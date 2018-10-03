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Новак допустил возможность приватизации Дальневосточной генерирующей компании

Приватизация Дальневосточной генерирующей компании (ДГК), владеющей дальневосточными ТЭС «РусГидро», может стать одним из сценариев создания третьей ценовой зоны оптового энергорынка в Дальневосточном федеральном округе. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил министр энергетики России Александр Новак. «Мы внимательно прорабатываем вопрос создания там ценовой зоны, рассчитаем возможности для этого. Здесь важно, чтобы была конкуренция, чтобы были разные собственники геноборудования», - отметил он.

Сейчас в первых двух зонах – в европейской части России и в Сибири – электроэнергия продается на торгах, на Дальнем Востоке действует установленный тариф. По словам Новака, третья ценовая зона является «сложным вопросом» и готовых решений по нему пока нет. «В регионе много ГЭС, которые входят в состав «РусГидро»,— в этой части речь о приватизации не идет. Нужно считать, получим ли мы эффект от этой конкуренции, но в этом направлении нужно двигаться. Речь идет о Хабаровском крае, Приморье, Еврейской АО, Амурской области, частично Якутии», - уточнил министр.

Продажа может включать сети Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) «РусГидро», хотя компания и настаивает на том, «что активы должны остаться у них». При этом «Россети» выступают за то, чтобы распределительный комплекс стал их дочерней структурой, как МРСК, а линии высокого напряжения были переданы в ФСК. Конкретных решений по этому вопросу у Минэнерго пока тоже нет, уточнил Новак. В 2017 г. об интересе к ДРСК гендиректор «Россетей» Павел Ливинский писал премьер-министру Дмитрию Медведеву.

В приватизации ДГК может быть заинтересована Сибирская генерирующая компани, входящая в СУЭК Андрея Мельниченко, отмечает собеседник издания. По его словам, возможное участие компании в дальневосточных энергоактивах в случае их приватизации обсуждается уже около года.

В «РусГидро» заявили, что вопрос продажи активов ДГК не обсуждался. В компании указывают на то, что «смена собственника действующих станций не создаст рыночных условий, для конкуренции нужна новая мощность».