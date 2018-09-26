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Артемьев назвал добровольной передачу технологий Schlumberger России

Нефтесервисная компания Schlumberger сама решила передать технологии российской Eurasia Drilling Company (EDC) для согласования покупки доли в компании российскими властями, сообщил сегодня руководитель ФАС Игорь Артемьев. «Дело все в том, что мы здесь даже не просили этого (передачи технологий), это сама компания Schlumberger — и им за это огромное спасибо — они предложили свои современные технологии интегрировать в России, и мы им крайне за это благодарны», — цитирует «Интерфакс» сказанное Артемьевым в кулуарах «Недели конкуренции в России».

Артемьев заметил, что «это может иметь существенное значение для одобрения или неодобрения сделки».

По его словам, сделка по покупке Schlumberger пакета EDC будет рассмотрена на правительственной комиссии по иностранным инвестициям уже в ближайшее время.

«Она (Schlumberger) не отзывала свою оферту - значит, они ее продлили, поскольку сентябрь истек, и я думаю, что все равно выходим на комиссию, которая будет уже, я надеюсь, в ближайшее время», — сказал он. Точной даты проведения правкомиссии пока нет, «но нам говорили, что она будет буквально через неделю», уточнил Артемьев. В ходатайстве Schlumberger на покупку акций Eurasia Drilling указан пакет в 49%.

Российские власти уже больше года рассматривают повторную заявку Schlumberger на покупку доли в EDC. Процесс идет непросто. Летом прошлого года Schlumberger просила одобрить покупку 51% EDC, но в начале этого года снизила планку и структурировала сделку так, что у самой Schlumberger доля в компании будет меньше 25%, остальное будет принадлежать ее пенсионному фонду. Schlumberger обязалась не только продать долю в EDC, если США усилят санкции в отношении российского нефтегазового сектора, но и оставить в российской компании привнесенные технологии.