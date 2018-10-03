«Фосагро» продала украинскую «дочку»

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Химический холдинг «Фосагро» продал свое дочернее предприятие на Украине – ООО «Фосагро-Украина». Это следует из списка аффилированных лиц компании. Первым на это внимание обратил «Интерфакс». Агентству в «Фосагро» подтвердили выход из украинской «дочки», отказавшись от дальнейших комментариев.
Весной Украина ввела санкции против «Фосагро», «Еврохима», «Уралхима» и ряда других российских производителей минеральных удобрений. Ограничения будут действовать как минимум три года.
Действия Украины не несут негативных последствий для компании, говорил тогда гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев. По его словам, компания сможет быстро переориентировать этот объем на рынки России и других стран. «Принятые меры в первую очередь негативно скажутся на местных аграриях <…> именно российская продукция на протяжении последних лет оставалась наиболее эффективным способом удовлетворения внутренних потребностей сельского хозяйства на Украине», – отмечал Гурьев. В конце мая «Фосагро» решила прекратить отгрузку продукции украинским потребителям.
Об уходе с украинского рынка объявил также «Еврохим». Компания продала украинскую «дочку» еще в мае.
Политика
Новости
Путин назначил Беглова врио губернатора Петербурга
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Президент Владимир Путин назначил Александра Беглова, который до сих пор был его полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Путин также принял отставку с этой должности по собственному желанию от Георгия Полтавченко.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о решении Путина сменить губернатора Петербурга. Полтавченко президент предложил возглавить совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Это крупнейший судостроительный холдинг в России, который на 100% принадлежит государству. Срок полномочий Полтавченко истекал в 2019 г., он руководил городом с 2011 г.
Представитель Кремля уточнял, что Путин предложил Беглову возглавить Петербург до выборов, которые пройдут в сентябре 2019 г. Он не уточнил, дал ли Беглов согласие на участие в выборах и обсуждалась ли эта тема на встрече с Путиным. Это личное решение президента, рассказал «Ведомостям» бывший федеральный чиновник: «Беглова и переводили в декабре прошлого года полпредом в СЗФО с расчетом на будущее губернаторство. Он много работал в городе и в свое время был там врио губернатора».
Беглов стал исполняющим обязанности губернатора Петербурга во второй раз: впервые это случилось в 2003 г., когда в отставку с должности губернатора ушел Владимир Яковлев. Беглов руководил городом в течение трех месяцев до выборов, на которых победила Валентина Матвиенко. С декабря 2017 г. Беглов был полномочным представителем президента в СЗФО.
10 губернаторов, получивших наибольший доход в 2017 году
Валерий Шарифулин/ТАСС
«Ведомости» представляют рейтинг доходов губернаторов на основании их деклараций за 2017 г. Лидером рейтинга богатейших губернаторов в 2017 г. стал врио главы Красноярского края Александр Усс. Его личный доход за прошлый год составил 221,63 млн руб. Как указано в его декларации, 192,95 млн руб. из них получено в наследство. В 2016 г., когда Усс занимал пост спикера заксобрания региона, он заработал 24,8 млн руб. В его собственности четыре земельных участка, жилой дом, четыре дачных дома, а также автомобиль Range Rover
1/10
Евгений Разумный / Ведомости
Доход губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в прошлом году составил 60,42 млн руб. против 73,8 млн руб. годом ранее. Он владеет тремя земельными участками, двумя жилыми домами, дачей, квартирой, гаражом и нежилыми помещениями. Также он задекларировал автомобиль Mercedes Benz GLE 63
2/10
Евгений Разумный / Ведомости
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в прошлом году заработал 53,13 млн руб., тогда как в 2016 г. – 97,9 млн руб. В его собственности нет ни недвижимости, ни автомобилей
3/10
Егор Алеев/ТАСС
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в прошлом году заработал 43,64 млн руб. Он владеет земельным участком, двумя квартирами, нежилым помещением и снегоходом Lynx 69 Yeti 600 ACE
4/10
Донат Сорокин/ТАСС
Глава республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров задекларировал доход в 37,77 млн руб. в 2017 г. В его собственности дом и Lexus LS 46
5/10
Сергей Портер / Ведомости
Губернатор Удмуртской республики Александр Бречалов в 2017 г. заработал 34,1 млн руб. против 4,63 млн руб. годом ранее. В его собственности половина четырехкомнатной квартиры и два легковых автомобиля Volkswagen Multivan
