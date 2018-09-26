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Оборотные штрафы за недолив на АЗС могут ввести в 2019 году

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Автозаправочные станции (АЗС) могут начать наказывать оборотными штрафами за недолив топлива уже в 2019 г.: предложение одобрила госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Об этом сегодня рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Министр указал, что проблем с качеством топлива на АЗС стало меньше, но нарушения в виде недоливов участились.

«Выявленные в результате проверок нарушения по продажам некачественного топлива снизились с 40% до 14%. Однако мы увидели, что стала возникать другая проблема — недолив нефтепродуктов. Росстандарт вышел с инициативой ввести оборотные штрафы за недолив. Этот законопроект одобрен, в ближайшее время будет согласован с ведомствами и внесен в правительство для одобрения и последующего внесения в Госдуму», — цитирует Мантурова «Интерфакс».

Министр ожидает, что Госдума рассмотрит законопроект в осеннюю или весеннюю сессию. «Думаю, что с 1 января 2019 г. — это максимальный период, когда будет введен [закон]. Возможно, это будет и в середине следующего года», — добавил министр.

Ввести оборотные штрафы за недолив на АЗС по примеру штрафов за контрафакт топлива предложил Росстандарт. Ведомство предлагает при первичном нарушении облагать АЗС штрафом в размере 1% от годового оборота компании, при вторичном — 3%. За первое полугодие 2018 г. Росстандарт оштрафовал около 50 автозаправок суммарно на 28 млн руб. за низкое качество топлива. Самым крупным (6 млн руб.) стал штраф, наложенный на три заправки Shell.

В конце июня Федерация автовладельцев России опубликовала итоги мониторинга АЗС в 13 регионах, выяснив, что три четверти АЗС в стране недоливают бензин — в среднем на 5%.

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Политика
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Жорес Алферов ошибочно «проголосовал» за пенсионную реформу из-за бутылки с водой

Ведомости
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Голос депутата от КПРФ и лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова ошибочно был отдан в поддержку законопроекта о повышении пенсионного возраста. Госдума в среду во втором чтении одобрила этот документ.

Об ошибке рассказал коммунист Сергей Казанков. «Я ставил бутылку с водой и попал на кнопку своему товарищу отсутствующему, поэтому для стенограммы: он не голосовал. Я неудачно поставил бутылку с водой», – объяснил Казанков. На это спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил: «Мы же с вами говорили, что каждый голосует сам за себя. Вот так и тянется рука к чужой кнопке, а дальше возникает конфликт».

При этом Володин порадовался, что голосования открытое. «Если бы оно было тайным, и вы проголосовали бы тайно за Жореса Ивановича, а потом разбирайся, кто это сделал. Мы вас уберегли от раскола во фракции», – в шутку заметил он.

В среду Госдума во втором чтении одобрила пенсионную реформу. Она предусматривает повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин – с 60 до 65. За проголосовали 326 депутатов, против — 59, один воздержался. Во время заседания депутат КПРФ Николай Коломейцев предлагал голосовать за законопроект тайно, однако это предложение депутаты отклонили.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

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Политика
Новости

РБК узнал о задержании спецслужбами брата экс-главы Дагестана

Ведомости
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В здании дагестанского правительства ФСБ задержала Раджаба Абдулатипова, брата бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова и депутата республиканского народного собрания. Об этом рассказал РБК источник в дагестанском правительстве. «Ведомости» направили запрос в ФСБ. В СКР не ответили на звонки «Ведомостей».

Информацию подтвердил источник РБК в центральном аппарате МВД. Он отметил, что брата экс-главы республики проверяют на причастность к уголовным делам, которые были возбуждены в отношении других высокопоставленных чиновников Дагестана.

В кабинете депутата прошли обыски, рассказал близкий к парламенту Дагестана источник.

Раджаб Абдулатипов возглавлял управление ФМС России по Дагестану с 2006 по 2016 г., после чего был избран депутатом народного собрания республики.

В сентябре 2017 г. Рамазан Абдулатипов заявил, что уходит в отставку с поста главы Дагестана. Основной причиной он назвал возраст: ему исполнялся 71 год. Врио главы республики стал Владимир Васильев, который до этого был руководителем фракции «Единой России» в Госдуме. Он стал первым с 1948 г. руководителем Дагестана, который не является уроженцем республики.

Финансы
Новости

СМИ узнали о возможном слиянии Deutsche Bank и UBS

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Крупнейшая в Германии банковская группа Deutsche Bank изучает возможность слияния с швейцарским конкурентом UBS, пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники. По информации издания, возможность слияния с UBS или с немецким Commerzbank члены наблюдательного совета Deutsche Bank обсуждали на совещании в сентябре.

