JPMorgan назвал столичный рынок каршеринга одним из самых быстрорастущих
Московский рынок каршеринга стал одним их самых быстро развивающихся в мире по количеству пользователей. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующее исследование JPMorgan.
На столицу приходится около 85% всего российского автопарка каршеринга. Московский рынок представлен 15 компаниями с автопарком около 11 500 машин. В день по каршерингу совершается более 60 000 поездок. В середине сентября на один каршеринговый автомобиль приходилось 1082 москвича. В исследовании говорится, что столичное правительство намерено довести этот показатель до 500 пользователей за счет увеличения парка до 25 000 машин. Это будет сопоставимо с мировыми лидерами рынка: в Торонто на конец II квартала 2017 г. на один автомобиль приходилось 498 жителей, в Мадриде – 500, в Штутгарте – 515 и в Нью-Йорке – 525.
Быстрый рост рынка каршеринга в Москве объясняется тем, что он происходит от «нулевой базы», говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин. Участники рынка ведут отсчет своей истории от ввода в Москве платных парковок в 2013 г. и развития столичного проекта «Московский каршеринг» с осени 2015 г. Он предполагал получение компаниями льготных разрешений на парковку в столице. Сейчас для владельцев сервисов она составляет 24 000 руб. в год для одной машины, говорит представитель «Яндекс.Драйва». Для пользователей сервисов парковка бесплатна. «Во многих городах-миллионниках начинают вводить платные парковки, и они также страдают от пробок, поэтому там каршеринг востребован не меньше, чем в столице», — отмечает руководитель пресс-службы «Делимобиля» Алена Балакирева. В маленьких городах, по ее оценкам, шансов у сервиса практически нет.