Россельхознадзор в суде потребовал приостановить работу Петелинской птицефабрики

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Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям обратилось в суд с требованием приостановить продажу продукции, изготавливаемой Петелинской птицефабрикой (входит в группу «Черкизово»). Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Россельхознадзор ходатайствует о приостановлении деятельности предприятия на срок до 90 суток либо о наложении административного штрафа на юридическое лицо в размере от 700 000 до 1 млн руб.», – говорится в сообщении.
Причиной стало то, что в частях тушек-бройлеров «Петелинка», попавших в магазин, повторно обнаружены сальмонелла и листерий. В мае 2018 г. по этой же причине Петелинскую птицефабрику оштрафовали на 300 000 руб.
Петелинская птицефабрика вошла в группу «Черкизово» в 1997 г. Ее продукция, выпускаемая, в частности, под брендом «Петелинка», представлена практически во всех федеральных и локальных торговых сетях, отмечается на сайте группы.
Политика
Новости
Поставщик продуктов Росгвардии подал в суд на Навального
Компания упоминается в расследовани Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), опубликованном политиком в августе. В нем утверждается, что в декабре 2017 г. премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому ООО «Мясокомбинат "Дружба народов"» стал единственным исполнителем закупок продовольствия для Росвагрдии, после чего цена закупаемых службой продуктов резко возросла.
Росгвардия ответила на расследование ФБК, отметив, что доставкой продовольствия для нее занимается «определенная правительством РФ организация в соответствии с действующим законодательством». Также служба подчеркнула, что в расследовании не учитывается различные показатели, в частности сезонность закупок, страну происхождения, стоимость тары.
11 сентября директор Росгвардии Виктор Золотов обнародовал видеообращение к Навальному. В нем он обвинил политика в «оскорбительных, клеветнических измышлениях» и вызвал на поединок. Кремль поддержал это решение.
Согласно информации системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мясокомбинат "Дружба народов"» зарегистрировано в селе Петровка Красногвардейского района Крыма. Основной вид деятельности компании — производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы.
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Бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, который сейчас занимает пост председателя фонда «Сколково», избрали президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом говорится в Twitter Российской шахматной федерации (Дворкович входит в ее попечительский совет).
Выборы президента ФИДЕ состоялись на конгрессе организации в Батуми. Ранее британец Найджел Шорт снял свою кандидатуру с выборов в пользу Дворковича. Таким образом, на пост руководителя организации помимо Дворковича претендовал только вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос.
Перед началом голосования бывший вице-премьер выступил перед членами конгресса. Он назвал себя командным игроком, претендующим на пост президента организации, чтобы «служить шахматам». «Я буду стюардом, работающим на благо шахмат», – отмечал Дворкович. По его мнению, одна из главных задач организации – сократить расходы и увеличить инвестиционную привлекательность организации. «ФИДЕ должна научиться зарабатывать деньги», – уверен он. Бывший чиновник также призвал шахматистов тесно сотрудничать с ведущими спортивными организациями мира, в том числе с Международным олимпийским комитетом, Международной федерацией футбола и другими крупными международными федерациями и спонсорами. По ходу его выступления зал несколько раз аплодировал, отмечает ТАСС.
Предыдущий президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов возглавлял организацию более 20 лет – с 1995 г. В конце 2015 г. минфин США включил его в санкционный список за действия в интересах сирийских властей. В апреле 2018 г. президентский совет шахматной организации попросил его немедленно уйти в отставку. ФИДЕ объясняла это тем, что из-за его нахождения в санкционном списке у нее появились проблемы с банками, замораживающими счета ФИДЕ. Илюмжинов отказался подавать в отставку, в июле он был отстранен от работы. В результате россиянин решил не баллотироваться на новый срок.
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Бывший глава авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлота») Дмитрий Сапрыкин может стать новым генеральным директором АО «Международный аэропорт «Внуково», говорится в сообщении компании. Акционеры должны принять решение на внеочередном собрании 7 ноября. Они также рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего главы Василия Александрова.
