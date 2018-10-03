Бизнес

Новости

Россельхознадзор пригрозил ограничить экспорт зерна по санитарным сображениям

Россельхознадзор сообщил, что готов приостановить деятельность порядка 30 компаний – владельцев погрузочных площадок зерна в Краснодарском крае и Ростовской области. Служба объясняет это неудовлетворительным карантинным состоянием мест погрузки, которое несет риск заражения экспортного продукта.

Учитывая претензии стран-импортеров к российскому зерну «из-за выявления в нем карантинных вредных организмов», территориальные управления Россельхознадзора усилят контроль и проведут повторное обследование мест отгрузки зерна в двух регионах. «В случае выявления нарушений виновные лица будут привлечены к административной ответственности по статьям 10.1 и 10.3 КоАП РФ, которые предусматривают, помимо административного штрафа, административное приостановление деятельности юридического лица на срок до 90 суток", — пригрозил Россельхознадзор.

Краснодарский край и Ростовская область — основные российские экспортеры зерна — в основном транзитного, с перевалкой. Отгрузку ведут 62 компании из девяти портов. Объем экспорта зерновых в 2018/2019 сельхозгоду уже превысил 14 млн т, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

В сентябре Россельхознадзор уведомил экспортеров об ужесточении требований к качеству российской пшеницы крупнейшего покупателя — Египта. Экспортеры опасались, что санитарные требования станут инструментом ограничения экспорта: если уровень отгрузок превысит 25–30 млн тонн, инспекторы смогут блокировать новые партии пшеницы, писал «Коммерсантъ».

В России последние три года рекордные и урожаи, и экспорт зерновых. Традиционные потребители – Египет, Турция, Бангладеш и др.; население этих стран растет, и Россия продолжает играть заметную роль в снабжении их зерном. Есть и перспективные рынки, где Россия присутствует ограниченно, например Алжир или Саудовская Аравия, но их высокие требования к импортным зерновым не позволяют туда войти российским экспортерам.