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Бизнес
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Медведев поддержал субсидирование цен на бензин и рост налогов для нефтяников

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Медведев поддержал схему субсидирования цен на бензин и дизельное топливо, о которой нефтяные компании в последнее время спорили с Минфином. Об этом сообщили РБК два источника — близкий к одной из нефтяных компаний и один из консультантов компаний; они знакомы с текстом протокола по итогам совещания 18 сентября, который был подписан на днях.

О подписании протокола сообщили и «Коммерсанту» источники в отрасли, а также подтвердили в пресс-службе Белого дома, отказавшись от комментариев по содержанию.

Премьер одобрил увеличение бюджетных субсидий на топливо при помощи механизма демпфирующей надбавки, который должен заработать с 2019 г., но также одобрил и предложение профинансировать часть субсидии за счет роста НДПИ для всей отрасли, рассказали собеседники РБК.

Как пишет «Коммерсантъ», по оценке Минфина, снижение базовой цены на бензин и дизельное топливо — до 50,4 тыс. руб. и 45 тыс. руб. на тонну соответственно — должно было увеличить субсидию НПЗ на 230 млрд руб. в год и именно такие уровни зафиксированы в протоколе по итогам совещания. Также в протоколе говорится, что половину дополнительных расходов бюджетной системы, связанных с изменением параметров базовой цены нефтепродуктов, должны компенсироваться за счет роста НДПИ на нефть, сообщает издание. 

Источники газеты говорят, что основная причина того, что выход протокола задерживался — это недовольство «Роснефти». Как отмечает «Коммерсантъ», для отрасли решение правительства выгодно, однако оно менее привлекательно для компаний с большой добычей и сравнительно меньшей переработкой, в частности для «Роснефти». Ряд источников газета в Белом доме не исключили, что компании еще удастся повлиять на итоговое решение по НДПИ. 

В «Роснефть» на запрос «Коммерсанта» не ответили. 

Бизнес
Новости

Туроператоры сообщили о планах «РоссТура» прекратить работу

Ведомости
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Компания «РоссТур» объявит об остановке работы. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, передает «Интерфакс».

По ее словам, гендиректор «РоссТура» Александр Недополз сделает объявление «в ближайшее время». Причина, отметила она, заключается в том, что у него нет денег, чтобы оперативно погасить задолженность перед туроператорами, а те в свою очередь не готовы дать ему отсрочку.

О каком количестве туристов может идти речь, пока неясно, добавила Тюрина. «РоссТур» позиционировал себя как центр бронирования — через него бронировали туры у крупных туроператоров другие агентства, пояснила она.

6 октября запланировано совещание в Ростуризме с участием руководства «РоссТура» и туроператоров, заключила пресс-секретарь РСТ.

Как сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на Недополза, «РоссТур» планирует завершить туроператорскую деятельность и объявит об этом 5 или 8 октября, но при этом продолжит заниматься агентской деятельностью.

Ранее АТОР писал о том, что 2 октября «РоссТур» приостановил сотрудничество сразу с четырьмя крупными туроператорами — PEGAS Touristik, Coral Travel, Sunmar и «Интурист».

В реестр туроператоров внесены сведения о трех юрлицах «РоссТура»: ООО «Развитие Общественной Системы Сервиса и Туризма» (ООО «РоссТур»), ООО «Туроператор РТ-Центр» и ООО «Туроператор Р-Тур». Финансовые гарантии на 50 млн руб. предоставила компания ERV.

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Политика
Новости

Индонезия отложила покупку российских истребителей из-за санкций США

Ведомости
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Поставка в Индонезию российских истребителей Су-35 задерживается на неопределенный срок по просьбе индонезийских властей, которые опасаются санкций США. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на человека, близкого к аппарату правительства, и топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности. По словам источников, контракт на поставку 11 истребителей все еще действителен, однако сроки поставки неизвестны.