Сапрыкин был заместителем гендиректора «Аэрофлота» в 2009–2015 гг. В сентябре 2015 г. он стал гендиректором авиакомпании «Трансаэро», сохранив при этом должность в «Аэрофлоте». В этот период правительство пыталось спасти вторую авиакомпанию страны от банкротства, передав ее «Аэрофлоту». Позже «Трансаэро» все-таки лишилась сертификата эксплуатанта, а Сапрыкин в ноябре 2015 г. покинул компанию и стал гендиректором авиакомпании «Россия». В сентябре 2018 г. совет директоров авиакомпании прекратил его полномочия, несмотря на то что контракт истекал в ноябре 2018 г. В тот же месяц Сапрыкин был назначен первым заместителем генерального директора «Внуково».
«Россия» – третья в стране авиакомпания по перевозкам пассажиров после «Аэрофлота» и S7 Group. С января по июль 2018 г. компания перевезла 6,26 млн человек. Это крупнейшая из трех дочерних авиакомпаний «Аэрофлота».
Политика
Новости
Голикова написала колонку о роли пожилых людей в обществе
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Вице-премьер Татьяна Голикова написала для журнала «Русский пионер» колонку о роли пожилых людей в обществе. С учетом роста продолжительности жизни и старения населения роль пожилых становится все важнее, указывает она.
«На бабушках, дедушках, на родителях, которые тоже становятся бабушками и дедушками, держатся поколения и поколения семей в нашей стране. Бабушки и мамы воспитывают детей, помогают во всем молодым. Потом приходит момент, когда уже они нуждаются в нашей заботе», — рассуждает Голикова.
Вопросы заботы о пожилых, по ее словам, стоят достаточно остро, а для их решения нужны системный подход и тесное взаимодействие ведомств, общественных организаций и гражданского общества. Голикова напоминает, что создается система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами с господдержкой, которая к 2022 г. затронет всю страну. Государство также развивает тему «активного долголетия».
Самый важный аспект, по словам Голиковой, — это «зрелость общества» с точки зрения восприятия пожилых людей. «Кто-то в 60 лет считает себя бабушкой или дедушкой и чувствует себя старым и дряхлым в свои годы. Кто-то — и их действительно много — молод душой, бодр, полон идей и планов», — пишет она.
Голикова отметила, что тема для нее «очень личная» — в детстве она жила со строгой и «очень боевой» бабушкой.
На прошлой неделе Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о пенсионной реформе, предусматривающий повышение пенсионного возраста. 3 октября Совет Федерации одобрил инициативу, теперь документ должен подписать президент Владимир Путин. Реформа предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста: для женщин — с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65. В изначальной версии, предложенной правительством, для женщин возраст выхода на пенсию должен был повыситься до 63 лет. После того как законопроект был принят Госдумой в первом чтении, Путин объявил о смягчении условий реформы.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
Григорий Сысоев / ТАСС
ЗА
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
1/10
Максим Стулов / Ведомости
ПРОТИВ
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
2/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
3/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Я считаю, что решение внесено своевременно и правильно. У нас нет времени, эти решения нужно принимать», – заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам
4/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ПРОТИВ
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ЗА
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в TwitterАлексей Кудрин
6/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
7/10
Андрей Махонин / Ведомости
ПРОТИВ
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
8/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин
9/10
Михаил Метцель / ТАСС
По словам президента России, ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы ему не нравится, но нужно думать о перспективе. «Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — заявил Владимир Путин во время поездки в Калининград
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Журнал Forbes представил рейтинг самых богатых американцев. В него вошли 400 человек. В этом году список впервые возглавил основатель Amazon Джефф Безос, его состояние Forbes оценил в $160 млрд. Безос ранее стал первым человеком, чье состояние, по данным издания, достигло $100 млрд.
Как отмечает Forbes, впервые с 1994 г. на первом месте рейтинга оказался не сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Он опустился на второе место, его состояние, по оценке Forbes, чуть ли не вдвое ниже, чем у Безоса: $97 млрд.
На третьем месте – бизнесмен Уоррен Баффетт, его состояние оценено в $88,3 млрд, а на четвертом – основатель Facebook Марк Цукерберг с $61 млрд. На пятой строчке рейтинга сооснователь Oracle Ларри Эллисон ($58,4 млрд), на шестой – сооснователь Google Ларри Пейдж ($53,8 млрд).
В списке есть уроженец СССР. Это сооснователь Google Сергей Брин, чье состояние оценивается в $52,4 млрд. В топ-10 также вошли братья Чарльз и Дэвид Кох, состояние первого Forbes оценил в $53,5 млрд, а второго – в $52,3 млрд.
