Новости
Бизнес
Новости

Новак допустил возможность приватизации Дальневосточной генерирующей компании

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Приватизация Дальневосточной генерирующей компании (ДГК), владеющей дальневосточными ТЭС «РусГидро», может стать одним из сценариев создания третьей ценовой зоны оптового энергорынка в Дальневосточном федеральном округе. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил министр энергетики России Александр Новак. «Мы внимательно прорабатываем вопрос создания там ценовой зоны, рассчитаем возможности для этого. Здесь важно, чтобы была конкуренция, чтобы были разные собственники геноборудования», - отметил он.

Сейчас в первых двух зонах – в европейской части России и в Сибири – электроэнергия продается на торгах, на Дальнем Востоке действует установленный тариф. По словам Новака, третья ценовая зона является «сложным вопросом» и готовых решений по нему пока нет. «В регионе много ГЭС, которые входят в состав «РусГидро»,— в этой части речь о приватизации не идет. Нужно считать, получим ли мы эффект от этой конкуренции, но в этом направлении нужно двигаться. Речь идет о Хабаровском крае, Приморье, Еврейской АО, Амурской области, частично Якутии», - уточнил министр.

Продажа может включать сети Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) «РусГидро», хотя компания и настаивает на том, «что активы должны остаться у них». При этом «Россети» выступают за то, чтобы распределительный комплекс стал их дочерней структурой, как МРСК, а линии высокого напряжения были переданы в ФСК. Конкретных решений по этому вопросу у Минэнерго пока тоже нет, уточнил Новак. В 2017 г. об интересе к ДРСК гендиректор «Россетей» Павел Ливинский писал премьер-министру Дмитрию Медведеву.

В приватизации ДГК может быть заинтересована Сибирская генерирующая компани, входящая в СУЭК Андрея Мельниченко, отмечает собеседник издания. По его словам, возможное участие компании в дальневосточных энергоактивах в случае их приватизации обсуждается уже около года.

В «РусГидро» заявили, что вопрос продажи активов ДГК не обсуждался. В компании указывают на то, что «смена собственника действующих станций не создаст рыночных условий, для конкуренции нужна новая мощность».

Бизнес
Новости

Рыболовлев предъявил Sotheby's иск на $380 млн за соучастие в мошенничестве

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев подал иск к Sotheby's в Федеральный окружной суд Нью-йорка в Манхэттене, сообщает Bloomberg. Российский миллиардер полагает, что аукционный дом «существенно помог крупнейшему мошенничеству в истории искусства», предпринятому арт-дилером Ивом Бувье. В качестве компенсации Рыболовлев требует $380 млн.

«Sotheby’s <…> выступал в качестве аукционного дома, который охотно, намеренно и осознанно способствовал реализации мошеннической схемы. Действия Sotheby’s внушали истцам доверие и уверенность в Бувье и делали всю мошенническую схему правдоподобной и заслуживающей доверия», — цитирует исковой документ The Bell.

Представитель Sotheby’s заявил, что иск не имеет под собой оснований, и попросил судью отказаться от его рассмотрения. Защита Бувье не смогла прокомментировать новый иск.

В 2010 г. Рыболовлев продал контрольный пакет акций «Уралкалия» за $5,3 млрд. и стал вкладывать средства в недвидимость и арт-объекты. Бувье, являясь агентом российского бизнесмена, подобрал для него 38 картин, в 12 сделках участвовал Sotheby's. На их покупку Рыболовлев потратил $2 млрд. Формально Бувье работал за комиссию 2%, фактически же, как считает Рыболовлев, присвоил около $1 млрд, причем треть – при пособничестве аукционного дома. «Бувье сообщал представителям Рыболовлева, что ведет напряженные переговоры с продавцами картин, но на самом деле договаривался о значительных дисконтах, а разницу клал себе в карман. Посредством данной схемы Бувье обманул истцов на сумму более $1 млрд», — отмечается в иске. Большинство картин, купленных при посредничестве Бувье, Рыболовлев продал с убытком.

