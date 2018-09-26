Фонд Порошенко готовит продажу подконтрольного ему судостроительного завода

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Управляющий активами президента Украины Петра Порошенко фонд «Прайм Ессетс Кепиiтал»» достиг принципиальной договоренности о продаже судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» «отечественному покупателю». Об этом говорится сообщении завода. Аудитором сделки выступает Ernst & Young. Соглашение будет подписано и реализовано, как только сделку одобрит Антимонопольный комитет Украины.
В январе 2016 г. Порошенко передал свой самый крупный актив – компанию Roshen – в доверительную собственность компании Rothschild, напомнил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook. Ее производство на Липецкой кондитерской фабрике было остановлено. Севастопольский морской завод в Крыму «был конфискован оккупантами», уточнил он.
Представитель украинского лидера также подчеркнул, что «никаких «аграрных или крахмальных бизнесов в РФ», о которых безосновательно и ложно утверждают оппоненты, у Петра Порошенко нет».
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В первой декаде сентября на российское вино пришлось более половины розничных продаж — 52% против 43% годом ранее. Об этом пишетРБК со ссылкой на статистику оператора фискальных данных «Такском», учитывавших долю тихих вин.
Средний чек на покупку вина в сентябре этого года превысил прошлогодний на 5,7% и составил 477 руб. Средняя розничная цена за бутылку выросла на 6,2% – до 324 руб. По данным Росстата в августе 2018 г. средняя стоимость 1 л. столового виноградного вина составила 394,6 руб., что на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Одной из причин интереса покупателей к российским винам стало снижение цен на эту продукцию – примерно на 5% за год, отмечает представитель торговой сети «Дикси» Юлия Чернышова.
Потребление вина в России составляет около 3,5 л в год на душу населения, в СССР этот показатель достигал 16 л, указывает директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз. По данным «Такском», наиболее популярно у потребителей красное сухое и полусладкое вино — на него приходится 38 и 21% всех продаж.
Наиболее популярными в России все-таки остаются иностранные бренды. В их числе абхазское вино «Лыхны», испанское Castillo Santa Barbara, а также грузинские «Chateau саперави» и «Талавари». Российская марка «Абрау купаж темный» - на пятом месте.
В числе крупнейших импортеров, по данным «Таском» оказалась Италия (12%), Испания (9%), Франция (8%), Абхазия (7%) и Грузия (6%), которая год назад занимала первое место с 16% от всех продаж.
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Избранный губернатором Хабаровского края кандидат от ЛДПР Сергей Фургал призвал региональных чиновников признать итоги выборов и приступить к совместной работе. Об этом он заявил на заседании комиссии краевого избиркома, утвердившего его победу о втором туре над действующим главой региона Вячеславом Шпортом. «Люди ждут от нас работы. Прошу вас поддержать меня на этом пути», — приводит слова победившего кандидата РИА Новости.
Инаугурация Фургала состоится 28 сентября.
После вступления в должность избранный губернатор пообещал сократить число своих заместителей с 21 до 8-12 человек. Краевое правительство по закону будет отправлено в отставку. «Я попрошу их продолжить работу, если кто-то не сможет или не захочет, держать не буду», — пообещал Фургал. Ранее он подчеркивал, что в новом кабинете смогут работать лишь те чиновники, кто не был замешан «ни в каких схемах, махинациях и хищениях».
Свою работу на посту главы региона Фургал намерен начать с решения острых социальных вопросов и проведения аудита тарифов на услуги ЖКХ, о чем он попросит региональную счетную палату. «Начну разбираться со структурой долга, потому что те долги, которые имеет Хабаровский край, они могут утопить весь край. Всю структуру долга лично сам просмотрю и постараюсь при помощи федерального центра, конечно, либо значительно снизить долговую нагрузку, либо ее реструктуризировать», - цитирует его «Интерфакс». Также в числе первоочередных мер он отметил решение проблем обманутых дольщиков и работников деревоперерабатывающего предприятия «Аркаим», оказавшегося в сложной финансовой ситуации.