Гендиректор SpaceX Илон Маск находится на 24-м месте, его состояние оценено в $19,6 млрд. Кроме того, в рейтинг вошел президент США Дональд Трамп. Он на 259-й строчке, его состояние Forbes оценил в $3,1 млрд. До избрания Трампа президентом (он победил на выборах в ноябре 2016 г.) его состояние оценивалосьв $4,5 млрд.
Самый молодой участник списка – 28-летний сооснователь Snapchat Эван Шпигель. Forbes поместил его на 354-ю строчку, оценив его состояние в $2,3 млрд.
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Премьер-министр и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал партию извлечь урок из прошедших губернаторских выборов. Об этом он заявил на заседании комиссии «Единой России» по контролю за реализацией предвыборной программы, передает «Интерфакс».
«Естественно, нужно разобрать и те ситуации, которые были связаны со сложностями и неудачами, которые возникли у наших кандидатов, кандидатов, которых поддержала “Единая Россия”. Скажу прямо — это нормально, это демократия, но для партии — определенный урок», — подчеркнул Медведев. По его словам, в будущем нужно вернуть утраченные позиции.
В то же время кампанию «Единой России» на выборах на основе полученного результата он назвал успешной. У партии «достаточно значительной запас прочности», но есть и «серьезный потенциал для нового роста», подчеркнул премьер.
В конце сентября секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что по итогам единого дня голосования 9 сентября партия примет ряд кадровых решений. По его словам, выборная кампания проходила на фоне жестких дискуссий о пенсионной реформе и в некоторых регионах партийцы не смогли провести разъяснительную работу.
23 сентября во Владимирской области и Хабаровском крае прошли вторые туры выборов губернатора, по итогам которых единороссы проиграли. Во Владимирской области кандидат от «Единой России» и действующий губернатор Светлана Орлова (37,46%) уступила кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину (57,03%). В Хабаровском крае была аналогичная ситуация: кандидат-единоросс Вячеслав Шпорт (28%) проиграл кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу (70%).
В двух регионах — Хакасии и Приморье — губернатора по итогам выборов избрать пока не смогли. В Хакасии прошел первый тур, и кандидат-единоросс Виктор Зимин не смог набрать необходимого для победы количества голосов. Перед вторым туром, в котором он должен был соперничать с кандидатом от КПРФ Валентином Коноваловым, он снял свою кандидатуру. 3 октября президент Владимир Путин назначил врио главы Хакасии Михаила Развозжаева, который с 2014 г. занимал должность заместителя министра по делам Северного Кавказа.
В Приморье прошли два тура выборов, но их результаты были отменены из-за нарушений. Во втором туре участвовали врио губернатора, единоросс Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Тарасенко после отмены результатов отказался от продолжения кампании. На его место был назначен Олег Кожемяко, ранее занимавший пост губернатора Сахалинской области. Он объявил, что будет участвовать в выборах губернатора как самовыдвиженец.
Хозяин Дальнего Востока. Чем известен Олег Кожемяко
Андрей Оглезнев / Амурская правда
Президент Владимир Путин назначил Олег Кожемяко врио губернатора Приморья и одобрил его идею участвовать в новых выборах руководителя региона. Жизненный путь Кожемяко и его самые яркие образы – в фотогалерее «Ведомостей»
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instagram.com/kozhemiako.oleg
Кожемяко родился в Приморье и в 1992 г. окончил Дальневосточный коммерческий институт, который находится во Владивостоке. Первое место работы Кожемяко - мастер на Приморской ГРЭС. Затем он стал заниматься предпринимательской деятельностью и в конце 80-х годов запустил цветочный бизнес
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Влдаимир Саяпин / ТАСС
В 90-е он стал заниматься рыбным бизнесом: его производственно-пищевое объединение стало основным акционером приморского рыбодобывающего предприятия «Преображенская база тралового флота», а сам он возглавил совет директоров этой компании. В июле 2018 г. его семья - жена, сестра и сын - вышла из этого бизнеса
На фото: Кожемяко (слева) знакомит председателя Госкомрыболовства Евгения Наздратенко с продукцией «Преображенской базы тралового флота». Последний был главой Приморского края с 1993 по 2001 г.
