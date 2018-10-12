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Shell решила избавиться от нефтяного проекта в Венесуэле

Англо-голландская нефтяная компания Shell решила продать свои 40% в совместном предприятии Petroregional del Lago с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA, сообщило агентство Reuters. Покупатель — французская Maurel & Prom, которую контролирует индонезийская госкомпания Pertamina, отмечает агентство.

По сведениям Reuters, с предприятия постоянно крадут оборудование, а перебои с электроснабжением в находящейся в глубочайшем кризисе Венесуэле происходят практически каждый день. Кроме того, венесуэльский партнер задерживает дивиденды и не снимает запрет на независимый экспорт нефти с проекта, недовольна Shell. «Зарубежные компании, работающие в СП с PDVSA, в частном порядке постоянно жалуются на запутанный бюрократизм, условия контрактов и общий дефицит ресурсов», — пишет агентство.

Цена сделки за актив мощностью 33 000 баррелей в сутки пока неизвестна. По данным Reuters, переговоры приостановлены из-за внезапно возникшего вопроса о «входном бонусе» в проект. Ни одна сторона сделки не прокомментировала ситуацию.

Pertamina пыталась купить долю в другом СП в Венесуэле еще в 2013 г., но не получила разрешения правительства.