Второй тур губернаторских выборов в Хабаровском крае прошел 23 сентября. Фургал набрал 69,57%, Шпорт - 27,97%. Итоговая явка избирателей составила 47,49%.
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«Единой России» не следует «играть в поддавки» с оппозицией. Такой тезис был озвучен на встрече руководства партии с первым замом руководителя президентской администрации Сергеем Кириенко вечером 25 сентября. Об этом сообщают присутствовавшие на ней собеседники «Коммерсанта».
Кем именно был озвучен тезис об отказе от заигрывания с оппозицией и был ли он поддержан Кириенко, издание не уточняет. Это высказывание прозвучало в контексте рассказа о планах провести разбор качества работы внутриполитических вице-губернаторов и отказа от практики сдачи оппозиции округов. Кандидат от ЛДПР Сергей «Фургал выиграл в Хабаровском крае именно потому, что ему дали округ в 2016 г.», - говорит собеседник издания. Перед выборами в Госдуму «Единая Россия» не выставляла своих кандидатов в 18 округах.
Общение, посвященное итогам региональных кампаний, продлилось около двух часов. Обсуждая причины поражения губернаторов во вторых турах, участники встречи отметили «усталость от конкретных людей, неправильное преломление их негативных сторон, а также непогашенные внутриэлитные конфликты», рассказал один из собеседников издания. При этом пенсионная реформа, предопределившая негативный фон кампании, воспринималась гражданами как «нарушение общественного договора».
О вероятном отказе от практики согласования с ЛДПР И КПРФ регионов под выборы и от помощи при прохождении муниципального фильтра накануне рассказывал «Ведомостям» и собеседник, близкий к администрации президента. По его словам, на региональных выборах эти партии «перешли через красную линию, по сути, стали внесистемной оппозицией и могут теперь разделить ее судьбу». Также отмечалось, что по итогам кампании следует ожидать изменений в системе управления выборами. Речь, в частности, шла о заведении пере выборами в регионы не технических кандидатов, а людей с опытом работы.
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Ассоциация разработчиков и пользователей систем искусственного интеллекта «Национальная база медицинских знаний», появившаяся летом при поддержке Российской венчурной компании, приступила к созданию единого оператора биомедицинских данных. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников совещания, на котором присутствовали представители Минздрава, медицинского и страхового сообщества. Создание медицинской big-data создаст стимул к применению в этой отрасли систем искусственного интеллекта.
Единый оператор должен монополизировать оборот деперсонализированных биомедицинских данных. По словам члена наблюдательного совета ассоциации «Национальная база медицинских знаний» Игоря Горбунова, вероятнее всего, оператор будет сформирован на принципах частно-государственного партнерства, где государство будет отвечать за хранение данных, а частный бизнес – за развитие сервисов. Одними из перспективных пользователей системы он считает страховщиков. До сих пор они не имели доступа к медданным.
Анализом хранящихся у оператора данных, в случае получения согласия граждан, займется национальный риск-офис, над созданием которого работает Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Результатом его работы могут стать индивидуальные программы страхования жизни или планы лечения. Сейчас российские страховщики вынуждены пользоваться иностранными наработками. Ранее «Сбербанк страхование жизни» заключила договор с IBM по использованию системы Watson for Oncology для выработки рекомендаций по лечению онкологических заболеваний.
Стоимость создания баз по одной группе заболеваний может составлять несколько миллиардов рублей, отмечает член «Национальная база медицинских знаний», руководитель направления цифровой медицины фонда «Сколково» Сергей Воинов.
Политика
Новости
МИД Сирии заявил о сдерживающем эффекте российских С-300 на Израиль
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Поставки Россией Сирии зенитных ракетных комплексов С-300 вынудит Израиль пересмотреть свою военную политику в отношении Дамаска, заявил сирийский замминистра иностранных дел Фейсал Мекдад в интервью Xinhua.
«Израиль, привыкший проводить множество атак [против Сирии] под разными предлогами, будет вынужден пересчитать и пересмотреть [свою позицию], прежде чем нападать снова», – сказал Мекдад.
