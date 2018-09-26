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Более половины розничных продаж вина пришлось на российские марки

В первой декаде сентября на российское вино пришлось более половины розничных продаж — 52% против 43% годом ранее. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику оператора фискальных данных «Такском», учитывавших долю тихих вин.

Средний чек на покупку вина в сентябре этого года превысил прошлогодний на 5,7% и составил 477 руб. Средняя розничная цена за бутылку выросла на 6,2% – до 324 руб. По данным Росстата в августе 2018 г. средняя стоимость 1 л. столового виноградного вина составила 394,6 руб., что на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Одной из причин интереса покупателей к российским винам стало снижение цен на эту продукцию – примерно на 5% за год, отмечает представитель торговой сети «Дикси» Юлия Чернышова.

Потребление вина в России составляет около 3,5 л в год на душу населения, в СССР этот показатель достигал 16 л, указывает директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз. По данным «Такском», наиболее популярно у потребителей красное сухое и полусладкое вино — на него приходится 38 и 21% всех продаж.

Наиболее популярными в России все-таки остаются иностранные бренды. В их числе абхазское вино «Лыхны», испанское Castillo Santa Barbara, а также грузинские «Chateau саперави» и «Талавари». Российская марка «Абрау купаж темный» - на пятом месте.

В числе крупнейших импортеров, по данным «Таском» оказалась Италия (12%), Испания (9%), Франция (8%), Абхазия (7%) и Грузия (6%), которая год назад занимала первое место с 16% от всех продаж.