Переговоры с Джакартой о возможной поставке истребителей начались в 2015 г. Тогда индонезийские военные заявили о прямом указании президента закупить Су-35 для замены устаревших американских истребителей F-5 Tiger. Закупаемые истребители должны войти в состав 11-й эскадрильи 5-го авиационного крыла ВВС Индонезии (военно-воздушная база Sultan Hasanuddin в Макасаре, Сулавеси). Контракт на российскую поставку стоимостью $1,154 млрд Индонезия подписала в феврале этого года, став вторым иностранным заказчиком истребителя этого типа. Впервые соглашение с Россией подписал Китай в 2015 г., заказав 24 истребителя общей стоимостью свыше $2 млрд.

Незадолго до подписания визит в Индонезию делегации из России совпал с приездом министра обороны США Джеймса Мэттиса. Тогда он пригрозил прекратить поставки запчастей к состоящим на вооружении американским самолетам. В случае отказа от контракта с Россией министр пообещал организовать поставки истребителей F-16. По словам источника, несмотря на то что решение о закупке истребителей было принято задолго до введения санкций, власти США до сих пор не высказали четкую позицию по этому вопросу.

Проблемы с контрактом возникли также из-за поиска банка для проведения сделки. Часть контракта должна быть покрыта российским коммерческим кредитом, однако банки также опасаются санкций США и не хотят участвовать в сделке с «Рособоронэкспортом». Как сообщил один из источников «Коммерсанта», российские власти рассматривали в качестве кредитора ВТБ, однако представители банка опровергли эту информацию.

Политика
Новости

МИД назвал «пропагандистской акцией» высылку россиян из Нидерландов

Ведомости
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Российский МИД назвал высылку четверых россиян из Нидерландов очередной «срежиссированной пропагандистской акцией». Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства. Нидерландские власти заподозрили их в подготовке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), попытке получить данные о расследовании крушения Boeing на Украине в 2014 г., а также в связях с ГРУ.

МИД России обратил внимание на то, что Нидерланды обнародовали данные об этом лишь сейчас, спустя полгода после самих событий. По мнению российского ведомства, Амстердам пытается повлиять на повестку перед сессией ОЗХО, запланированной на 9 октября. Дипломатов удивили обвинения в попытках получить данные о расследовании крушения над Донбассом в 2014 г. «Как будто бы для этого необходимо находиться рядом с «объектом нападения», — заявил российский МИД.

О том, что нидерландские власти выслали в апреле четверых россиян, стало известно в четверг, 4 октября. Руководитель Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) Онно Эйхелсхейм сообщил, что они прилетели в Амстердам 10 апреля под именами Евгений Серебряков, Алексей Моренец, Олег Сотников и Алексей Минин. При себе у них были дипломатические паспорта. Как считают нидерландские спецслужбы, целью россиян была ОЗХО, которая расследовала отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. 13 апреля подозреваемые начали активную часть своей операции в Гааге, недалеко от штаб-квартиры ОЗХО, когда и были задержаны, а затем высланы из страны.

Позже минюст США сообщил, что предъявил Моренцу, Серебрякову, Сотникову и Минину обвинения в киберпреступлениях, несанкционированном доступе к сетям, краже личных данных и отмывании денег. Вместе с ними американцы обвинили еще троих россиян. По данным властей США, обвиняемые россияне проводили «сложные компьютерные взломы, затронувшие граждан США, юридических лиц, международные организации и их сотрудников по всему миру». Мишенями кибератак могли стать 34 организации — в том числе Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Антидопинговое агентство США (USADA), Спортивный арбитражный суд (CAS), Международная федерация футбола (FIFA), компания Westinghouse Electric Company, лаборатория химического оружия в Гааге и атомная станция в США. ФБР объявило семерых россиян в розыск, отметив, что пока не может их задержать, поскольку фигуранты находятся в России. Великобритания пригрозила России новыми санкциями из-за этого инцидента.

Выбор редактора
Политика
Новости

Вице-президент США обвинил Китай в беспрецедентном вмешательстве в выборы

Ведомости
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Китай вмешивается в американскую демократию и пытается влиять на общественное мнение в США, заявил вице-президент США Майк Пенс. Выдержка из речи американского политика опубликована в его официальном Twitter.