Председатель правления Deutsche Bank Кристиан Зевинг опроверг слухи о возможном слиянии в краткосрочной перспективе. UBS и Commerzbank официально не комментируют информацию.

Слухи о возможном слиянии появились на фоне попыток крупнейшего банка Германии выйти в прибыль после трех лет убытков, отмечает Reuters.

Слияние с UBS выгоднее сделки с Commerzbank, так как Deutsche Bank и швейцарская группа будут лучше дополнять друг друга в инвестбанкинге и управлении капиталом, отметила Handelsblatt. В свою очередь слияние с Commerzbank может привести к увеличению расходов на реструктуризацию, поскольку их деятельность пересекается во многих финансовых сферах, отметило издание.

Deutsche Bank имеет почти 2660 филиалов более чем в 70 странах, из них около 1780 находятся в Германии.

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Политика
Новости

Правительство одобрило повышение тарифов ЖКХ в два этапа

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Правительство России поддержало предложенное Минэкономразвития и одобренное Минфином двухэтапное повышение тарифов ЖКХ в 2019 г. Об этом сегодня рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин. «Правительство утвердило подход: 1,7% индексация с начала года и 2,4% с середины года», — сказал министр.

Двухэтапная индексация была выбрана из-за повышения НДС с 1 января 2019 г. с 18 до 20%, и она позволит синхронизировать налоговое и тарифное законодательства. Кроме того, совокупное повышение тарифов ЖКХ не должно превысить целевого уровня инфляции, отмечало Минэкономразвития.

Учесть изменение ставки НДС при оплате ЖКХ с 1 января 2019 г. правительство просили коммунальщики: они обязаны платить НДС уже с начала года, но не смогут сразу включить эти расходы в счет платы населению. Рост платы за услуги ЖКХ ограничен законодательно, поэтому гражданам не нужно беспокоиться из-за повышения НДС, говорил в начале августа министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

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Бизнес
Новости

Авиакомпания I Fly второй раз за квартал сменила гендиректора

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Российская чартерная авиакомпания I Fly второй раз за квартал сменила гендиректора. Об этом свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс».

В сентябре гендиректором авиаперевозчика был назначен Кирилл Романовский. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 25 сентября. До Романовского компанию возглавлял Юрий Никифоров. Его назначили гендиректором I Fly в конце июля.

С середины 2016 г. гендиректором I Fly был Евгений Филатов. В начале июля Мещанский районный суд Москвы арестовал его по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (более 1 млн руб.) в составе организованной группы или по предварительному сговору. Филатову грозит до 15 лет лишения свободы. «Об уголовном деле мы узнали буквально на днях, но с чем оно связано, точно пока неизвестно», — говорил в день ареста коммерческий директор туроператора Tez Tour Александр Буртин. Он предполагал, что обвинения против Филатова связаны «с какими-то старыми эпизодами, еще до его назначения гендиректором авиакомпании».

Через три дня после ареста Филатова Мещанский суд Москвы по тому же делу арестовал замначальника управления регулирования перевозок Росавиации Юрия Малышева. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

I Fly занимается чартерными перевозками, в том числе в интересах Tez Tour. В январе — мае авиакомпания перевезла около 300 000 пассажиров (17-е место в России), в ее парке, по данным Росавиации, шесть дальнемагистральных Airbus 330 и три среднемагистральных лайнера — два A319 и один Boeing 757. Авиакомпания на 25% принадлежит Буртину, на 66% — его сыну Ивану Буртину через ООО «Галактика м». С марта 2018 г. 9% принадлежит российской структуре китайского туроператора Joy Tour Global.

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Авто
Новости

Daimler объявил о смене председателя правления в следующем году

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Новым председателем правления немецкого автоконцерна Daimler AG в 2019 г. будет назначен ответственный за научные исследования и опытно-конструкторские разработки в Mercedes-Benz Cars 49-летний Ола Каллениус. В свою очередь кандидатура нынешнего предправления Дитера Цетше будет предложена на пост председателя наблюдательного совета концерна в 2021 г., после того как Манфред Бишофф уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении Daimler.

С Каллениусом будет подписан контракт на ближайшие пять лет. Он также возглавит Mercedes-Benz Cars. Каллениус вошел в состав правления Daimler в январе 2015 г.Отдел разработок в Mercedes-Benz Cars он возглавил в январе 2017 г.

«Работая на различных должностях в Daimler, Ола Каллениус заработал не только мое уважение, но и признание коллег в самых различных сферах. В то же время он вносит ценный вклад в международное развитие концерна. Поэтому я искренне приветствую перспективное кадровое решение наблюдательного совета», — приводятся в сообщении слова Цетше.