Сирийский чиновник подчеркнул, что система С-300 будет поставлена в Сирию в ближайшее время, ее планируется использовать только для защиты от нападения. Отвечая на вопрос о новых возможных атаках Израиля на правительственные объекты Сирии, Медад сказал: «Пусть израильтяне попробуют, и мы будем защищаться, как делали это раньше».
Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о поставке Сирии комплекса С-300 после того, как в небе над этой страной был сбит российский разведывательный самолет Ил-20 с 15 военнослужащими на борту. 17 сентября самолет был непреднамеренно сбит сирийским зенитным комплексом С-200, отражавшим атаку израильских ВВС. Минобороны возложило вину за произошедшее на Израиль, заявив, что израильский истребитель F-16 укрывался в небе за Ил-20 от сирийской ракеты. По данным источников газеты «Коммерсантъ», что Россия собирается поставить Сирии два комплекса С-300.
Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники
Reuters
США и союзники держат у побережья Сирии два ракетных эсминца типа «Арли Бёрк»
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Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams / U.S. Navy via AP
Количество крылатых ракет «Томагавк» на «Арли Бёрк» – до 120 (полная загрузка, без ракет ПВО). Эти эсминцы оснащены системами ПВО/ПРО «Иджис» и могут нести до 120 зенитных ракет (полная загрузка, без других ракет)
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Reuters
Атомная подводная лодка «Джорджия» несет до 154 ракет «Томагавк»
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Nati Harnik / AP
Бомбардировщик B-1
4/18
Reuters
Бомбардировщик В-52
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Matt Cilley / AP
У США и союзников до 100 ударных самолетов. На фото F-15
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Tech. Sgt. Robert Cloys / US Air Force / AFP
Истребитель F-16
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Jon Nazca / Reuters
Многоцелевой истребитель Eurofighter
8/18
Eric FEFERBERG / AFP
Французский многоцелевой истребитель Rafale
9/18
Алексей Даничев / РИА Новости
Россия обладает в районе Сирии двумя фрегатами типа 11356
10/18
МО / AP
Фрегаты могут нести до 32 крылатых ракет «Калибр» и до 32 зенитных ракет
11/18
Дмитрий Виноградов / РИА Новости
Зенитно-ракетные системы С-400 – два дивизиона, до 16 пусковых установок
12/18
Руслан Кривобок / РИА Новости
В двух дивизионах может быть до 64 зенитных ракет
13/18
Дмитрий Виноградов / РИА Новости
Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» – до 50 пусковых установок
14/18
Максим Стулов / Ведомости
Зенитные ракетные комплексы «Бук» – до 8 дивизионов, до 32 пусковых установок. Количество зенитных ракет – до 128
15/18
Игорь Зарембо / РИА Новости
Противокорабельные комплексы "Бастион" – два дивизиона, до 48 ракет
16/18
Вадим Савицкий / Минобороны России / AP
У России в Сирии 12 многофункциональных истребителей Су-30
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Vladimir Kondrashov / AP
Су-30 могут привлекаться для перехвата воздушных целей
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Третий по популярности кандидат в президенты Бразилии от Демократической рабочей партии Сиру Гомес госпитализирован во вторник из-за плохого самочувствия, сообщает Globo.
Гомес был доставлен в больницу после того, как почувствовал дискомфорт в области мочевого пузыря. После проведенных врачебных процедур кандидат вскоре сможет вернуться к избирательной кампании, отметили в его штабе. Пока что Гомес останется в больнице на ночь. В среду он должен был принять участие в президентских дебатах.
Ранее после полученного ножевого ранения в больницу был доставлен другой кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару, считающийся фаворитом гонки. На него было совершено покушение в ходе предвыборного митинга.
По данным Бразильского института общественного мнения и статистики, рейтинг Болсонару составляет 28%, на втором месте по уровню поддержки Фернанду Аддад от Партии трудящихся – 22%, Гомеса готовы поддержать 11% избирателей. Выборы президента Бразилии запланированы на 7 октября.