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Игорь Буймистров / ТАСС
Свою политическую карьеру Кожемяко начал тоже в Приморском крае - сначала он был избран в законодательное собрание региона, а затем стал представителем края в Совете Федерации
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Первые свои губернаторские выборы Кожемяко проиграл - он занял третье место на голосовании в Камчатской области в 2004 г., набрав всего 14,14% На фото: предвыборная агитация Кожемяко на выборах в Камчатской области
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Вячеслав Мурашко / ТАСС
Кожемяко - абсолютный лидер по количеству регионов, которые он возглавлял. До Приморского края он руководил Корякией, Амурской областью и Сахалином На фото: Кожемяко (второй справа) в должности губернатора Корякии в поселке Корф Олюторского района инспектирует процесс подготовки региона к отопительному сезону
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Алексей Дружинин / ТАСС
Сахалинскую область Кожемяко возглавил в 2015 г. после того, как ушел в отставку из-за утраты доверия обвиненный в коррупции Александр Хорошавин
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Сергей Красноухов / ТАСС
Кожемяко в октябре 2015 г. во время осмотра подтопленных домов на Сахалине. На остров тогда обрушился сильный ураган, на юге в течение ночи выпало около 40% месячной нормы осадков
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Геннадий Гуляев / Коммерсантъ
Кожемяко - любитель мотоциклов. В его декларации значится Harley-Davidson XL883N
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Сергей Красноухов/ТАСС
Новый врио главы Приморья - любитель здорового образа жизни. Он купается в проруби, занимается различными видами спорта, соблюдает пост
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Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Кожемяко – не бедный человек. Он вошел в десятку губернаторов, получивших наибольший доход по итогам 2017 г. Он заработал 25,24 млн руб., задекларировал участок площадью 45 000 кв. м и четыре жилых дома На фото: Кожемяко в должности губернатора Сахалина с супругой на церемонии открытия VI Сахалинского международного кинофестиваля «Край света»
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США своей внешней политикой подрывают веру в доллар как универсальный инструмент и единственную резервную валюту, заявил президент России Владимир Путин. По его мнению, эта ситуация заставила европейские власти задуматься о «новых возможностях», в том числе об организации расчетов в других валютах помимо доллара.
По словам Путина, американские власти «пилят сук, на котором сидят». Российского президента удивила такая политика. «Но мне кажется, это типичная ошибка любой империи, когда люди думают, что все так мощно, так сильно, так устойчиво, что никаких негативных последствий не будет. Ан нет, они наступают рано или поздно», — уверен Путин. Он напомнил, что президент Франции Эмманюэль Макрон недавно призывал повысить экономический суверенитет Евросоюза, снизив зависимость от США. Российский лидер добавил, что это правильная стратегия в ситуации, когда кто-то «пытается получить конкурентные преимущества в бизнесе» с помощью политических инструментов.
Ранее The Bell со ссылкой на источники написал, что правительство готовит проект дедолларизации российской экономики. План не предусматривает ограничительных или запретительных мер, «запрета расчетов в долларах не будет», уточнял источник в одном из ведомств, участвующих в обсуждении. Упор сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах. 3 октября министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия и ее внешние партнеры уже постепенно отказываются от долларов при расчетах, но чтобы этот процесс активизировался, он должен стать выгодным. Он отмечал, что Минэкономразвития, Центробанк и Минфин подготовили «набор предложений» по этой теме, который должен утвердить премьер-министр Дмитрий Медведев.
О необходимости дедолларизации экономики летом говорил руководитель ВТБ Андрей Костин. На встрече с Путиным в июле он заявил, что банк подготовил предложения, направленные на «расширение использования рубля в международных расчетах». Инициативу Костина поддержал Минфин. В начале октября банкир заявил, что Путин «в целом» одобрил его идею. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер говорил о «сокращении роли доллара» раньше Костина.
Стиль жизни
Новости
В Шотландии продали бутылку виски за рекордную цену в $1,1 млн
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На аукционе в шотландском Эдинбурге продали бутылку виски за рекордную стоимость – 848 000 фунтов стерлингов ($1,1 млн). Об этом сообщает Reuters.
Виски Macallan Valerio Adami было разлито в бутылки в 1986 г., говорится в сообщении аукционного дома Bonhams. Всего в серии 12 бутылок. Сколько из них существует – неизвестно. Одна из бутылок могла разбиться при землетрясении в Японии в 2011 г., а еще одна могла быть открыта, а виски — выпито, уточняет Bonhams.
