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Оборотные штрафы за недолив на АЗС могут ввести в 2019 году

Автозаправочные станции (АЗС) могут начать наказывать оборотными штрафами за недолив топлива уже в 2019 г.: предложение одобрила госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Об этом сегодня рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Министр указал, что проблем с качеством топлива на АЗС стало меньше, но нарушения в виде недоливов участились.

«Выявленные в результате проверок нарушения по продажам некачественного топлива снизились с 40% до 14%. Однако мы увидели, что стала возникать другая проблема — недолив нефтепродуктов. Росстандарт вышел с инициативой ввести оборотные штрафы за недолив. Этот законопроект одобрен, в ближайшее время будет согласован с ведомствами и внесен в правительство для одобрения и последующего внесения в Госдуму», — цитирует Мантурова «Интерфакс».

Министр ожидает, что Госдума рассмотрит законопроект в осеннюю или весеннюю сессию. «Думаю, что с 1 января 2019 г. — это максимальный период, когда будет введен [закон]. Возможно, это будет и в середине следующего года», — добавил министр.

Ввести оборотные штрафы за недолив на АЗС по примеру штрафов за контрафакт топлива предложил Росстандарт. Ведомство предлагает при первичном нарушении облагать АЗС штрафом в размере 1% от годового оборота компании, при вторичном — 3%. За первое полугодие 2018 г. Росстандарт оштрафовал около 50 автозаправок суммарно на 28 млн руб. за низкое качество топлива. Самым крупным (6 млн руб.) стал штраф, наложенный на три заправки Shell.

В конце июня Федерация автовладельцев России опубликовала итоги мониторинга АЗС в 13 регионах, выяснив, что три четверти АЗС в стране недоливают бензин — в среднем на 5%.