Истцами нью-йоркского процесса выступают Accent Delight International и Xitrans Finance Ltd., на которые приобретались картины.

Рыболовлев судится с арт-дилером с 2015 г. В 2017 г. прокуратура Нью-Йорка прекратила расследование против Бувье после того как Рыболовлев продал на аукционе Christies картину Леонардо «Спаситель мира» за $450 млн – на $320 млн дороже, чем купил ее у своего агента.

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Опубликованы кадры доставки С-300 на авиабазу Хмеймим в Сирии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минобороны обнародовало кадры доставки российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию. На видеоролике длительностью около минуты, предоставленном телеканалу «Звезда», показана выгрузка ЗРК из транспортного самолета Ан-124-100 «Руслан».

Накануне о поставке комплекса С-300 в Сирию министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину на оперативном совещании Совбеза. «Мы завершили поставку комплексов С-300. Это включает в себя 49 единиц техники: локаторы подсветки, естественно, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки», — рассказал министр. Он уточнил, что для обучения расчетов и экипажей сирийской армии для работы на С-300 потребуется три месяца. По словам Шойгу, персонал уже отобран, его подготовка началась.

Поставки С-300 в Сирию Москва объясняет необходимостью обеспечить безопасность российских военных. 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20. На его борту находились 15 российских военных, все они погибли. Минобороны России возложило вину за инцидент на ВВС Израиля. По версии Москвы, израильские летчики подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО. Израиль обвинения отверг.

Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники

Выбор редактора
Политика
Новости

Шесть министров правительства Армении отправлены в отставку

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Армении Армен Саркисян в ночь на 3 октября по представлению премьер-министра Никола Пашиняна отправил в отставку шесть министров, представляющих партии «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения». Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Своих постов лишились министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян, министр сельского хозяйства Артур Хачатрян, министр чрезвычайных ситуаций Грачья Ростомян, министр спорта и по делам молодежи Левон Ваградян, министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян и министр транспорта, связи и информационных технологий республики Ашот Акопян. Как ранее пояснил премьер, причиной отставки министров стала позиция выдвинувших их партий, затрудняющая проведение досрочных парламентских выборов.

Накануне на внеочередном заседании Национальное собрание приняло изменения в свой регламент, затрудняющие роспуск парламента. «За» проголосовали «Процветающая Армения», блок «Царукян» и «Дашнакцутюн». Фракция «Елк» (Выход») по призыву премьер-министра бойкотировала голосование.

Принятие поправок, затрудняющих роспуск парламента Пашинян расценил как «официальное начало контрреволюции» и призвал граждан собраться у здания парламента, сообщает News.am. Сам он отправился на переговоры с представителями парламентских партий в здание Национального собрания, возле которого собралось несколько сотен протестующих, передает агентство Arka. Там же на площади перед парламентом было объявлено об отставке министров.

По итогам переговоров с представителями партий, продолжавшихся более часа, Пашинян рассказал о достигнутых договоренностях. В ближайшие дни премьер-министр подаст в отставку, но продолжит свою работу в качестве и.о. Парламентские партии не будут выдвигать кандидатуру нового премьера. По Конституции страны, если Национальное собрание дважды в течение 14 дней не выбрало премьера, парламент будет распущен и назначены внеочередные выборы. «Причиной кризиса является то, что Национальное Собрание не представляет граждан страны. И следовательно, для решения этого кризиса есть только один вариант и это - проведение внеочередных выборов», - сказал Пашинян. Попытки одобрить кандидатуру нового премьера и тем самым избежать досрочных выборов, он назвал «нерациональным сценарием», который вызовет «негативную реакцию» граждан.

«Правильным будет подписать документ, согласно которому я подам в отставку, а выборы (премьера в парламенте – ред.) не состоятся два раза. В результате этого мы в декабре проведем внеочередные выборы в парламент. Представители парламентских сил сказали, что поняли месседж народа и уважают его. Они устно заверили меня, что независимо от меморандума не собираются выдвигать кандидатуру премьера», - рассказал Пашинян. Внеочередные выборы, по его словам, должны пройти в первой половине декабря, но допустил, что это может случиться и ранее - в ноябре, поскольку затягивание этого процесса лишь продлевает кризис.