6/10
Евгений Разумный / Ведомости
Глава Сахалинской области Олег Кожемяко, доход которого составил 25,24 млн руб. в прошлом году, задекларировал участок площадью 45 000 кв. м и четыре жилых дома
7/10
Александр Мамаев / URA.RU/ТАСС
Губернатор Ямало-Ненецкой автономной области Дмитрий Кобылкин в 2017 г. заработал 24,29 млн руб. В его декларации нет автомобилей и недвижимости
8/10
Максим Стулов / Ведомости
Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт задекларировал доход в 16,52 млн руб. за 2017 г. В его собственности квартира, машино-место, Lexus LX570, прицеп МЗСА 817717 и снегоход Lynx 69 Yeti 600
9/10
Антон Балашов/ТАСС
Губернатор Приморского края Андрей Тарасенко в прошлом году заработал 16,14 млн руб. Он владеет квартирой и гаражом-боксом, а также автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, снегоходом Lynx IV NX Yeti 4TEX и прицепом «Тонар»
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Исполняющий обязанности заместителя главы Воронежской области Юрий Агибалов, который получил единовременную выплату в виде 23 окладов, вошел в состав антикоррупционной комиссии региона. Указ об этом подписал губернатор региона Александр Гусев. Документ опубликован на сайте правительства региона.
В конце сентября Гусев уволил Агибалова, выплатив ему 23 должностных оклада и назначив к страховой пенсии доплату в размере 75% от среднего заработка. Через два дня руководитель региона назначил его на прежнюю должность в качестве исполняющего обязанности. Позже Гусев объявил, что Агибалов не войдет в состав нового правительства региона и покинет пост 8 октября.
В правительстве области объяснили, что решение о повторном назначении было принято в соответствии с законом Воронежской области от 2009 г. «О государственных должностях Воронежской области», а о выплатах – в связи с постановлением правительства региона от 2015 г. «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет и доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности)» и по решению комиссии правительства Воронежской области по пенсионному обеспечению за выслугу лет от 16 сентября 2018 г.
В понедельник Агибалов обратился с заявлением в прокуратуру с просьбой «провести проверку по законности выплаты ему компенсации в связи увольнением на пенсию». Сотрудники областной прокуратуры уже начали проверку.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Согласно закону время выхода на пенсию повысят для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 60 лет. До этого момента мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины – в 55.
Правительство предложило повысить пенсионный возраст в июне. Предполагалось, что для женщин возраст выхода на пенсию повысят до 63 лет, а для мужчин – до 65. Летом документ прошел первое чтение в Госдуме. Во втором – ключевом – чтении законопроект приняли на прошлой неделе, 26 сентября. Тогда скорректировали возраст выхода на пенсию для женщин, предложив повысить его до 60 лет. В третьем и окончательном чтении Госдума одобрила документ на следующий день. На этой неделе, 3 октября, закон о пенсионной реформе одобрил Совет Федерации.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
Григорий Сысоев / ТАСС
ЗА
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
1/10
Максим Стулов / Ведомости
ПРОТИВ
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
2/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
3/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Я считаю, что решение внесено своевременно и правильно. У нас нет времени, эти решения нужно принимать», – заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам
4/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ПРОТИВ
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ЗА
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в TwitterАлексей Кудрин
6/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
7/10
Андрей Махонин / Ведомости
ПРОТИВ
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
8/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин
9/10
Михаил Метцель / ТАСС
По словам президента России, ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы ему не нравится, но нужно думать о перспективе. «Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — заявил Владимир Путин во время поездки в Калининград
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ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» подало иск к оппозиционеру Алексею Навальному. Это следует из картотеки арбитражных дел. Суть претензий и требования истца в карточке не приводятся. Заявление зарегистрировано 1 октября и пока к производству не принято.
