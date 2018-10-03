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«Фосагро» продала украинскую «дочку»

Химический холдинг «Фосагро» продал свое дочернее предприятие на Украине – ООО «Фосагро-Украина». Это следует из списка аффилированных лиц компании. Первым на это внимание обратил «Интерфакс». Агентству в «Фосагро» подтвердили выход из украинской «дочки», отказавшись от дальнейших комментариев.

Весной Украина ввела санкции против «Фосагро», «Еврохима», «Уралхима» и ряда других российских производителей минеральных удобрений. Ограничения будут действовать как минимум три года.

Действия Украины не несут негативных последствий для компании, говорил тогда гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев. По его словам, компания сможет быстро переориентировать этот объем на рынки России и других стран. «Принятые меры в первую очередь негативно скажутся на местных аграриях <…> именно российская продукция на протяжении последних лет оставалась наиболее эффективным способом удовлетворения внутренних потребностей сельского хозяйства на Украине», – отмечал Гурьев. В конце мая «Фосагро» решила прекратить отгрузку продукции украинским потребителям.

Об уходе с украинского рынка объявил также «Еврохим». Компания продала украинскую «дочку» еще в мае.