Политика
Новости

Приморье разрешило самовыдвиженцам участвовать в губернаторских выборах

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Депутаты законодательного собрания Приморья на внеочередной сессии в среду приняли в трех чтениях законопроект об участии самовыдвиженцев в выборах губернатора, сообщил «Интерфакс».

Вопрос о допуске самовыдвиженцев к выборам губернатора был единственным в повестке внеочередной сессии. На заседании присутствовал врио губернатора края Олег Кожемяко, ранее заявивший, что пойдет на выборы самовыдвиженцем. «Прошедшие выборы показали, что любое... предопределение только партийным выборам, оно является не демократичным путем. Ваш сегодня выбор он правильный, я хочу поблагодарить вас за такие решения, дающие право участвовать в выборах губернатора Приморского края», — сказал Кожемяко парламентариям.

Выборы губернатора Приморья можно назначить на 16 декабря, сообщила сегодня начальник правового управления Законодательного собрания Приморья Ирина Володина. Рассмотреть вопрос о дате назначения выборов краевой парламент сможет 16 октября.

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура -  9 и 16 сентября. Их итоги были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый «Единой Россией», и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Тарасенко отказался от продолжения кампании и подал заявление о сложении полномочий врио главы края. Президент страны принял отставку и назначил на его место Кожемяко, занимавшего пост губернатора Сахалинской области.

Политика
Новости

Белый дом ответил на обвинения в адрес Трампа в уклонении от налогов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала вышедшее накануне расследование The New York Times о возможном уклонении от налогов семьи президента США Дональда Трампа. Представитель администрации сказала, что в конечном итоге газете придется извиниться, но не ответила на конкретные обвинения.

«Фред Трамп [отец Дональда Трампа] умер почти 20 лет назад — нам грустно видеть эти нападки на семью Трампов со стороны провальной газеты New York Times. Много лет назад Налоговое управление США рассмотрело и одобрило эти декларации. Доверие американцев к New York Times и другим СМИ на рекордно низком уровне, потому что они круглосуточно заняты нападками на президента и его семью вместо того, чтобы сообщать реальные новости», — говорится в заявлении Сандерс.

Расследование NYT показало, что молодое поколение Трампов заплатило лишь $52,2 млн налогов с более чем $1 млрд, оставленного им родителями. Издание утверждает, что снизить налоги в 10 раз позволили различные налоговые схемы — в ряде случаев граничащие с мошенничеством. «Президент долгое время продавал себя как миллиардера, создавшего свое состояние с нуля, но расследование показало, что он получил минимум $413 млн в сегодняшних долларах от девелоперской империи отца, большей частью — с помощью налоговых схем 1990-х годов», — говорится в публикации. 

Адвокат Трампа Чальз Хардер назвал обвинения «стопроцентной ложью», отметив, что Трамп не участвовал в «налоговой стратегии» семьи.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Facebook отрицает доступ хакеров к сторонним приложениям из-за утечки данных

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Хакеры, похитившие данные 50 млн пользователей Facebook, не использовали их для доступа к аккаунтам пользователей в сторонних приложениях — во всяком случае, самое тщательное расследование не выявило таких попыток, сообщил официальный блог соцсети. Теоретически механизм Facebook Login мог быть использован для доступа в Tinder, Uber, Instagram и прочие приложения.

«Мы проанализировали логи для всех сторонних приложений, установленных или авторизованных во время атаки на прошлой неделе. Расследование пока не выявило никаких свидетельств, что нападавшие получили доступ к приложениям через Facebook Login», — заявил вице-президент компании Гай Розен. По его словам, все уязвимости подобного рода ликвидированы — под угрозой могут оставаться только приложения разработчиков, не использующих средства разработки (SDK)  Facebook.

По мнению ресурса Mashable, инцидент уже заставил авторов приложений задуматься о надежности авторизации через сторонний сервис. «Годами Facebook продвигала Facebook Login как незаменимый инструмент для пользователей и разработчиков. Теперь разработчикам приходится ломать себе голову, пострадали ли их пользователи от хакерской атаки на третью сторону», — замечает ресурс.

