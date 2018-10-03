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Экс-руководитель авиакомпании «Россия» может стать гендиректором «Внуково»

Бывший глава авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлота») Дмитрий Сапрыкин может стать новым генеральным директором АО «Международный аэропорт «Внуково», говорится в сообщении компании. Акционеры должны принять решение на внеочередном собрании 7 ноября. Они также рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего главы Василия Александрова.

Сапрыкин был заместителем гендиректора «Аэрофлота» в 2009–2015 гг. В сентябре 2015 г. он стал гендиректором авиакомпании «Трансаэро», сохранив при этом должность в «Аэрофлоте». В этот период правительство пыталось спасти вторую авиакомпанию страны от банкротства, передав ее «Аэрофлоту». Позже «Трансаэро» все-таки лишилась сертификата эксплуатанта, а Сапрыкин в ноябре 2015 г. покинул компанию и стал гендиректором авиакомпании «Россия». В сентябре 2018 г. совет директоров авиакомпании прекратил его полномочия, несмотря на то что контракт истекал в ноябре 2018 г. В тот же месяц Сапрыкин был назначен первым заместителем генерального директора «Внуково».

«Россия» – третья в стране авиакомпания по перевозкам пассажиров после «Аэрофлота» и S7 Group. С января по июль 2018 г. компания перевезла 6,26 млн человек. Это крупнейшая из трех дочерних авиакомпаний «Аэрофлота».