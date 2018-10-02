Основатель New Stream Мазуров выкупит долю совладельца компании Макарова

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ЦБ раскрыл подробности перехода на новую систему накопительной пенсии

Законопроект о новой системе пенсионных накоплений — индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) — предусматривает предоставление гражданину определенного срока (от 1,5 до 5 лет) для принятия решения о переводе имеющихся у него пенсионных накоплений в ИПК, передает ТАСС со ссылкой на заявление первого зампредседателя Центробанка России Сергея Швецова на форуме Московской биржи в Нью-Йорке.

По его словам, такая схема будет применима только к конвертации имеющихся накоплений. Она не затрагивает согласие граждан отчислять взносы на ИПК из зарплаты. «У физлиц будет большой большой период, чтобы принять или отказаться. Если они не отказались, но и не приняли, то по истечению этого длинного периода — чуть ли не полтора-два года, а в некоторых случаях и пять лет по "молчунам" — то в этом случае будет accept (принятие — "Ведомости"), по Гражданскому кодексу России», — сказал Швецов.

Речь не идет «о платежах граждан на свои счета, мы говорим о том, как конвертируются обязательства пенсионных фондов по обязательному пенсионному страхованию в ИПК», — уточнил он. Швецов не раскрыл подробности о механизме выражения согласия россиян на отчисление взносов из зарплаты на накопительную пенсию.

Соответствующий законопроект будет опубликован в ближайшее время, сказал зампред ЦБ.

В понедельник, 1 октября РБК со ссылкой на источники сообщил, что Минфин и ЦБ разработали механизм включения россиян в новую накопительную пенсионную систему ИПК. Этот механизм представляет собой автоматическое подключение россиян к системе отчисления средств в ИПК. Граждан будут оповещать о подключении к системе, говорили источники РБК.

Сам Швецов год назад говорил, что ЦБ выступает против идеи автоподписки в пользу авторегистрации в системе ИПК. О разработке законопроекта об ИПК Минфин объявил в августе. Ранее систему планировали запустить в январе 2020 г. Публичное обсуждение проекта должно было состояться 22 августа, однако его отложили. По информации источников «Ведомостей», перенос обсуждения связан с негативной реакцией граждан на пенсионную реформу.

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