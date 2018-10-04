Президент РЖД рассказал о капсульной альтернативе плацкартным вагонам
Гендиректор РЖД Олег Белозеров рассказал, что одной из альтернатив выводимым из эксплуатации плацкартным вагонам станут вагоны капсульного типа с индивидуальным пространством. «На базе принципа формирования общего или плацкартного вагона, в общем пространстве без купе будут созданы зоны персонального комфорта», — рассказал Белозеров «Российской газете» на транспортном форуме РЖД «PRO//Движение.1520» в Сочи.
Белозеров напомнил, что программа развития РЖД включает замену традиционного плацкарта более комфортными вагонами нового типа уже в ближайшие два года. По его словам, кроме капсульных вагонов, есть предложения по «пространству-трансформеру», где можно было бы формировать свое место для поездки.
В соответствии с проектом Долгосрочной программы развития РЖД, компания прекратит покупать традиционные плацкартные вагоны с 2025 г. По состоянию на 31 декабря 2016 г. на плацкартные вагоны приходилось 36% подвижного состава Федеральной пассажирской компании (ФПК, 100%-ная «дочка» РЖД). В 2016 г. на них выполнено 66% перевозок в дальнем следовании.
На смену плацкарте должны прийти одноэтажные вагоны нового типа. Они будут выполнены в виде двухвагонного сцепа с герметизированным переходом. Вместо купе проводника в одном из вагонов каждой пары появится сервисная зона с вендинговыми аппаратами или место для перевозки багажа, в одной из туалетных комнат будет душевая кабина. Часть плацкартных вагонов старше 12,5 года модернизируют с обновлением оборудования и интерьера, включая USB-розетки, сенсорные панели и светодиодную подсветку.