Компания упоминается в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Навальным. В расследовании утверждается, что в декабре 2017 г. премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» стало единственным исполнителем закупок продовольствия для Росгвардии, после чего цена закупаемых службой продуктов резко возросла.
Росгвардия в ответ на расследование ФБК заявила, что доставкой продовольствия для нее занимается «определенная правительством РФ организация в соответствии с действующим законодательством». Служба также подчеркнула, что в расследовании не учитываются различные показатели, в частности сезонность закупок, страна происхождения, стоимость тары.
Директор Росгвардии Виктор Золотов 11 сентября обнародовал видеообращение к Навальному. В нем он обвинил политика в «оскорбительных, клеветнических измышлениях» и вызвал на поединок. Кремль поддержал это решение.
Согласно информации системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» зарегистрировано в селе Петровка Красногвардейского района Крыма. Основной вид деятельности компании – производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы.
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Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям обратилось в суд с требованием приостановить продажу продукции, изготавливаемой Петелинской птицефабрикой (входит в группу «Черкизово»). Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Россельхознадзор ходатайствует о приостановлении деятельности предприятия на срок до 90 суток либо о наложении административного штрафа на юридическое лицо в размере от 700 000 до 1 млн руб.», – говорится в сообщении.
Причиной стало то, что в частях тушек-бройлеров «Петелинка», попавших в магазин, повторно обнаружены сальмонелла и листерии. В мае 2018 г. по этой же причине Петелинскую птицефабрику оштрафовали на 300 000 руб.
Петелинская птицефабрика вошла в группу «Черкизово» в 1997 г. Ее продукция, выпускаемая, в частности, под брендом «Петелинка», представлена практически во всех федеральных и локальных торговых сетях, отмечается на сайте группы.
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Бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, который сейчас занимает пост председателя фонда «Сколково», избрали президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом говорится в Twitter Российской шахматной федерации (Дворкович входит в ее попечительский совет).
Выборы президента ФИДЕ состоялись на конгрессе организации в Батуми. Ранее британец Найджел Шорт снял свою кандидатуру с выборов в пользу Дворковича. Таким образом, на пост руководителя организации помимо Дворковича претендовал только вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос.
Перед началом голосования бывший вице-премьер выступил перед членами конгресса. Он назвал себя командным игроком, претендующим на пост президента организации, чтобы «служить шахматам». «Я буду стюардом, работающим на благо шахмат», – отмечал Дворкович. По его мнению, одна из главных задач организации – сократить расходы и увеличить инвестиционную привлекательность организации. «ФИДЕ должна научиться зарабатывать деньги», – уверен он. Бывший чиновник также призвал шахматистов тесно сотрудничать с ведущими спортивными организациями мира, в том числе с Международным олимпийским комитетом, Международной федерацией футбола и другими крупными международными федерациями и спонсорами. По ходу его выступления зал несколько раз аплодировал, отмечает ТАСС.
Предыдущий президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов возглавлял организацию более 20 лет – с 1995 г. В конце 2015 г. минфин США включил его в санкционный список за действия в интересах сирийских властей. В апреле 2018 г. президентский совет шахматной организации попросил его немедленно уйти в отставку. ФИДЕ объясняла это тем, что из-за его нахождения в санкционном списке у нее появились проблемы с банками, замораживающими счета ФИДЕ. Илюмжинов отказался подавать в отставку, в июле он был отстранен от работы. В результате россиянин решил не баллотироваться на новый срок.
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Бывший глава авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлота») Дмитрий Сапрыкин может стать новым генеральным директором АО «Международный аэропорт «Внуково», говорится в сообщении компании. Акционеры должны принять решение на внеочередном собрании 7 ноября. Они также рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего главы Василия Александрова.