Политика
Новости
Хабаровский избирком признал кандидата ЛДПР победителем на выборах губернатора
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Избирательная комиссия Хабаровского края признала прошедшие выборы губернатора состоявшимися, а кандидата от ЛДПР Сергея Фургала избранным на должность главы региона, передает ТАСС. Инаугурация губернатора состоится 28 сентября.
Депутат Госдумы Фургал по итогам прошедшего 23 сентября второго тура выборов набрал 69,57% (или 325 566 голосов избирателей), действующий губернатор-единоросс Вячеслав Шпорт – 27,97% (156 871). «Таким образом Фургал Сергей Иванович признан избранным губернатором Хабаровского края», – сказал председатель комиссии Геннадий Накушнов. По его словам, жалоб, влияющих на итоги голосования, выявлено не было.
Избранный губернатор заявил о планах сформировать коалиционное правительство из представителей «всех партий». «Будет предложено всем – "Единой России", коммунистам, "Справедливой России" <…> По политическим моментам, идеологии, разногласий не будет», – сказал он.
Лидеры КПРФ и ЛДПР Владимир Жириновский и Геннадий Зюаганов заявляли, что коалиционные правительства будут сформированы также во Владимирской области, где на губернаторских выборах победил депутат областного парламента от ЛДПР Владимир Сипягин, и Хакасии, где во втором туре за губернаторский пост поборется представитель КПРФ.
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Гражданин Китая Цзи Чаоцюнь арестован в США по обвинению в незаконной работе иностранным агентом, сообщает американское министерство юстиции.
По данным американских властей, 27-летний Цзи Чаоцюнь работал под руководством высокопоставленного офицера разведки министерства госбезопасности Китая. Ему было поручено представить биографическую информацию о восьми лицах для их последующей вербовки. Среди этих людей были китайские граждане, работающие инженерами и учеными в США, в том числе по контрактам с Пентагоном.
Цзи Чаоцюнь приехал в США в 2013 г., в 2016 г. был зачислен в резервный штат американской армии в качестве специалиста. По данным Минюста, китаец отрицал какие-либо контакты с иностранным правительством в течение последних семи лет.
Ранее по аналогичному обвинению в работе иностранным агентом без предварительной регистрации в США была арестована россиянка Мария Бутина. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Что известно о задержанной в США Марии Бутиной
Dana Verkouteren via AP
Задержание и арест. О задержании Марии Бутиной в Вашингтоне стало известно 16 июля. Американские власти предъявили ей обвинение в сговоре для работы на территории США в качестве агента России без предварительного уведомления об этом генпрокурора. Сейчас Бутина находится под арестом
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vk.com/maria_butina
Жизнь в России. Бутина родилась 10 ноября 1988 г. в Барнауле. Окончила Алтайский государственный университет по специальностям «политология» и «педагогика», а затем поступила в университете в аспирантуру по специальности «политические процессы, институты и технологии». Владела в Барнауле мебельными магазинами и занимала различные посты в Общественной палате Алтайского края
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facebook.com/mvbutina
Любовь к оружию. Бутина состоит в международных стрелковых федерациях IPSC и IDPA. В 2010 г. она создала и возглавила общественную организацию «Право на оружие», выступающую за легализацию оружия в России. В 2012 г. стала соавтором экспертного доклада «К вопросу о реформировании российского оружейного законодательства», подготовленного под руководством на тот момент первого вице-спикера Совета федерации Александра Торшина (сейчас – зампред ЦБ)
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vk.com/butina_maria
Переезд в США. Бутина уехала в США в 2016 г. по студенческой визе. Там россиянка училась в магистратуре Американского университета по специальности «международные отношения». По данным американских властей, она жила в США с 56-летним американцем. Им мог быть Пол Эриксон, республиканский политический активист, сообщал CNN. Он, согласно полученной ФБР переписке Бутиной, давал ей советы, как общаться с американскими и российскими политиками
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facebook.com/mvbutina
