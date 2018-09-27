Собянин попросил у правительства 770 млрд рублей на московский транспортный узел
Мэр Москвы Сергей Собянин просит федеральный центр поддержать проект развития Московского транспортного узла (МТУ). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией вокруг проекта. По его словам, 17 августа столичный градоначальник направил на имя вице-премьера Максима Акимова письмо, в котором сообщил, что из необходимых на проект 931 млрд руб. финансированием обеспечены лишь 159,5 млрд руб.
По оценкам столичных властей, проект обеспечен лишь на 17%. Из них в федеральном бюджете на 2019–2021 гг. заложены 53,1 млрд руб., в бюджете Москвы – 65,1 млрд руб., и 41,3 млрд руб. – готово выделить ОАО РЖД. Для реализации проекта необходимо 771,6 млрд руб. до 2023 г. – по 154,3 млрд руб. ежегодно, говорит собеседник издания. Собянин попросил Акимова поддержать проект в полном объеме и дать поручение о том, чтобы предусмотреть выделение финансирования. В мэрии Москвы вопрос не прокомментировали.
В другом письме на имя Акимова, которое направляли несколько глав регионов Центрального федерального округа, включая Собянина, говорилось о выделении ОАО РЖД ежегодно около 50 млрд руб. напрямую на развитие железнодорожной инфраструктуры регионов, в том числе и на проект «Московских центральных диаметров», рассказал источник издания. Он утверждает, что предложение уже поддержано премьером Дмитрием Медведевым. В его аппарате не предоставили комментарий.
Развитие МТУ включено в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры, рассказал источник в аппарате Акимова. По его словам, вопрос финансирования обсуждается совместно с правительством Москвы, ОАО РЖД, Минфином и Минтрансом.