Цетше в январе 2006 г. возглавил немецкий автоконцерн. В 2016 г. наблюдательный совет компании продлил срок действия его контракта до конца декабря 2019 г.

Daimler является одним из крупнейших мировых автопроизводителей. Немецкая компания владеет 15% акций российского «Камаза». Daimler была основана еще в 1883 г. В 1926 г. компания стала акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 г. после слияния с американской корпорацией Chrysler была образована Daimler Chrysler AG. В 2007 г. автоконцерну вернули прежнее название — Daimler.

Mercedes-Benz представил электрический кроссовер

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Технологии
Новости

Сбербанк сменил название своего мобильного оператора

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Сегодня Сбербанк запустил своего мобильного виртуального оператора (MVNO) под новым брендом «Сбермобайл», отказавшись от временного бренда «Поговорим». До конца года оператор начнет работать в 13 регионах России, сообщил первый зампред Сбербанка Лев Хасис.

«После периода тестирования мы запускаем наш проект в области развития коммуникаций в индустриальный режим. И в связи с этим переводим его из временного бренда, который мы использовали в период тестирования, в постоянный — «Сбермобайл», — передал слова Хасиса «Интерфакс».

Сотовый оператор Сбербанка начал работать на сети Tele2 в конце 2017 г. Самый дешевый пакет у Сбербанка стоит 200 руб. в месяц и включает 150 мин голосовой связи и 3 Гб трафика, а в самом дорогом (за 1000 руб. в месяц) – 1500 мин разговоров, 15 Гб интернета и 3000 sms.

В ноябре 2017 г. Сбербанк называл критерии успешности проекта: в течение двух-трех лет выйти на несколько миллионов клиентов, которые будут удовлетворены сервисом.

«Поговорим» – не единственный в России банковский MVNO: в прошлом году виртуального оператора «Тинькофф мобайл» запустил и «Тинькофф банк». Он предлагает абонентам тарифный конфигуратор: пользователь сам может скомпилировать, сколько потреблять минут и сколько гигабайт. Безлимитный голосовой тариф составляет 999 руб., столько же стоит безлимитный мобильный интернет.

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Технологии
Новости

В России возродят производство фотоаппаратов «Зенит»

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Красногорский завод им. С. А. Зверева и компания Leica решили возродить в России производство фотоаппаратов «Зенит», передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя завода.

«Зенит и Leica изначально договорились произвести только ограниченное количество фотоаппаратов "Зенит М". Однако это не ограниченное издание с новыми функциями, а камеры в лимитированном дизайне, эксклюзивной упаковке с индивидуальным номером. Тираж этой камеры крайне ограничен. Всего 500 штук номерных камер и объективов "Зенитар 1,0/35", доступных к приобретению в России и Европе», — пояснил он.

По словам представителя завода, выпуск «Зенит М» — это только один из проектов. В будущем предприятие может выпустить зеркальную или дальномерную камеру под брендом «Зенит». «Мы проанализируем полученный опыт и решим, какая камера будет следующая», — уточнил он, отметив, что цена на аппарат будет адекватной. Стоимость камеры Leica выше, чем у камер массового производства. «Leica передала все необходимые технические параметры, которые мы обязались соблюсти в производстве объективов. Принимая это во внимание, цена на фотоаппарат "Зенит" будет находиться в премиальном сегменте от 5000 до 6000 евро», — сказал представитель.

Оптика «Зенит М» будет изготовлена по стандартам качества Leica Camera AG, однако сохранит «ту неповторимую художественную картинку, получаемую на объективы Красногорского завода». 

Красногорский механический завод выпускал фотоаппарат «Зенит» с 1952 по 1956 г. Это был один из первых в мире однообъективных зеркальных фотоаппаратов. Он был создан на базе дальномерного фотоаппарата «Зоркий», который производился предприятием с 1949 г.

В Великобритании на аукцион выставили советские шпионские фотоаппараты

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Политика
Новости

Памфилова не исключила проведения новых выборов в Хакасии за счет уходящего губернатора

Ведомости
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Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова потребовала разобраться в причинах отказа действующего губернатора Хакасии Виктора Зимина от участия во втором туре выборов руководителя региона. Если причина не была уважительной, то есть основания потребовать с него возмещения потраченных на подготовку к выборам денег, заявила Памфилова на заседании ЦИК в среду. Она отметила, что если губернатор сослался на плохое состояния здоровья, то, наверное, здоровье не позволяет ему исполнять обязанности главы региона до выборов.