Сапрыкин был заместителем гендиректора «Аэрофлота» в 2009–2015 гг. В сентябре 2015 г. он стал гендиректором авиакомпании «Трансаэро», сохранив при этом должность в «Аэрофлоте». В этот период правительство пыталось спасти вторую авиакомпанию страны от банкротства, передав ее «Аэрофлоту». Позже «Трансаэро» все-таки лишилась сертификата эксплуатанта, а Сапрыкин в ноябре 2015 г. покинул компанию и стал гендиректором авиакомпании «Россия». В сентябре 2018 г. совет директоров авиакомпании прекратил его полномочия, несмотря на то что контракт истекал в ноябре 2018 г. В тот же месяц Сапрыкин был назначен первым заместителем генерального директора «Внуково».
«Россия» – третья в стране авиакомпания по перевозкам пассажиров после «Аэрофлота» и S7 Group. С января по июль 2018 г. компания перевезла 6,26 млн человек. Это крупнейшая из трех дочерних авиакомпаний «Аэрофлота».
Политика
Новости
Голикова написала колонку о роли пожилых людей в обществе
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Вице-премьер Татьяна Голикова написала для журнала «Русский пионер» колонку о роли пожилых людей в обществе. С учетом роста продолжительности жизни и старения населения роль пожилых становится все важнее, указывает она.
«На бабушках, дедушках, на родителях, которые тоже становятся бабушками и дедушками, держатся поколения и поколения семей в нашей стране. Бабушки и мамы воспитывают детей, помогают во всем молодым. Потом приходит момент, когда уже они нуждаются в нашей заботе», — рассуждает Голикова.
Вопросы заботы о пожилых, по ее словам, стоят достаточно остро, а для их решения нужны системный подход и тесное взаимодействие ведомств, общественных организаций и гражданского общества. Голикова напоминает, что создается система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами с господдержкой, которая к 2022 г. затронет всю страну. Государство также развивает тему «активного долголетия».
Самый важный аспект, по словам Голиковой, — это «зрелость общества» с точки зрения восприятия пожилых людей. «Кто-то в 60 лет считает себя бабушкой или дедушкой и чувствует себя старым и дряхлым в свои годы. Кто-то — и их действительно много — молод душой, бодр, полон идей и планов», — пишет она.
Голикова отметила, что тема для нее «очень личная» — в детстве она жила со строгой и «очень боевой» бабушкой.
На прошлой неделе Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о пенсионной реформе, предусматривающий повышение пенсионного возраста. 3 октября Совет Федерации одобрил инициативу, теперь документ должен подписать президент Владимир Путин. Реформа предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста: для женщин — с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65. В изначальной версии, предложенной правительством, для женщин возраст выхода на пенсию должен был повыситься до 63 лет. После того как законопроект был принят Госдумой в первом чтении, Путин объявил о смягчении условий реформы.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
Григорий Сысоев / ТАСС
ЗА
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
1/10
Максим Стулов / Ведомости
ПРОТИВ
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
2/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
3/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Я считаю, что решение внесено своевременно и правильно. У нас нет времени, эти решения нужно принимать», – заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам
4/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ПРОТИВ
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ЗА
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в TwitterАлексей Кудрин
6/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
7/10
Андрей Махонин / Ведомости
ПРОТИВ
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
8/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин
9/10
Михаил Метцель / ТАСС
По словам президента России, ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы ему не нравится, но нужно думать о перспективе. «Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — заявил Владимир Путин во время поездки в Калининград
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Журнал Forbes представил рейтинг самых богатых американцев. В него вошли 400 человек. В этом году список впервые возглавил основатель Amazon Джефф Безос, его состояние Forbes оценил в $160 млрд. Безос ранее стал первым человеком, чье состояние, по данным издания, достигло $100 млрд.
Как отмечает Forbes, впервые с 1994 г. на первом месте рейтинга оказался не сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Он опустился на второе место, его состояние, по оценке Forbes, чуть ли не вдвое ниже, чем у Безоса: $97 млрд.
На третьем месте – бизнесмен Уоррен Баффетт, его состояние оценено в $88,3 млрд, а на четвертом – основатель Facebook Марк Цукерберг с $61 млрд. На пятой строчке рейтинга сооснователь Oracle Ларри Эллисон ($58,4 млрд), на шестой – сооснователь Google Ларри Пейдж ($53,8 млрд).