Бутина и ЦБ. Американское следствие полагает, что с 2015 г. по февраль 2017 г. россиянка работала под руководством высокопоставленного чиновника из российского правительства, ранее являвшегося членом законодательной власти, а затем ставшего высшим должностным лицом в ЦБ. В отношении него минфин США в апреле ввел санкции. Этим чиновником мог быть зампред ЦБ Торшин (на фото), пишут Reuters и The Washington Post
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AP
Встреча с Кисляком. Бутина виделась с бывшим послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, пишет The Guardian со ссылкой на помощника прокурора США Эрика Кенерсона. Доказательством встреч можно считать фотографии, которые были найдены на электронных устройствах россиянки, говорит он. Сам Кисляк подозревается в США во встречах с двумя соратниками Дональда Трампа в период президентской компании: генералом Майклом Флинном и генпрокурором Джеффом Сешнсом
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vk.com/butina_maria
Общение с американскими политиками. Бутина якобы пыталась организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа (на фото президент США, взято с личной страницы Бутиной) и дошла в этом до зятя американского президента Джареда Кушнера, пишет The New York Times. По данным издания, тот ей отказал в помощи. Она также, по версии американских властей, пыталась влиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы
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Ведомости / ТАСС
Сравнение с Чапман. Кенерсон отмечал, что контактное лицо Бутиной в России называл ее «агентом под прикрытием» и сравнивал с Анной Чапман (на фото слева). Последняя обвинялась в США в работе на российское правительство и была депортирована из страны в 2010 г. «Ты превзошла Анну Чапман, она с пластиковыми пистолетами позирует, а ты с настоящими», - якобы писал Бутиной российский чиновник, имени которого американские власти не называют
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vk.com/butina_maria
«Обеды дружбы и диалога». В 17-страничном меморандуме о досудебном аресте Бутиной описывается, как она обсуждала со свим контактным лицом в России организацию различных мероприятий, которые помогли бы восстановить отношения «между двумя великими народами». В частности, она пыталась организовать «обеды дружбы и диалога» между представителями США и России
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instagram.com/butina_maria
Бутина и «олигарх». Как пишет CNN со ссылкой на прокурорские материалы, Бутина общалась и с российскими бизнесменами. «Я хотел бы, чтобы вы поехали в США для работы, не в качестве туриста», - писал ей «российский олигарх», финансировавший минимум одну ее поездку в США. В меморандуме о ее досудебном аресте бизнесмен описывается как «известный российский бизнесмен со связями в Кремле», обладающий состоянием в $1,2 млрд за 2018 г. по оценке Forbes
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Вице-премьер Дмитрий Козак поручил доработать радикальные предложения Минпромторга о преференциях для попавших под санкции компаний Олега Дерипаски – «Русских машин» и группы ГАЗ, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Факт поручения и необходимость «серьезной доработки» документа газете подтвердил представитель Козака.
Ранее Минпромторг по поручению Козака подготовил проект постановления, согласно которому предлагалось утвердить список продукции сельхозмашиностроения, автомобильной и строительно-дорожной техники, при закупках которой регионы и муниципалитеты должны отдавать предпочтение заявкам 11 предприятий группы ГАЗ (основной актив «Русских машин»). Заявки остальных компаний в этом случае должны отклоняться.
По словам источников газеты, изначальное поручение Козака не предусматривало запрета на приобретение продукции у разных поставщиков, поэтому вице-премьер велел доработать проект с учетом приоритетности закупок у компаний группы ГАЗ. При этом речь идет только о закупках на 2019 г. Собеседник издания в правительстве заверяет, что это решение разовое, а ключевой продукцией будут автобусы.
В Минфине газете отметили, что основная задача сегодня – «обеспечить непрерывность деятельности лиц, попавших под санкции, и недискриминационный доступ для них к финансам, рынкам и технологиям».