Европейский регулятор уже начал расследование утечки данных Facebook и достаточности защиты данных пользователей в соцсети. Компании может грозить оборотный штраф до $1,6 млрд.

Выбор редактора
Политика
Новости

Американские спецслужбы рассказали об опасном конверте для Трампа

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Подозрительный конверт, адресованный президенту США Дональду Трампу, был перехвачен сотрудниками спецслужб и не попал в Белый дом, сообщила сегодня Секретная служба США (занимается охраной президента).

«Как правило, Секретная служба не дает комментариев относительно методов обеспечения безопасности первых лиц. Однако в данном случае мы можем подтвердить, что проводим полное расследование этого инцидента в сотрудничестве с правоохранительными органами», — говорится в сообщении спецслужбы. Из него также следует, что опасный конверт был получен 1 октября.

Накануне конверты, предположительно содержащие сильнодействующий токсин рицин, были перехвачены на пути в Пентагон. Они были адресованы министру обороны США Джиму Мэттису и руководителю военно-морскими операциями США адмиралу Джону Ричардсону. Помимо этого, во вторник при вскрытии конверта для сенатора Теда Круза пострадали двое членов его предвыборного штаба. Возможную связь инцидентов расследует ФБР.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Россельхознадзор пригрозил ограничить экспорт зерна по санитарным сображениям

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россельхознадзор сообщил, что готов приостановить деятельность порядка 30 компаний – владельцев погрузочных площадок зерна в Краснодарском крае и Ростовской области. Служба объясняет это неудовлетворительным карантинным состоянием мест погрузки, которое несет риск заражения экспортного продукта.

Учитывая претензии стран-импортеров к российскому зерну «из-за выявления в нем карантинных вредных организмов», территориальные управления Россельхознадзора усилят контроль и проведут повторное обследование мест отгрузки зерна в двух регионах. «В случае выявления нарушений виновные лица будут привлечены к административной ответственности по статьям 10.1 и 10.3 КоАП РФ, которые предусматривают, помимо административного штрафа, административное приостановление деятельности юридического лица на срок до 90 суток", — пригрозил Россельхознадзор.

Краснодарский край и Ростовская область — основные российские экспортеры зерна — в основном транзитного, с перевалкой. Отгрузку ведут 62 компании из девяти портов. Объем экспорта зерновых в 2018/2019 сельхозгоду уже превысил 14 млн т, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

В сентябре Россельхознадзор уведомил экспортеров об ужесточении требований к качеству российской пшеницы крупнейшего покупателя — Египта. Экспортеры опасались, что санитарные требования станут инструментом ограничения экспорта: если уровень отгрузок превысит 25–30 млн тонн, инспекторы смогут блокировать новые партии пшеницы, писал «Коммерсантъ».

В России последние три года рекордные и урожаи, и экспорт зерновых. Традиционные потребители – Египет, Турция, Бангладеш и др.; население этих стран растет, и Россия продолжает играть заметную роль в снабжении их зерном. Есть и перспективные рынки, где Россия присутствует ограниченно, например Алжир или Саудовская Аравия, но их высокие требования к импортным зерновым не позволяют туда войти российским экспортерам.

Выбор редактора
Политика
Новости

Постпред США в НАТО объяснила слова об уничтожении российских ракет

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Постоянный представитель США в НАТО Кэй Бейли Хатчисон объяснила свои слова об уничтожении российских крылатых ракет, якобы нарушающих положения договора о РСМД. Она не имела в виду превентивные удары по России, написала Хатчисон в своем официальном Twitter.

«Я не говорила о превентивном ударе по России. Что я сказала: Россия должна вернуться к соблюдению договора о ликвидации РСМД [ракет средней и меньшей дальности], иначе мы будем вынуждены противодействовать российскому военному потенциалу для защиты интересов США и НАТО. Текущее положение, когда Россия открыто нарушает договор, неприемлемо», — написала представитель США.

