Собянин попросил у правительства 770 млрд рублей на московский транспортный узел

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РЖД может предложить инвесторам приоритетный доступ на условиях take-or-pay

ОАО РЖД готово предложить инвесторам приоритетный доступ к своим мощностям в обмен на повышенную оплату на условиях take-or-pay, которые до сих пор в железнодорожных перевозках не применялись. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проекты изменений в устав железнодорожного транспорта и в правила недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре ОАО РЖД. Их в Федеральную антимонопольную службу направил первый зам гендиректора монополии Вадим Михайлов.

В письме Михайлов поясняет, что в монополию поступило «обращение от пользователя услуг о возможности первоочередности предоставления» гарантий по провозным способностям железной дороги на условиях повышенных платежей. ОАО РЖД может предоставлять заинтересованным грузовладельцам услугу резервирования провозных и пропускных способностей на отдельных участках за плату, определяемую «по соглашению сторон». Для этого компания предлагает перенести не железнодорожные перевозки принцип take-or-pay, используемый сейчас при экспортных поставках газа. За резервирование пропускных мощностей грузоотправитель обязуется заплатить РЖД заранее оговоренную сумму, даже в том случае, если по факту они будут выбраны не в полном объеме.

Эти предложения поступили в ФАС через несколько дней после получения РЖД письма владельца группы «Сибирский антрацит» Дмитрия Босова на имя гендиректора железнодорожной монополии Олега Белозерова. В нем речь идет о готовности компании участвовать в строительстве Северомуйского тоннеля-2 на БАМе за свой счет или в партнерстве с монополией. К 2022 г. «Сибантрацит» намерен увеличить производство угля с нынешних 26 до 52 млн тонн угля в год, а потенциальные потребители этой продукции – страны АТР выражают «крайнюю заинтересованность в увеличении пропускных способностей инфраструктуры ОАО РЖД».

Максимальная пропускная способность Северомуйского тоннеля составляет 16 млн тонн грузов в год. Проект второго тоннеля позволит увеличить ее до 100 млн тонн. Он обсуждался на президентской комиссии по ТЭК 27 августа и получил поддержку РЖД – Белозеров тогда говорил о необходимости приступать к ТЭО. Предполагается, что оно будет готово к 20 декабря. Срок реализации проекта глава РЖД оценивал в десять лет. Стоимость новой магистрали, по оценкам экспертов, может составить 100 млрд руб.

В ФАС получение письма ОАО РЖД подтвердили. Замруководителя службы Александр Редько подчеркивает, что ФАС поддерживает частные инвестиции, но с оговорками. «Будем исходить из эффекта для экономики: создаются дополнительные провозные или пропускные мощности и потребитель согласен их оплатить? Или речь идет о взимании повышенной платы за проезд по ограниченной инфраструктуре в интересах одних потребителей за счет отказа в перевозке другим?» Чиновник настаивает на необходимо исключить неверную мотивацию, когда дополнительные доходы зарабатываются на ограничениях провозных или пропускных мощностей.

Источники в отрасли опасаются разрушения базового принципа железнодорожных перевозок – недискриминационного доступа и говорят о том, что тоннель должен строиться не в интересах одного игрока. «Создается опасный прецедент, когда приоритетным пользователем может стать первый заявивший о себе или тот, кто больше заплатил. Если компания покупает объем на 50 млн тонн, а в перспективе его не выполняет, то что будет дальше? Перепродавать его? А по какой цене?», - задается вопросом собеседник издания.