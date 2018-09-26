«Интерфакс» узнал о желании «Роснефти» получить налоговые льготы для трех месторождений

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«Дождь»: причиной ареста братьев Магомедовых стал компромат на Керимова

Между арестом братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых в России и преследованием во Франции сенатора Сулеймана Керимова есть связь: Магомедовы передали французским властям документы об отмывании Керимовым денег, а уголовное дело против них стало ответом на эти действия. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источники в окружении бизнесменов и сенатора, а также собеседника в ФСБ.

Источник, знакомый Магомедовым, ранее также говорил «Ведомостям», что одной из причин преследования бизнесменов могли быть сведения о Керимове, которые они передали французским властям. Представитель группы «Суммы» Магомедовых сказала «Ведомостям», что компания не имеет отношения к следствию, и переадресовала вопросы к адвокату. В свою очередь адвокат Зиявудина Магомедова Александр Гофштейн заявил «Дождю», что не располагает данными о противостоянии бизнесменов. По его словам, версия о том, что Магомедовы передавали что-либо французской полиции – «чушь». Представитель Керимова от комментариев «Ведомостям» отказался.

По данным «Дождя», противостояние между Керимовым и Магомедовыми началось в 2016 г. из-за Махачкалинского порта. Это федеральное государственное унитарное предприятие. С 2010 г. его директором был Ахмед Гаджиев, близкий друг Керимова, пишет телеканал. Со ссылкой на СМИ он уточняет, что бенефициаром порта называли именно Керимова. В 2016 г. новым директором порта Росморречфлот назначил выходца из группы «Сумма» Андрея Гормаха. Противостояние между бизнесменами длилось почти Магомедовыми и Керимовым длилось почти год, передает «Дождь»: порт захватывали бойцы ММА, а решения Росморречфлота относительно Махачкалинского порта сторонники Керимова отменяли в Чеченской республике — в Гудермесском городском суде. Еще тогда, в 2016 г., «Кавказский узел» связывал происходящее вокруг порта с противостоянием Магомедовых и Керимова.

Братья Магомедовы решили разобраться с этой ситуацией и инициировать уголовное дело в отношении Керимова, передав французской полиции документы об отмывании Керимовым денег, говорит источник «Дождя» в ФСБ.

В ноябре 2017 г. Керимова задержали в аэропорту Ниццы, французские власти предъявили сенатору обвинение в уклонении от уплаты налогов при покупке виллы во Франции. В январе следствие отпустило Керимова на несколько дней в Москву, где он собирал доказательства для своей защиты, пишет «Дождь». В частности, он встречался с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и объяснял ей свою позицию по делу, отмечает телеканал.

В марте в Москве арестовали Магомедовых. Их обвинили в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. «Вот так вот сдать Сулеймана! Это не понравилось Владимиру Владимировичу (Путину – прим. «Ведомости»), он не любит, когда наши граждане разборки друг другу устраивают за границей», – объяснил «Дождю» источник из окружения Керимова. Собеседник телеканала в ФСБ также подтвердил телеканалу, что решение об аресте братьев принимали «на самом верху».

Один из собеседников «Дождя» утверждает, что Магомедовы собирались уехать из России, но почему-то помедлили: «Их уже самолет ждал до Майами с заправленным баком. Теперь их уже никто не отпустит». Летом французские власти сняли все обвинения с Керимова, он вернулся в Россию.

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