По данным Reuters, покупатель – частный акционер из Азии. Его имя не раскрывается. Он участвовал в торгах по телефону. Предыдущий владелец приобрел бутылку в 1994 г. с завода Macallan за неизвестную сумму. До этого самая дорогая бутылка виски, когда-либо проданная на аукционе, также была Macallan Valerio Adami. Она ушла с молотка в мае 2018 г. за сумму в 814 081 фунт стерлингов.
Самые доходные предметы роскоши – 2018
Akira Suemori / AFP
The Knight Frank опубликовал исследование рынка предметов роскоши. В I квартале 2018 г. сохранились тенденции 2017 г. Сильнее всего по-прежнему дорожают произведения искусства. Их средняя стоимость в аукционной продаже выросла на 21%
1/10
Alexander Zemlianichenko / AP
На втором месте по доходности вино, хотя его рентабельность снизилась с 11% в 2017 г. до 9% в I квартале 2018 г.
2/10
Denis Balibouse / Reuters
На третьем месте - часы. В среднем они прибавили в цене 5% за прошлый год и начало нынешнего и 69% за 10 лет
3/10
Андрей Гордеев / Ведомости
Самое заметное падение демонстрируют раритеные автомобили. Если по итогам десятиления они были признаны самой доходной инвестицией (+288%), то сейчас стали терять в цене
4/10
NIKLAS HALLE'N / AFP
Хотя по итогам десятилетия монеты дорожали больше: 182% против 138% у украшений
5/10
Kirsty Wigglesworth / AP
Одинаково доходными остаются монеты и часы. Их показатели: +4% за прошлый год и на начало 2018-го
6/10
Denis Balibouse / Reuters
При этом стоимость цветных бриллиантов остается неизменной. За 10 лет они подорожали на 77%
7/10
Phil Noble / Reuters
Почтовые марки в цене практически не изменились: + 1% за последние полтора года
8/10
Bobby Yip / Reuters
Перестала дешеветь китайская керамика. Если в прошлом году она упала в цене на 5%, то сейчас - только на 2%
9/10
Валерий Волков / Ведомости
Самой спорной инвестицией остается антикварная мебель. За десять лет она подешевела на 32%, за начало этого года - на 1%
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Президент России Владимир Путин считает американского коллегу Дональда Трампа ответственным за рост цен на нефть. Об этом он сказал журналистам на заседании форума «Российская энергетическая неделя».
«Я уже говорил — у нас была очень хорошая встреча с президентом США в Хельсинки, но если бы мы затронули с ним тему, которую сейчас обсуждаем (цены на нефть. — Ред.), то я бы ему сказал, что «если ты хочешь найти виновника роста цен, Дональд, то тебе надо посмотреться в зеркало», — сказал Путин.
Президент пояснил, что на нефтяные цены влияют геополитические факторы. По мнению Путина, в рыночные процессы лучше не вмешиваться, «пытаясь получить какие-то конкурентные преимущества с помощью политических инструментов».
Путин добавил, что Россию устраивают цены на нефть в $65-75 за баррель. По его словам, Россия может нарастить добычу нефти еще на 200 000-300 000 баррелей в сутки.
Ранее Минфин, Минэнерго и Центробанк спрогнозировали постепенное снижение цен на нефть. Согласно базовому прогнозу Минфина, средняя цена нефти марки Urals в 2017-2020 гг. составит $61,4 за баррель. Центробанк прогнозирует постепенное снижение цен на нефть до $55 за баррель в 2020-2021 гг. По мнению министра энергетики Новака, в долгосрочной перспективе цена на нефть будет в районе $50 за баррель.
ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены
MARWAN NAAMANI / AFP
Крупнейший по уровню добычи нефти член ОПЕК – Саудовская Аравия. Согласно данным картеля на 2017 г., Саудовская Аравия добывает 9,96 млн баррелей в сутки и экспортирует 6,97 млн баррелей. В ежегоднике BP, одном из наиболее авторитетных источников статистических данных по нефти, приводятся другие цифры: в 2017 г. добыча Саудовской Аравии составляла 11,95 млн баррелей в сутки
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ESSAM AL-SUDANI / Reuters
Ирак, по данным ОПЕК на 2017 г., добывал 4,47 млн баррелей в сутки и экспортировал 3,802 млн баррелей. BP оценивает добычу Ирака в 2017 г. в 4,52 млн баррелей в сутки
2/14
Raheb Homavandi / Reuters
Добычу Ирана ОПЕК оценивает в 3,87 млн баррелей в сутки, а экспорт – 2,125 млн баррелей в сутки (2017 г.). По данным BP, добыча Ирана в 2017 г. составляла 4,98 млн баррелей в сутки
3/14
Kamran Jebreili / AP
Объединенные Арабские Эмираты добывали 2,97 млн баррелей в сутки, а экспортировали 2,38 млн баррелей в 2017 г., приводит данные ОПЕК. BP приводит другие цифры по добыче: 3,94 млн баррелей в сутки
4/14
Gustavo Ferrari / AP
Кувейт в 2017 г. добывал 2,7 млн баррелей в сутки, а экспортировал 2,01 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По данным BP, страна добывала 3,03 млн баррелей в сутки в прошлом году
5/14
Jorge Silva /REUTERS
Добыча Венесуэлы в 2017 г. составляла 2,035 млн баррелей в сутки, экспорт – 1,6 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По версии BP, страна добывает 2,11 млн баррелей в сутки
6/14
MARTIN BUREAU / AFP
Ангола в прошлом году добывала 1,63 млн баррелей в сутки по версии ОПЕК и 1,67 млн - по данным BP. Экспорт составлял 1,58 млн баррелей в сутки
7/14
Akintunde Akinleye / Reuters
Нигерия – крупнейшая африканская страна – участница ОПЕК. Добыча в 2017 г. составила 1,5 млн баррелей в сутки (данные ОПЕК) или 1,99 млн баррелей в сутки (данные BP). При этом экспорт, по данным той же ОПЕК, выше производства – 1,8 млн баррелей в сутки
8/14
DeAgostini/Getty Images
Еще одна африканская страна в картеле – Алжир. По версии ОПЕК, страна добывала 1,06 млн баррелей в сутки в 2017 г., а экспортировала 632 600 баррелей в сутки. По данным BP, добыча составляла 1,54 млн баррелей в сутки
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Kuni Takahashi/Getty Images
Ливия в прошлом году добывала 817 000 баррелей в сутки (данные ОПЕК) и экспортировала 792 100 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Ливии в 865 000 баррелей в сутки
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Tim de Waele/Corbis via Getty Images
Катар добывал в 2017 г. 600 000 баррелей в сутки по версии ОПЕК и всего лишь 1,9 млн баррелей в сутки по версии BP. Экспорт ОПЕК оценивает в 466 000 баррелей в сутки
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Alejandra Parra/Bloomber/Getty Images
Добычу Эквадора в 2017 г. и ОПЕК, и BP оценили в 531 000 баррелей в сутки. Экспорт, по данным ОПЕК, составил 385 400 баррелей в сутки
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Justin TALLIS / AFP
Габон вернулся в состав картеля в июле 2016 г. ОПЕК оценивает добычу страны в 2017 г. в 210 000 баррелей в сутки, экспорт – в 188 400 баррелей в сутки. По данным BP, в прошлом году Габон добывал 200 000 баррелей в сутки
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Pascal Fletcher/REUTERS
Весной 2017 г. членом ОПЕК стала Экваториальная Гвинея. По данным организации, страна в прошлом году добывала 129 000 баррелей в сутки, а экспортировала 128 200 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Экваториальной Гвинеи в 199 000 баррелей в сутки
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Россия может нарастить добычу нефти еще на 200 000-300 000 баррелей в сутки, заявил президент Владимир Путин. По его словам, Россию устраивают цены на нефть в $65-75 за баррель. Сейчас высокая цена на сырье — в значительной степени результат действий США, уверен российский лидер.
Совладелец и президент «Лукойла» Вагит Алекперов сказал в интервью «Ведомостям», что российские нефтяные компании «уже вышли на максимум добычи». «Все на максимуме!» – подчеркнул он. Это же подтвердили еще два собеседника в крупных нефтяных компаниях.