В списке есть уроженец СССР. Это сооснователь Google Сергей Брин, чье состояние оценивается в $52,4 млрд. В топ-10 также вошли братья Чарльз и Дэвид Кох, состояние первого Forbes оценил в $53,5 млрд, а второго – в $52,3 млрд.
Гендиректор SpaceX Илон Маск находится на 24-м месте, его состояние оценено в $19,6 млрд. Кроме того, в рейтинг вошел президент США Дональд Трамп. Он на 259-й строчке, его состояние Forbes оценил в $3,1 млрд. До избрания Трампа президентом (он победил на выборах в ноябре 2016 г.) его состояние оценивалосьв $4,5 млрд.
Самый молодой участник списка – 28-летний сооснователь Snapchat Эван Шпигель. Forbes поместил его на 354-ю строчку, оценив его состояние в $2,3 млрд.
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Премьер-министр и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал партию извлечь урок из прошедших губернаторских выборов. Об этом он заявил на заседании комиссии «Единой России» по контролю за реализацией предвыборной программы, передает «Интерфакс».
«Естественно, нужно разобрать и те ситуации, которые были связаны со сложностями и неудачами, которые возникли у наших кандидатов, кандидатов, которых поддержала “Единая Россия”. Скажу прямо — это нормально, это демократия, но для партии — определенный урок», — подчеркнул Медведев. По его словам, в будущем нужно вернуть утраченные позиции.
В то же время кампанию «Единой России» на выборах на основе полученного результата он назвал успешной. У партии «достаточно значительной запас прочности», но есть и «серьезный потенциал для нового роста», подчеркнул премьер.
В конце сентября секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что по итогам единого дня голосования 9 сентября партия примет ряд кадровых решений. По его словам, выборная кампания проходила на фоне жестких дискуссий о пенсионной реформе и в некоторых регионах партийцы не смогли провести разъяснительную работу.
23 сентября во Владимирской области и Хабаровском крае прошли вторые туры выборов губернатора, по итогам которых единороссы проиграли. Во Владимирской области кандидат от «Единой России» и действующий губернатор Светлана Орлова (37,46%) уступила кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину (57,03%). В Хабаровском крае была аналогичная ситуация: кандидат-единоросс Вячеслав Шпорт (28%) проиграл кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу (70%).
В двух регионах — Хакасии и Приморье — губернатора по итогам выборов избрать пока не смогли. В Хакасии прошел первый тур, и кандидат-единоросс Виктор Зимин не смог набрать необходимого для победы количества голосов. Перед вторым туром, в котором он должен был соперничать с кандидатом от КПРФ Валентином Коноваловым, он снял свою кандидатуру. 3 октября президент Владимир Путин назначил врио главы Хакасии Михаила Развозжаева, который с 2014 г. занимал должность заместителя министра по делам Северного Кавказа.
В Приморье прошли два тура выборов, но их результаты были отменены из-за нарушений. Во втором туре участвовали врио губернатора, единоросс Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Тарасенко после отмены результатов отказался от продолжения кампании. На его место был назначен Олег Кожемяко, ранее занимавший пост губернатора Сахалинской области. Он объявил, что будет участвовать в выборах губернатора как самовыдвиженец.
Хозяин Дальнего Востока. Чем известен Олег Кожемяко
Андрей Оглезнев / Амурская правда
Президент Владимир Путин назначил Олег Кожемяко врио губернатора Приморья и одобрил его идею участвовать в новых выборах руководителя региона. Жизненный путь Кожемяко и его самые яркие образы – в фотогалерее «Ведомостей»
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instagram.com/kozhemiako.oleg
Кожемяко родился в Приморье и в 1992 г. окончил Дальневосточный коммерческий институт, который находится во Владивостоке. Первое место работы Кожемяко - мастер на Приморской ГРЭС. Затем он стал заниматься предпринимательской деятельностью и в конце 80-х годов запустил цветочный бизнес
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Влдаимир Саяпин / ТАСС
В 90-е он стал заниматься рыбным бизнесом: его производственно-пищевое объединение стало основным акционером приморского рыбодобывающего предприятия «Преображенская база тралового флота», а сам он возглавил совет директоров этой компании. В июле 2018 г. его семья - жена, сестра и сын - вышла из этого бизнеса
На фото: Кожемяко (слева) знакомит председателя Госкомрыболовства Евгения Наздратенко с продукцией «Преображенской базы тралового флота». Последний был главой Приморского края с 1993 по 2001 г.