По словам Пенса, действия России меркнут на фоне того, что делает Китай на территории США. Китай «хочет видеть другого американского президента», уверен Пенс. Пекин, по его словам, предпринимает беспрецедентные шаги для вмешательства в выборы в конгресс США и президентские выборы 2020 г. Вице-президент США обвинил Китай в использовании политических, экономических и военных инструментов, а также пропаганды и «долговой дипломатии» для наращивания влияния в мире. Стремясь укрепить свои позиции в Азии, Африке, Европе и Латинской Америке, страна раздает многомиллиардные кредиты государствам в этих регионах. «Пекин продлил жизнь коррумпированному и некомпетентному режиму [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро в Венесуэле, пообещав стране $5 млрд сомнительных кредитов, которые будут гаситься нефтью», – завил Пенс.

Пенс надеется, что вскоре Китай докажет делами, а не словами уважение к США. Однако Вашингтон не намерен смягчать свою позицию в отношении этой страны, пока отношения между странами не будут основаны на «справедливости, взаимности и уважении суверенитета». Он также пригрозил Пекину расширением торговых пошлин, если не будет достигнута «честная и взаимная торговая сделка».

Ранее о том, что Пенс обвинит Китай во вмешательстве в дела США, сообщила газета The Wall Street Journal. Издание ссылалось на выдержки из речи американского политика, которые оказались в распоряжении журналистов. Газета отмечала, что речь вице-президента США основана на замечаниях президента страны Дональда Трампа, озвученных на прошлой неделе в Организации Объединенных Наций (ООН). Трамп в ходе своей речи обвинил Китай в подготовке вмешательства в предстоящие ноябрьские выборы в конгресс, а также в попытках сорвать жесткую торговую политику президентской администрации в отношении КНР.

Бизнес
Новости

Сроки строительства трассы М11 могут сдвинуть из-за археологических находок

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Госкомпания «Автодор» сообщила на своем сайте о возможном изменении сроков завершения строительства двух участок новой скоростной дороги между Москвой и Петербургом из-за археологических находок. При подготовке полосы отвода дороги обнаружены предметы, которым более 3000 лет, эпохи раннего железного века. В результате было остановлено строительство 7-го и 8-го участков трассы М11 – от 543-го до 684-го км на подходе к Петербургу.

Как сообщает «Автодор», первоначально комитет по культуре Ленинградской области выдал подтверждение об отсутствии в полосе отвода археологических ценностей. Однако весной этого года, когда подрядчик приступил к работам, были найдены остатки древнего очага. В сообщении госкомпании сказано, что «Поселение Войскорово» занимает площадь 7168 кв. м и на сегодняшний день уже найдено более 400 хозяйственных и столбовых ям. В них обнаружили несколько очагов, кварцевые отщепы, фрагмент шлифовального топора и керамических сосудов штрихованной керамики. Также были найдены керамические сосуды, пряслица, ножи, украшения примерно XIV-XV вв. В северной части поселения было найдено много вещей более позднего периода – XVI-XIX вв.

Решение о приостановке строительства будет отменено после завершения археологических работ, пишет «Автодор», не уточняя, когда это может произойти. Ранее строительство обоих участков планировалось завершить в 2018 г.

М11 – это платная скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург, протяженность которой составит 684 км. Первый участок был открыт в декабре 2014 г. Министр транспорта Евгений Дитрих говорил в сентябре, что трасса будет полностью запущена в середине 2019 г. Общий инвестиционный бюджет проекта – 83 млрд руб.

Технологии
Новости

«Мегафон» завершил делистинг с Лондонской биржи

Ведомости
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«Мегафон» завершил делистинг глобальных депозитарных расписок (GDR) с Лондонской фондовой биржи (LSE). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Совет директоров компании принял решение выкупить обыкновенные акции и GDR, а также аннулировать листинг GDR на Лондонской бирже в июле. Программа выкупа акций проводилась «дочкой» оператора — Megafon Investments (Cyprus) Limited (MICL) — с 16 июля по 22 августа. Решение было принято единогласно, говорил представитель крупнейшего (56,3%) акционера «Мегафона» – USM Group Алишера Усманова. «Мегафон» пришел к выводу, что сохранение статуса публичной компании не является ее стратегическим приоритетом. 6 сентября оператор направил соответствующие заявки в управление Великобритании по листингу и Лондонскую фондовую биржу.