Позже Reuters со ссылкой на источники сообщило, чтоРоссия и Саудовская Аравия договорились увеличить добычу нефти в сентябре — декабре, чтобы сдержать рост цен на нефтяном рынке. Стороны уведомили о своем решении США в преддверии встречи мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире. Один из собеседников агентства уточнял, что Россия и Саудовская Аравия договорились «втихую обеспечить рынок дополнительными баррелями, чтобы не выглядеть так, будто они действуют по указке [президента США Дональда] Трампа», который неоднократно призывал ОПЕК нарастить добычу из-за роста цен на американских АЗС.
Цены на нефть в последнее время достигали многолетних максимумов: баррель марки Brent на этой неделе подорожал до самого высокого уровня с ноября 2014 г. – $85,45. Аналитики связывали рост цен на нефть с санкциями США в отношении Ирана, которые могут ограничить предложение сырья. Министр экономического развития Максим Орешкин среди причин увеличения цены нефти называл также ситуацию в Венесуэле, где снижается добыча.
ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены
MARWAN NAAMANI / AFP
Крупнейший по уровню добычи нефти член ОПЕК – Саудовская Аравия. Согласно данным картеля на 2017 г., Саудовская Аравия добывает 9,96 млн баррелей в сутки и экспортирует 6,97 млн баррелей. В ежегоднике BP, одном из наиболее авторитетных источников статистических данных по нефти, приводятся другие цифры: в 2017 г. добыча Саудовской Аравии составляла 11,95 млн баррелей в сутки
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ESSAM AL-SUDANI / Reuters
Ирак, по данным ОПЕК на 2017 г., добывал 4,47 млн баррелей в сутки и экспортировал 3,802 млн баррелей. BP оценивает добычу Ирака в 2017 г. в 4,52 млн баррелей в сутки
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Raheb Homavandi / Reuters
Добычу Ирана ОПЕК оценивает в 3,87 млн баррелей в сутки, а экспорт – 2,125 млн баррелей в сутки (2017 г.). По данным BP, добыча Ирана в 2017 г. составляла 4,98 млн баррелей в сутки
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Kamran Jebreili / AP
Объединенные Арабские Эмираты добывали 2,97 млн баррелей в сутки, а экспортировали 2,38 млн баррелей в 2017 г., приводит данные ОПЕК. BP приводит другие цифры по добыче: 3,94 млн баррелей в сутки
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Gustavo Ferrari / AP
Кувейт в 2017 г. добывал 2,7 млн баррелей в сутки, а экспортировал 2,01 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По данным BP, страна добывала 3,03 млн баррелей в сутки в прошлом году
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Jorge Silva /REUTERS
Добыча Венесуэлы в 2017 г. составляла 2,035 млн баррелей в сутки, экспорт – 1,6 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По версии BP, страна добывает 2,11 млн баррелей в сутки
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MARTIN BUREAU / AFP
Ангола в прошлом году добывала 1,63 млн баррелей в сутки по версии ОПЕК и 1,67 млн - по данным BP. Экспорт составлял 1,58 млн баррелей в сутки
7/14
Akintunde Akinleye / Reuters
Нигерия – крупнейшая африканская страна – участница ОПЕК. Добыча в 2017 г. составила 1,5 млн баррелей в сутки (данные ОПЕК) или 1,99 млн баррелей в сутки (данные BP). При этом экспорт, по данным той же ОПЕК, выше производства – 1,8 млн баррелей в сутки
8/14
DeAgostini/Getty Images
Еще одна африканская страна в картеле – Алжир. По версии ОПЕК, страна добывала 1,06 млн баррелей в сутки в 2017 г., а экспортировала 632 600 баррелей в сутки. По данным BP, добыча составляла 1,54 млн баррелей в сутки
9/14
Kuni Takahashi/Getty Images
Ливия в прошлом году добывала 817 000 баррелей в сутки (данные ОПЕК) и экспортировала 792 100 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Ливии в 865 000 баррелей в сутки
10/14
Tim de Waele/Corbis via Getty Images
Катар добывал в 2017 г. 600 000 баррелей в сутки по версии ОПЕК и всего лишь 1,9 млн баррелей в сутки по версии BP. Экспорт ОПЕК оценивает в 466 000 баррелей в сутки
11/14
Alejandra Parra/Bloomber/Getty Images
Добычу Эквадора в 2017 г. и ОПЕК, и BP оценили в 531 000 баррелей в сутки. Экспорт, по данным ОПЕК, составил 385 400 баррелей в сутки
12/14
Justin TALLIS / AFP
Габон вернулся в состав картеля в июле 2016 г. ОПЕК оценивает добычу страны в 2017 г. в 210 000 баррелей в сутки, экспорт – в 188 400 баррелей в сутки. По данным BP, в прошлом году Габон добывал 200 000 баррелей в сутки
13/14
Pascal Fletcher/REUTERS
Весной 2017 г. членом ОПЕК стала Экваториальная Гвинея. По данным организации, страна в прошлом году добывала 129 000 баррелей в сутки, а экспортировала 128 200 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Экваториальной Гвинеи в 199 000 баррелей в сутки
24 сентября рано утром Навальный вышел из спецприемника после 30 суток ареста за нарушения правил организации акции «Забастовка избирателей» в Москве 28 января. Его сразу же задержали.