Ранее во вторник Хатчисон на брифинге в НАТО заявила, что альянс считает фактом разработку и развертывание Россией ракеты средней дальности в нарушение договора РСМД.  «Мерами противодействия может быть уничтожение ракет, разрабатываемых Россией в нарушение договора», — заявила представитель США в НАТО.

Как отмечает The Washington Post, сказанное Хатчисон действительно можно было интерпретировать как обещание превентивного удара, а это может послужить поводом для атомной войны. Более того, пишет газета, Хатчисон уточнила свои слова только после резкой отповеди российского МИДа.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Хатчисон деструктивным и безответственным. »Такое впечатление, что люди, делающие подобные заявления, не осознают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики», — сказала Захарова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил телеканалу CNN, что Россия не придает особого значения словам постоянных представителей «в условиях неопределенности посланий на более высоком уровне» (цитата по CNN).

В 2017 году Госдепартамент США обнародовал доклад, согласно которому Россия нарушила обязательства по договору о РСМД «не обладать, не производить и не проводить летных испытаний» крылатых ракет дальностью от 500 до 5 500 км и «не обладать и не производить пусковые установки для таких ракет». Речь шла о крылатой ракете наземного базирования 9М729 для комплекса «Искандер» – аналоге ракет «Калибр» для флота.

Новое оружие России

Выбор редактора
Политика
Новости

Шойгу доложил Путину об отправке С-300 в Сирию

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о поставке комплекса С-300 в Сирию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам чиновника, в Сирию для обеспечения безопасности российских военных было отправлено и другое оборудование.

Вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 российских военных. Все они погибли. Российское Минобороны обвинило в крушении ВВС Израиля. По мнению Москвы, Ил-20 под удар сирийских ПВО подставили действия израильских летчиков. Израиль отверг обвинения.

Позже Шойгу заявил о решении передать армии Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он уточнял, что командные пункты сирийских частей ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооруженные силы. «Убеждены, что реализация данных мер охладит горячие головы и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим», — говорил он.

По словам источника, близкого к Минобороны, поставка всего одного дивизиона С-300 с четырьмя пусковыми установками означает, что Россия минимизирует ущерб для отношений с Израилем, возникший после спровоцированной действиями ВВС Израиля гибели российского самолета Ил-20, в результате чего погибли 15 российских военных. По всей видимости, этот дивизион заменит устаревший и небезопасный сирийский комплекс С-200 на побережье Сирии, технически ответственный за гибель российского самолета.

Новое оружие, которое показал Путин

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Газпром» обжаловал в Стокгольмском арбитраже решение по спору с польской PGNIG

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Газпром» обратился в Стокгольмский арбитраж с жалобой на промежуточное решение суда по иску польской PGNiG к российской компании о пересмотре цены поставок газа. Об этом говорится в сообщении PGNIG.

Об апелляции «Газпрома» PGNIG узнала от Стокгольмского арбитража, уточняется в сообщении. Там же говорится, что польская компания считает жалобу «Газпрома» необоснованной.

Летом Стокгольмский арбитраж вынес промежуточное решение по иску польской PGNiG к «Газпрому» о пересмотре цены поставок российского газа. Суд признал, что польская сторона имеет право требовать снижения цен на газ. «На протяжении многих лет "Газпром" отвергал возможность такого изменения, поэтому цена контракта значительно превышала цены на европейских рынках», – сообщала PGNIG.

В споре между «Газпромом» и PGNiG речь идет про условия долгосрочного контракта, который был заключен в 1996 г. Согласно этому контракту, ежегодно российская сторона поставляет до 10 млрд кубометров газа Польше. Договор рассчитан на срок до 2022 г.

В 2012 г. «Газпром» по запросу PGNiG снизил цену на газ на 10%. В 2014 г. польская компания снова потребовала пересмотра контрактной цены. Не достигнув договоренности с российской компанией, PGNiG в мае 2015 г. подала иск в Стокгольмский арбитраж.

Какие страны влияют на нефтяные цены

Читать ещё
Preloader more
Фото