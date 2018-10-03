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Россельхознадзор в суде потребовал приостановить работу Петелинской птицефабрики

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям обратилось в суд с требованием приостановить продажу продукции, изготавливаемой Петелинской птицефабрикой (входит в группу «Черкизово»). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Россельхознадзор ходатайствует о приостановлении деятельности предприятия на срок до 90 суток либо о наложении административного штрафа на юридическое лицо в размере от 700 000 до 1 млн руб.», – говорится в сообщении.

Причиной стало то, что в частях тушек-бройлеров «Петелинка», попавших в магазин, повторно обнаружены сальмонелла и листерий. В мае 2018 г. по этой же причине Петелинскую птицефабрику оштрафовали на 300 000 руб.

Петелинская птицефабрика вошла в группу «Черкизово» в 1997 г. Ее продукция, выпускаемая, в частности, под брендом «Петелинка», представлена практически во всех федеральных и локальных торговых сетях, отмечается на сайте группы.