В тот же день Симоновский райсуд Москвы приговорил его к 20 суткам ареста. Как следует из постановления суда, Навальному вменяется публикация анонса акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября, а также призывов к ней в виде твита и видеоролика 24 сентября. По мнению судьи, находившийся в заключении Навальный не мог не знать о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию, а его призывы повлекли помехи движению пешеходов и транспортных средств, а также причинение вреда здоровью людей и ущерба автомобилям.
Все административные аресты Алексея Навального
Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»
24 сентября оппозиционер Алексей Навальный вышел из спецприемника, где отбывал 30 суток административного ареста, но был сразу же задержан. Вечером Симоновский райсуд Москвы приговорил Навального еще к 20 суткам административного ареста. В 2011-2018 гг. его приговаривали к административным арестам 10 раз, всего он провел в спецприемнике 192 дня
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Денис Абрамов / Ведомости
В 2011 г. Навальный был арестован на 15 суток после выступления 5 декабря 2011 г. на согласованном с властями оппозиционном митинге против фальсификации итогов выборов
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Sergey Ponomarev / AP
В мае 2012 г. Навальный получил 15 суток административного ареста за неповиновение полиции после того, как 9 мая его задержали у метро «Баррикадная» на «народных гуляниях»
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Денис Абрамов / Ведомости
В феврале 2014 г. Навальный был признан виновным в неисполнении законного требования сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП) во время акции в поддержку осужденных по «болотному делу», суд приговорил его к семи суткам административного ареста
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Филипп Киреев / ТАСС
В феврале 2015 г. Навальный арестован на 15 суток за раздачу листовок в метро, когда он агитировал за марш «Весна»
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Evgeny Feldman for Alexey Navalny's campaign photo via AP
В марте 2017 г. Навальный был арестован на 15 суток за сопротивление полицейским на антикоррупционной акции в центре Москвы
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Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»
В июне 2017 г. политик был арестован на 30 суток – за повторное нарушение правил проведения митингов и демонстраций. Позже Мосгорсуд смягчил административный арест до 25 суток
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Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»
В октябре 2017 г. Симоновский райсуд Москвы отправил Навального под административный арест на 20 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия. Из-за этого он не смог попасть на несогласованную встречу с петербуржцами на Марсовом поле 7 октября, приуроченную к 65-летию президента
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Евгений Разумный / Ведомости
15 мая 2018 г. Тверской районный суд назначил Навальному 30 суток административного ареста за организацию несанкционированной акции 5 мая (на фото). На политика был составлен протокол за повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий и неповиновение полицейскому. По первому нарушению Навальный был арестован на 30 суток, по второму – на 15. Сроки административного ареста не суммировались
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Vasily MAXIMOV / AFP
В августе 2018 г. Навальный был вновь арестован на 30 суток за повторное нарушение правил организации и проведения публичного мероприятия. Административный протокол в отношении Навального был составлен за акцию «Забастовка избирателей», которая прошла 28 января 2018 г. Из-за ареста Навальный пропустил акции против пенсионной реформы
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Дмитрий Серебряков / ТАСС
24 сентября Навальный вышел из спецприемника, где отбывал 30 суток административного ареста, но был сразу же задержан. Вечером Симоновский райсуд Москвы приговорил Навального еще к 20 суткам административного ареста – за публикацию анонса акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября, а также призывов к ней в виде твита и видеоролика от 24 августа