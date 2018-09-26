«Татнефть» раскрыла параметры своей стратегии до 2030 года
Совет директоров «Татнефти» утвердил стратегию развития компании на период до 2030 г. Документ размещен на сайте компании. «Татнефть» ожидает роста капитализации к 2030 г. до $36 млрд согласно базовому сценарию. При низких ценах на нефть капитализация компании к 2030 г. будет на уровне $31 млрд, при сценарии высоких цен — $50 млрд. Сейчас капитализация «Татнефти» находится на уровне $28 млрд.
Чистый денежный поток (операционный денежный поток за вычетом инвестиций и расходов на погашение текущих займов) по итогам 2018 г. ожидается в 112 млрд руб., а в 2030 г. — на уровне 430 млрд руб. Согласно стратегии, EBITDA «Татнефти» в 2030 г. увеличится до 519 млрд руб. против 161 млрд руб. в 2017 г. «Татнефть» в 2019-2030 гг. планирует инвестиции в размере 1,16 трлн руб., из них 799 млрд руб. пойдут на разведку и добычу.
«Успешное достижение бизнес-целей в совокупности позволит в базовом сценарии... обеспечить ежегодную выплату дивидендов акционерам в соответствии с дивидендной политикой компании, сохранить лидерские позиции в области защиты окружающей среды, развития человеческого капитала», — отмечается в пресс-релизе компании.
В середине августа совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам первого полугодия 2018 г. в размере 70,4 млрд руб., или 75% чистой прибыли по РСБУ. На каждую привилегированную и обыкновенную акцию было предложено выплатить 30,27 руб.