрета на приобретение продукции у разных поставщиков, поэтому вице-премьер велел доработать проект с учетом приоритетности закупок у компаний группы ГАЗ. При этом речь идет только о закупках на 2019 г. Собеседник издания в правительстве заверяет, что это решение разовое, а ключевой продукцией будут автобусы.

В Минфине газете отметили, что основная задача сегодня – «обеспечить непрерывность деятельности лиц, попавших под санкции, и недискриминационный доступ для них к финансам, рынкам и технологиям». 

Предложение Минпромторга было раскритиковано Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Ведомство предупреждало о рисках монополизации рынков, сговору участников и отказу инвесторов от открытия новых производств. В качестве альтернативы ФАС предложило рассмотреть механизм предоставления подсанкционным компаниям при госзакупках ценовых преференций. По данным «Коммерсанта», по итогам состоявшегося 25 сентября совещания в Минпромторге в качестве оптимального механизма были выбраны как раз ценовые преференции. 

Рассмотрение других мер, которые призваны помочь попавшему под санкции производителю алюминия Дерипаски UC Rusal, по данным «Коммерсанта», было приостановлено до обсуждения с бизнесом. Дерипаска просил расширить использование металла в машиностроении. Реализовать это планировалось через корректировку требований постановления №719, которое определяет критерии доступа машиностроителей к субсидиям. Однако автоконцерны пожаловались Козаку на невыполнимость предложенных требований.

Кто попал под новые санкции США

Политика
Новости

США пообещали не позволить ЕС, России и Китаю обойти санкции против Ирана

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США не позволят европейским и другим странам подорвать санкции против Ирана, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон (его слова с конференции по Ирану в Нью-Йорке передало Reuters).

Ранее участники иранской «ядерной сделки» – Россия, Великобритания, Германия, Франция и Китай – договорилис создать специальный механизм для поддержки торговли и денежных расчетов с Ираном в обход санкций США.

Болтон подчеркнул, что США будут «агрессивными и непоколебимыми» в вопросе реализации экономических санкций против Тегерана. При этом высокопоставленный чиновник Белого дома выразил скептицизм относительно возможности обойти санкции США. «Евросоюз силен в риторике и слаб в исполнении», – считает Болтон.

«Мы будем следить за развитием этой структуры, которая на данный момент еще не существует и не имеет точных сроков запуска. Мы не намерены допускать, чтобы наши санкции могла обойти Европа или кто-либо еще», – заключил Болтон.

Советник американского президента отметил, что США ожидают сокращения импорта иранской нефти до нуля еще до вступления в силу второго пакета санкций 5 ноября.

«Банки и финансовые службы, такие как SWIFT, должны внимательно изучить свой бизнес с Ираном и задать себе вопрос, стоит ли рисковать», – предупредил Болтон. В 2012 г. Иран был отключен от SWIFT, однако вновь получил доступ к международной межбанковской системе после достижения договоренностей по урегулированию ядерной программы в 2015 г.

Так называемый совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан летом 2015 г. США, Россией, Великобританией, Францией и Китаем. Он предусматривает отмену санкций против Ирана в обмен на контроль за развитием ядерной отрасли страны. Дональд Трамп, ставший президентом США уже после подписания соглашения, заявил, что иранская «ядерная сделка» в действительности не соблюдается, и в мае 2018 г. объявил о выходе США из СВПД и восстановлении санкций. Первый пакет санкций против Ирана, предполагающий ограничения на продажу долларов, торговлю золотом и рядом металлов, операции с национальной валютой и госдолгом, вступил в силу 7 августа. В ноябре ограничения должны распространиться на энергетический сектор Ирана.

Остальные участники СВПД осудили односторонний выход США из сделки и заявили о своей приверженности соглашению. Для защиты европейских компаний от влияния экстерриториальных санкций США Брюссель принял блокирующий законодательный акт, который запрещает компаниям ЕС соблюдать американские ограничения и должен позволить им возмещать убытки от санкций.

После возобновления санкций против Ирана Трамп заявил, что бизнес должен будет выбрать между этой страной и США. «Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести бизнес с США», – подчеркнул американский президент.

От Венесуэлы и до России. 10 стран с самым дешевым бензином

Политика
Новости

Собчак допустила участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга

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Телеведущая, член федерального политсовета Партии перемен (бывшая «Гражданская инициатива») Ксения Собчак допустила участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Собчак.

«Я не исключаю такой возможности», – сказала она. Собчак отметила, что окончательно решение будет зависеть от партийных договоренностей и целесообразности такого выдвижения. «Потому что, например, в Санкт-Петербурге мне кажется очень важным не повторить ситуацию Москвы и сделать так, чтобы был один объединенный оппозиционный кандидат, который действительно сможет конкурировать с Полтавченко», – пояснила она.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в 2019 г. Собчак также не исключила, что может стать кандидатом в депутаты Мосгордумы, выборы в которую пройдут также в 2019 г.

Председатель партии Дмитрий Гудков подтвердил, что Партия перемен рассчитывает принять участие в выборах в Мосгордуму и сформировать по их итогам фракцию в региональном парламенте. Он добавил, что партия, несмотря на отсутствие регистрации, начинает «активно заниматься партстроительством», передает «Интерфакс». «Сегодня у нас прошла конференция московского отделения, где было избрано новое руководство», – уточнил он.

В политсовет партии были избраны 15 человек, в том числе Гудков, Собчак, бывший председатель партии Андрей Нечаев, экс-председатель движения «Открытая Россия» Александр Соловьев, исполнительный директор «Открытой России» Тимур Валеев, сын Бориса Немцова Антон, бывший ответственный секретарь Координационного совета оппозиции Дмитрий Некрасов, политолог Марина Литвинович. 

Как прошел съезд Партии перемен

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