Позже «Мегафон» сообщил, что его дочерняя компания завершила программу, выкупив 18,6% акций оператора. Таким образом, доля MICL в уставном капитале «Мегафона» выросла до 22,52% с 3,92%.

«Мегафон» — один из крупнейших по числу абонентов операторов сотовой связи в России. На конец II квартала компания обслуживала 75,9 млн абонентов. Кроме Усманова оператором владеют Gazprombank Group (18,969%) и «дочка» оператора — Megafon Investments (22,52%), 2,2% акций — в свободном обращении. «Мегафон» провел IPO на Лондонской фондовой бирже в ноябре 2012 г. Решения о делистинге с Московской биржи компания пока не приняла.

Экономика
Новости

Всемирный банк посоветовал Украине не спешить с ликвидацией налога на прибыль

Ведомости
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Всемирный банк, один из ключевых кредиторов Украины, посоветовал властям не торопиться вводить налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль предприятий. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение банка. Такой шаг, по мнению организации, может привести к сокращению бюджетных доходов Украины «в без того сложных фискальных условиях».

«Украина в 2019 и 2020 гг. потребует значительных финансовых ресурсов для погашения государственного долга. Поэтому критическое значение имеет утверждение реалистичного бюджета на следующий год и выполнение его с дефицитом не выше 2,5% ВВП», — подчеркивается в сообщении. Ранее украинское правительство подготовило проект бюджета с дефицитом в 2,27% ВВП. Однако документ потребует переработки, если парламент примет закон о налоге на выведенный капитал, указывает агентство.

Введение налога на выведенный капитал было одобрено еще в 2016 г. на заседании Национального совета реформ. В октябре 2017 г. инициативу поддержало правительство. В июле этого года президент Украины Петр Порошенко предложил рассмотреть соответствующий законопроект парламенту. Он призывал принять его в неотложном порядке. Инициатива позволит бизнесу не платить налог с той части прибыли, которая вкладывается в развитие. Облагаться налогом, согласно законопроекту, станут дивиденды и подобные платежи в момент их начисления собственникам.

Сейчас украинские компании ежеквартально уплачивают налог в размере 18% прибыли, которая определяется как разница между доходами и расходами. Согласно законопроекту, ставки налога на выведенный капитал должны составить 15% для дивидендов и 20% для приравненных платежей.

Политика
Новости

Минобороны опровергло отказ от закупок шапок-ушанок

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Военнослужащие российской армии продолжат получать в качестве обмундирования шапки-ушанки, отказываться от них не планируется, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минобороны

В четверг, 4 октября, на официальном портале правовой информации было опубликовано подписанное премьером Дмитрием Медведевым постановление правительства о внесении изменений в нормы снабжения военнослужащих. Согласно документу, офицерскому составу, генералам и женщинам-контрактникам вместо шапок-ушанок теперь будут выдаваться шапки. Кроме того, шапки-ушанки из каракуля заменены на шапки из каракуля, шапка-ушанка меховая стала шапкой меховой, рубаха переименована в фуфайку.

В Минобороны пояснили, что изменения в названии головных уборов носят формальный характер. «В соответствии с постановлением правительства изменится только наименование предметов военной формы одежды. Конструкция и форма головных уборов останутся прежними», — говорится в ответе ведомства.

Технологии
Новости

Apple и Amazon ответили на статью о китайских «чипах-шпионах» в их оборудовании

Ведомости
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Компании Apple и Amazon прокомментировали статью агентства Bloomberg о том, что устройства компаний содержат запрограммированные китайской разведкой компьютерные чипы. Заявления компаний опубликованы на сайте агентства.

Обе компании утверждают, что их устройства и серверы не содержат вредоносного оборудования. В ответе Apple говорится, что компания «никогда не находила» вредоносные чипы или уязвимости, намеренно размещенные на каком бы то ни было из серверов компании. Amazon также сообщила, что не обнаруживала никаких следов, доказывавших наличие вредоносных чипов или модификаций оборудования.

