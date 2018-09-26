«Интерфакс» узнал о желании «Роснефти» получить налоговые льготы для трех месторождений
Минэнерго и «Роснефть» изучают возможность предоставления вычетов по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) и льгот по экспортной пошлине для Тагульского, Юрубчено-Тохомского и восточных блоков Среднеботуобинского месторождений, передает «Интерфакс» со ссылкой на копию письма министерства, разосланного в заинтересованные ведомства в конце августа.
В письме говорится, что в Минэнерго сейчас на рассмотрении находится шесть заявок с просьбами предоставить льготные ставки по экспортной пошлине по Южно-Ляминскому участку «Сургутнефтегаза», Большетирскому месторождению и месторождению им. Синявского Иркутской нефтяной компании, а также Юрубчено-Тохомскому, Тагульскому и восточным блокам Среднеботуобинского месторождений «Роснефти».
Иркутская нефтяная компания подавала соответствующую заявку еще в 2016 г., «Сургутнефтегаз» — в 2017 г. «Роснефть» подала заявку в Минэнерго на льготы для Юрубчено-Тохомского месторождение в июле этого года, а для Тагульского и восточных блоков Среднеботуобинского месторождения — в августе.
Летом на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака обсуждалась возможность включения этих шести месторождений в перечень пилотных проектов для отработки режима НДД (налог на добавленный доход) либо в перечень месторождений, получающих льготу по НДПИ.
В конце августа главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросил предоставить компании налоговые льготы при разработке месторождений в Западной и Восточной Сибири. В письме утверждалось, что из-за налоговых маневров нефтяная отрасль потеряла около 800 млрд руб. По мнению Сечина, сохранение доли России на международном рынке можно обеспечить только путем эффективного использования ресурсного потенциала страны, 59% которого находится в Западной и Восточной Сибири, отмечается в документе.