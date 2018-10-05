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Медведев поддержал субсидирование цен на бензин и рост налогов для нефтяников

Медведев поддержал схему субсидирования цен на бензин и дизельное топливо, о которой нефтяные компании в последнее время спорили с Минфином. Об этом сообщили РБК два источника — близкий к одной из нефтяных компаний и один из консультантов компаний; они знакомы с текстом протокола по итогам совещания 18 сентября, который был подписан на днях.

О подписании протокола сообщили и «Коммерсанту» источники в отрасли, а также подтвердили в пресс-службе Белого дома, отказавшись от комментариев по содержанию.

Премьер одобрил увеличение бюджетных субсидий на топливо при помощи механизма демпфирующей надбавки, который должен заработать с 2019 г., но также одобрил и предложение профинансировать часть субсидии за счет роста НДПИ для всей отрасли, рассказали собеседники РБК.

Как пишет «Коммерсантъ», по оценке Минфина, снижение базовой цены на бензин и дизельное топливо — до 50,4 тыс. руб. и 45 тыс. руб. на тонну соответственно — должно было увеличить субсидию НПЗ на 230 млрд руб. в год и именно такие уровни зафиксированы в протоколе по итогам совещания. Также в протоколе говорится, что половину дополнительных расходов бюджетной системы, связанных с изменением параметров базовой цены нефтепродуктов, должны компенсироваться за счет роста НДПИ на нефть, сообщает издание.

Источники газеты говорят, что основная причина того, что выход протокола задерживался — это недовольство «Роснефти». Как отмечает «Коммерсантъ», для отрасли решение правительства выгодно, однако оно менее привлекательно для компаний с большой добычей и сравнительно меньшей переработкой, в частности для «Роснефти». Ряд источников газета в Белом доме не исключили, что компании еще удастся повлиять на итоговое решение по НДПИ.

В «Роснефть» на запрос «Коммерсанта» не ответили.