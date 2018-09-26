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Сеть кофеен Dunkin’ Donuts откажется от «пончиков» в названии

Американская сеть кофеен Dunkin’ Donuts сменит название в январе 2019 г. Руководство компании приняло решение убрать слово «Donuts» (в переводе с англ. — пончики) из названия. Об этом говорится в сообщении сети.

Ребрендинг позволит компании сосредоточиться на продаже кофе. При этом Dunkin’ Donuts не откажется от продажи фирменных пончиков. Ребрендинг не затронет шрифт логотипа и цвета бренда (розовый и оранжевый), используемые с 1973 г.

Компания решила сменить название сети, так как многие клиенты в разговоре используют сокращенное название Dunkin’.

Дэвид Хоффманн, ставший гендиректором Dunkin' Brands Group в июле, считает, что ребрендинг окажет положительное влияние на рост прибыли. «Мы считаем, что наши усилия по преобразованию Dunkin', учитывающие наше наследие, сделают бренд привлекательным для будущих поколений».

Dunkin' Donuts была основана в 1950 г. в США. Сейчас сеть кофеен (12 600 заведений) представлена в 46 странах. Ежегодно кофейни Dunkin' Donuts продают 2,9 млрд пончиков по всему миру.