Предложение Минпромторга было раскритиковано Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Ведомство предупреждало о рисках монополизации рынков, сговору участников и отказу инвесторов от открытия новых производств. В качестве альтернативы ФАС предложило рассмотреть механизм предоставления подсанкционным компаниям при госзакупках ценовых преференций. По данным «Коммерсанта», по итогам состоявшегося 25 сентября совещания в Минпромторге в качестве оптимального механизма были выбраны как раз ценовые преференции.
Рассмотрение других мер, которые призваны помочь попавшему под санкции производителю алюминия Дерипаски UC Rusal, по данным «Коммерсанта», было приостановлено до обсуждения с бизнесом. Дерипаска просил расширить использование металла в машиностроении. Реализовать это планировалось через корректировку требований постановления №719, которое определяет критерии доступа машиностроителей к субсидиям. Однако автоконцерны пожаловались Козаку на невыполнимость предложенных требований.
Кто попал под новые санкции США
Андрей Гордеев / Ведомости
Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
1/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»
2/25
Евгений Разумный / Ведомости
Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal
3/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
4/25
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Фрадков, бывший премьер-министр
5/25
Евгений Биятов / РИА Новости
Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
6/25
Максим Стулов / Ведомости
Олег Говорун, начальник управления администрации президента
7/25
Денис Гришкин / Ведомости
Сулейман Керимов, член Совета Федерации
8/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
9/25
Сергей Портер / Ведомости
Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации
10/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Костин, предправления ВТБ
11/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Миллер, предправления «Газпрома»
12/25
Евгений Разумный / Ведомости
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
13/25
Андрей Махонин / Ведомости
Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»
14/25
Николай Галкин / ТАСС
Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»
15/25
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»
16/25
Михаил Метцель / ТАСС
Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам
17/25
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Андрей Скоч, депутат Госдумы
18/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России
19/25
Денис Гришкин / Ведомости
Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе
20/25
МВД
Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД
21/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»
22/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
23/25
Сергей Гунеев / РИА Новости
Виктор Золотов, директор Росгвардии
24/25
Ilya Naymushin / Reuters
Также санкции ввели против 15 компаний:
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)
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США не позволят европейским и другим странам подорвать санкции против Ирана, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон (его слова с конференции по Ирану в Нью-Йорке передало Reuters).
Ранее участники иранской «ядерной сделки» – Россия, Великобритания, Германия, Франция и Китай – договорилис создать специальный механизм для поддержки торговли и денежных расчетов с Ираном в обход санкций США.
Болтон подчеркнул, что США будут «агрессивными и непоколебимыми» в вопросе реализации экономических санкций против Тегерана. При этом высокопоставленный чиновник Белого дома выразил скептицизм относительно возможности обойти санкции США. «Евросоюз силен в риторике и слаб в исполнении», – считает Болтон.
«Мы будем следить за развитием этой структуры, которая на данный момент еще не существует и не имеет точных сроков запуска. Мы не намерены допускать, чтобы наши санкции могла обойти Европа или кто-либо еще», – заключил Болтон.
Советник американского президента отметил, что США ожидают сокращения импорта иранской нефти до нуля еще до вступления в силу второго пакета санкций 5 ноября.
«Банки и финансовые службы, такие как SWIFT, должны внимательно изучить свой бизнес с Ираном и задать себе вопрос, стоит ли рисковать», – предупредил Болтон. В 2012 г. Иран был отключен от SWIFT, однако вновь получил доступ к международной межбанковской системе после достижения договоренностей по урегулированию ядерной программы в 2015 г.
Так называемый совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан летом 2015 г. США, Россией, Великобританией, Францией и Китаем. Он предусматривает отмену санкций против Ирана в обмен на контроль за развитием ядерной отрасли страны. Дональд Трамп, ставший президентом США уже после подписания соглашения, заявил, что иранская «ядерная сделка» в действительности не соблюдается, и в мае 2018 г. объявил о выходе США из СВПД и восстановлении санкций. Первый пакет санкций против Ирана, предполагающий ограничения на продажу долларов, торговлю золотом и рядом металлов, операции с национальной валютой и госдолгом, вступил в силу 7 августа. В ноябре ограничения должны распространиться на энергетический сектор Ирана.
