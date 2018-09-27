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В Ярославле загорелся нефтеперерабатывающий завод

На ярославском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошел пожар, ему был присвоен повышенный номер сложности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб на месте происшествия и региональный главк МЧС. По словам собеседника агентства, на заводе «Славнефть — ЯНОС» горит установка по переработке нефти. Площадь пожара не уточняется.

Как сообщает «РИА Новости», на заводе загорелись две установки по переработке бензина. По словам источника агентства в экстренных службах региона, открытое горение ликвидировано.

При этом очевидцы пожара сообщили «Ведомостям», что горение на заводе продолжается. По их словам, пожар виден с балконов домов на расстоянии нескольких километров, чувствуется запах нефти.

Представитель ярославского НПЗ подтвердил «Ведомостям» факт возгорания. По его словам, пожар произошел на установке каталитического крекинга, к 20.19 мск открытое горение было ликвидировано, идет охлаждение оборудования. Информацию очевидцев о том, что огонь виден с балконов, представитель комментировать не стал.

Мэр Ярославля Владимир Слепцов сообщил ТАСС, что пострадавших в результате возгорания нет. Оценить масштаб пожара он затруднился.

Ново-ярославский нефтеперерабатывающий завод (ОАО «Славнефть-ЯНОС») был пущен в эксплуатацию в 1961 г., сообщается на его сайте. С 1995 г. предприятие входит в состав нефтяной компании «Славнефть». Ярославский НПЗ — третий в России по производству, в прошлом году завод переработал 15,5 млн т нефти.