За две недели на организацию второго тура региональные избиркомы потратили 2,7 млн руб., сообщил председатель избиркома Хакасии Александр Чумарин. Местная администрация пообещала до конца недели профинансировать избирательную кампанию.

По закону кандидат может отказаться от участия в кампании не позднее чем за пять дней до выборов. Позднее это можно сделать только в силу «вынуждающих обстоятельств» (ограничение судом дееспособности, тяжелая болезнь, стойкое расстройство здоровья зарегистрированного кандидата или его близких родственников). Если причина не является уважительной, то понесенные всеми избирательными комиссиями при подготовке и проведении выборов расходы взыскиваются с кандидата и выдвинувшей его партии.

Ранее действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин отказался от участия во втором туре губернаторских выборов. Он записал видеообращение с объяснениями к жителям республики. Зимин пояснил, что снял свою кандидатуру с выборов, «чтобы не допустить раскола в Хакасии, моем родном доме». Он отметил, что за то время, что он возглавлял республику (девять лет), Хакасия «окрепла». «Мы сохранили основные предприятия», — говорил он. «На республику и на меня были обрушены потоки критики. Я не жалуюсь, я политик и понимал, что это такое. Но я оказался в центре мощнейшей информационной кампании, целью которой была смена власти в Хакасии», — заявлял Зимин. По его словам, в ходе первого тура выборов народ выразил недоверие «курсу правительства».

Первый тур выборов в Хакасии прошел 9 сентября. В нем участвовали помимо Зимина лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, а также директор ООО «Современные технологии» Александр Мяхар от регионального отделения Партии роста. Ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы 50% голосов. Во втором туре должны были принять участие Коновалов (44,81% голосов в первом туре) и Зимин (32,42% голосов в первом туре). Позже, 23 сентября, Зимин снял свою кандидатуру с выборов. Второй тур выборов ЦИК назначил на 7 октября. Соперником Коновалова станет Филягин, набравший в первом туре 11,23%.

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Бизнес
Новости

«Татнефть» раскрыла параметры своей стратегии до 2030 года

Ведомости
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Совет директоров «Татнефти» утвердил стратегию развития компании на период до 2030 г. Документ размещен на сайте компании. «Татнефть» ожидает роста капитализации к 2030 г. до $36 млрд согласно базовому сценарию. При низких ценах на нефть капитализация компании к 2030 г. будет на уровне $31 млрд, при сценарии высоких цен — $50 млрд. Сейчас капитализация «Татнефти» находится на уровне $28 млрд.

Чистый денежный поток (операционный денежный поток за вычетом инвестиций и расходов на погашение текущих займов) по итогам 2018 г. ожидается в 112 млрд руб., а в 2030 г. — на уровне 430 млрд руб. Согласно стратегии, EBITDA «Татнефти» в 2030 г. увеличится до 519 млрд руб. против 161 млрд руб. в 2017 г. «Татнефть» в 2019-2030 гг. планирует инвестиции в размере 1,16 трлн руб., из них 799 млрд руб. пойдут на разведку и добычу.

«Успешное достижение бизнес-целей в совокупности позволит в базовом сценарии... обеспечить ежегодную выплату дивидендов акционерам в соответствии с дивидендной политикой компании, сохранить лидерские позиции в области защиты окружающей среды, развития человеческого капитала», — отмечается в пресс-релизе компании.

В середине августа совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам первого полугодия 2018 г. в размере 70,4 млрд руб., или 75% чистой прибыли по РСБУ. На каждую привилегированную и обыкновенную акцию было предложено выплатить 30,27 руб.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Гонконгская Mandarin оriental получила в управление первый отель в России

Ведомости
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Capital group подписала соглашение с Mandarin oriental об управлении отелем в многофункциональном комплексе на Софийской набережной. Инвестиции в проект составят 30 млрд руб. Об этом на презентации проекта рассказали генеральный директор Capital group Валентина Становова и директор по развитию Mandarin oriental Пол Массот.

Многофункциональный комплекс на Софийской набережной включает в себя отель на 65 номеров и жилую часть на 137 квартир. Общая площадь реставрации зданий и новых построек составляет более 48 000 кв. м. В комплекс также войдет фитнес-центр, рестораны, магазины и SPA-салон.

Люксовая сеть Mandarin оriental была основана в 1963 г. в Гонконге. Сегодня в ее портфеле 29 отелей и восемь апарт-комплексов в 19 странах, в том числе в Токио, Сингапуре, Нью-Йорке, Лондоне и Париже. Сеть несколько раз пыталась выйти на российский рынок, однако до текущего момента все ее попытки были безуспешны.

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