Остальные участники СВПД осудили односторонний выход США из сделки и заявили о своей приверженности соглашению. Для защиты европейских компаний от влияния экстерриториальных санкций США Брюссель принял блокирующий законодательный акт, который запрещает компаниям ЕС соблюдать американские ограничения и должен позволить им возмещать убытки от санкций.
После возобновления санкций против Ирана Трамп заявил, что бизнес должен будет выбрать между этой страной и США. «Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести бизнес с США», – подчеркнул американский президент.
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Телеведущая, член федерального политсовета Партии перемен (бывшая «Гражданская инициатива») Ксения Собчак допустила участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Собчак.
«Я не исключаю такой возможности», – сказала она. Собчак отметила, что окончательно решение будет зависеть от партийных договоренностей и целесообразности такого выдвижения. «Потому что, например, в Санкт-Петербурге мне кажется очень важным не повторить ситуацию Москвы и сделать так, чтобы был один объединенный оппозиционный кандидат, который действительно сможет конкурировать с Полтавченко», – пояснила она.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в 2019 г. Собчак также не исключила, что может стать кандидатом в депутаты Мосгордумы, выборы в которую пройдут также в 2019 г.
Председатель партии Дмитрий Гудков подтвердил, что Партия перемен рассчитывает принять участие в выборах в Мосгордуму и сформировать по их итогам фракцию в региональном парламенте. Он добавил, что партия, несмотря на отсутствие регистрации, начинает «активно заниматься партстроительством», передает «Интерфакс». «Сегодня у нас прошла конференция московского отделения, где было избрано новое руководство», – уточнил он.
В политсовет партии были избраны 15 человек, в том числе Гудков, Собчак, бывший председатель партии Андрей Нечаев, экс-председатель движения «Открытая Россия» Александр Соловьев, исполнительный директор «Открытой России» Тимур Валеев, сын Бориса Немцова Антон, бывший ответственный секретарь Координационного совета оппозиции Дмитрий Некрасов, политолог Марина Литвинович.
Как прошел съезд Партии перемен
Ярослав Чингаев для «Ведомостей»
23 июня состоялся съезд Партии перемен, в которую переименовали партию «Гражданская инициатива»
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Ярослав Чингаев для «Ведомостей»
На съезде был избран председатель партии, им стал экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Его кандидатуру предложила телеведущая Ксения Собчак (на фото)
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Ярослав Чингаев для «Ведомостей»
Гудков (на фото) накануне стал членом партии «Гражданская инициатива»
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Ярослав Чингаев для «Ведомостей»
Собчак охарактеризовала Гудкова как политика, который будет «заниматься 24 часа строительством партии, региональным строительством и решением многих политических проблем» и который провел «блестящую муниципальную кампанию по выборам депутатов»
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Ярослав Чингаев для «Ведомостей»
В политический совет партии вошла сама Собчак, а также сын Бориса Немцова Антон Немцов, бывший руководитель проекта «Открытые выборы» Тимур Валеев, юрист Елена Лукьянова, политтехнолог Марина Литвинович, бывший руководитель «Открытой России» Михаила Ходорковского Александр Соловьев
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Ярослав Чингаев для «Ведомостей»
Бывший председатель «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев также вошел в политсовет Партии перемен
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Ярослав Чингаев для «Ведомостей»
В конце мая Собчак говорила, что целью партии является прохождение в Госдуму в 2021 г. По ее словам, ближайшие три года уйдут на партстроительство
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Ярослав Чингаев для «Ведомостей»
О создании совместной партии Гудков и Собчак объявили перед президентскими выборами
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Ярослав Чингаев для «Ведомостей»
Съезд Партии перемен
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Ярослав Чингаев для «Ведомостей»
Съезд Партии перемен
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Ярослав Чингаев для «Ведомостей»
Съезд Партии перемен
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Ярослав Чингаев для «Ведомостей»
Сейчас у партии 55 отделений, 10 из которых открылись после выборов президента