Bloomberg со ссылкой на 17 источников в разведке и компаниях написал, что спецслужбы КНР встроили чипы в оборудование американской Supermicro. Компания производит материнские платы, источники питания и другое оборудование, которое используют примерно 30 корпораций, в том числе крупный банк, и многие государственные ведомства США. Согласно статье Bloomberg чипы встраивались подразделением Народно-освободительной армии Китая, которое внедрилось в цепь поставок Supermicro. Целью операции могло быть получение доступа к коммерческое тайне и правительственным компьютерным сетям. В результате Пекин мог получить доступ к внутренним сетям клиентов китайской компании.

Американские власти, по данным агентства, начали расследование. Еще до обнаружения чипов разведка США получила сведения о том, что спецслужбы Китая хотят использовать этот метод для шпионажа, писал Bloomberg. В 2015 г. структуры, получавшие китайское оборудование, впервые обнаружили вредоносные устройства. Встроенные в материнские платы микрочипы нашли сотрудники Amazon. В том же году находку сделали и в Apple. Об этом агентству рассказали источники в компаниях.

Представитель Supermicro заявил агентству, что компания будет сотрудничать с любым правительственным расследованием, но не знает об открытых расследованиях на эту тему. Компания утверждает, что правительственные учреждения не связывались с ней. Министерство иностранных дел Китая сообщило Bloomberg, что страна является «решительным защитником кибербезопасности».

10 главных кибератак в истории человечества

Финансы
Новости

Авен прокомментировал идею отказа от доллара

Ведомости
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Председатель совета директоров группы Альфа-банк Петр Авен не видит альтернативы доллару в системе международных расчетов. Об этом он заявил на лекции в МГИМО, передает ТАСС.

По словам Авена, отказ от доллара вызовет колоссальный рост издержек бизнеса. «Если банки будут отрезаны от доллара, то что надо будет делать? Как сказал [президент ВТБ Андрей] Костин, вместо них рубли давать. Это плохое решение для всех, я бы уж точно ничего не запрещал», — сказал он. Авен выразил надежду на то, что российское правительство не будет принимать решений о полном запрете использования доллара.

О том, что Минфин и Минэкономразвития разрабатывают план отказа от доллара, сообщило во вторник издание The Bell со ссылкой на источники. На следующий день министр финансов Антон Силунов и министр экономического развития Максим Орешкин пояснили, что речи о запрете американской валюты для расчетов в России не идет, а власти хотят лишь подтолкнуть бизнес переходить на национальные валюты при расчетах по экспортным сделкам. Силуанов уточнил, что для этого могут быть введены дополнительные налоговые льготы и ускорен возврат НДС. По словам министра, долларовые депозиты населения переводить в рублевые не планируется.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»

Политика
Новости

Суд признал незаконным арест фигурантки дела «Нового величия»

Ведомости
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Мосгорсуд признал незаконным заключение под стражу в марте фигурантки дела сообщества «Новое величие» Анны Павликовой, которой на момент заключения под стражу не было 18 лет. Об этом сообщает «Интерфакс».

В четверг суд постановил отменить решение Дорогомиловского суда Москвы от 16 марта. Решение было незаконным и «жестоким», из-за нахождения Павликовой в СИЗО резко ухудшилось состояние ее здоровья, сказала адвокат Ольга Карлова: «Суд заключил под стражу несовершеннолетнюю девочку, имеющую хронические заболевания. За время нахождения в следственном изоляторе ее заболевание ухудшилось. Более того, у нее появились хронические заболевания, которых до этого не было».

Павликова содержалась в СИЗО с марта. В СИЗО Павликовой диганостировали тахикардию. В августе ее и другую фигурантку «Нового величия» Марию Дубовик суд отправил под домашний арест.

По версии следствия, участники «Нового величия» хотели захватить власть путем госпереворота. Защита утверждает, что инициаторами создания движения были сотрудник центра «Э» МВД и два его осведомителя. Уголовное дело возбуждено по ст. 282.1 УК (организация экстремистского сообщества). Всего по делу проходят 10 человек.

Фигурантки дела «Нового величия» Павликова и Дубовик в суде

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