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Игорь Буймистров / ТАСС
Свою политическую карьеру Кожемяко начал тоже в Приморском крае - сначала он был избран в законодательное собрание региона, а затем стал представителем края в Совете Федерации
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Первые свои губернаторские выборы Кожемяко проиграл - он занял третье место на голосовании в Камчатской области в 2004 г., набрав всего 14,14% На фото: предвыборная агитация Кожемяко на выборах в Камчатской области
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Вячеслав Мурашко / ТАСС
Кожемяко - абсолютный лидер по количеству регионов, которые он возглавлял. До Приморского края он руководил Корякией, Амурской областью и Сахалином На фото: Кожемяко (второй справа) в должности губернатора Корякии в поселке Корф Олюторского района инспектирует процесс подготовки региона к отопительному сезону
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Алексей Дружинин / ТАСС
Сахалинскую область Кожемяко возглавил в 2015 г. после того, как ушел в отставку из-за утраты доверия обвиненный в коррупции Александр Хорошавин
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Сергей Красноухов / ТАСС
Кожемяко в октябре 2015 г. во время осмотра подтопленных домов на Сахалине. На остров тогда обрушился сильный ураган, на юге в течение ночи выпало около 40% месячной нормы осадков
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Геннадий Гуляев / Коммерсантъ
Кожемяко - любитель мотоциклов. В его декларации значится Harley-Davidson XL883N
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Сергей Красноухов/ТАСС
Новый врио главы Приморья - любитель здорового образа жизни. Он купается в проруби, занимается различными видами спорта, соблюдает пост
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Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Кожемяко – не бедный человек. Он вошел в десятку губернаторов, получивших наибольший доход по итогам 2017 г. Он заработал 25,24 млн руб., задекларировал участок площадью 45 000 кв. м и четыре жилых дома На фото: Кожемяко в должности губернатора Сахалина с супругой на церемонии открытия VI Сахалинского международного кинофестиваля «Край света»
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США своей внешней политикой подрывают веру в доллар как универсальный инструмент и единственную резервную валюту, заявил президент России Владимир Путин. По его мнению, эта ситуация заставила европейские власти задуматься о «новых возможностях», в том числе об организации расчетов в других валютах помимо доллара.
По словам Путина, американские власти «пилят сук, на котором сидят». Российского президента удивила такая политика. «Но мне кажется, это типичная ошибка любой империи, когда люди думают, что все так мощно, так сильно, так устойчиво, что никаких негативных последствий не будет. Ан нет, они наступают рано или поздно», — уверен Путин. Он напомнил, что президент Франции Эмманюэль Макрон недавно призывал повысить экономический суверенитет Евросоюза, снизив зависимость от США. Российский лидер добавил, что это правильная стратегия в ситуации, когда кто-то «пытается получить конкурентные преимущества в бизнесе» с помощью политических инструментов.
Ранее The Bell со ссылкой на источники написал, что правительство готовит проект дедолларизации российской экономики. План не предусматривает ограничительных или запретительных мер, «запрета расчетов в долларах не будет», уточнял источник в одном из ведомств, участвующих в обсуждении. Упор сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах. 3 октября министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия и ее внешние партнеры уже постепенно отказываются от долларов при расчетах, но чтобы этот процесс активизировался, он должен стать выгодным. Он отмечал, что Минэкономразвития, Центробанк и Минфин подготовили «набор предложений» по этой теме, который должен утвердить премьер-министр Дмитрий Медведев.
О необходимости дедолларизации экономики летом говорил руководитель ВТБ Андрей Костин. На встрече с Путиным в июле он заявил, что банк подготовил предложения, направленные на «расширение использования рубля в международных расчетах». Инициативу Костина поддержал Минфин. В начале октября банкир заявил, что Путин «в целом» одобрил его идею. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер говорил о «сокращении роли доллара» раньше Костина.